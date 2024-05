L’histoire d’amour de Cannes avec le cinéma américain prend une tournure inattendue

Un des plaisirs de «Émilie Pérez» est qu’Audiard ne joue pas simplement avec les genres, il teste également les limites de la sympathie des personnages ainsi que les changements de ton et d’ambiance. On ne sait jamais où va « Emilia Pérez » ni pourquoi, ce qui est vrai de « Megalopolis » et du tout aussi inclassable « Caught by the Tides » du cinéaste chinois Jia Zhangke (« A Touch of Sin »). Je n’ai pas trouvé d’accroche narrative pendant la première heure de ce film, qui présente en grande partie des images documentaires de gens ordinaires vivant leur vie. Au lieu de m’inquiéter de ce que Jia faisait, j’ai plutôt suivi le flux visuel, laissant les images m’envahir.

Pourtant, dès le début, je me suis aussi emparé de certaines scènes de fiction mettant en scène une femme, Qiaoqiao (Zhao Tao), et son amant irréfléchi, Bin (Zhubin Li). Au début, ces sections semblaient relativement déconnectées de l’imagerie non-fictionnelle. Pourtant, à mesure que le film avançait, ces fragments dramatiques commençaient à se regrouper en un tout organique, un peu comme les pièces d’un puzzle. Et au fur et à mesure que ces fragments de fiction s’assemblaient, ils ont également commencé à éclairer les visuels du documentaire en créant des liens entre l’histoire d’une femme et celle d’un peuple qui – comme le montre tendrement Jia – a beaucoup sacrifié pour son pays. Les résultats sont profondément touchants dans un film qui, dans sa forme, son contenu et sa sincérité, semble très éloigné d’Hollywood.