L’histoire d’amour d’Engelbert Humperdinck et de sa femme Patricia a duré près de 70 ans après qu’une rencontre fortuite a conduit à leur bonheur pour toujours.

Le chanteur d’Espagnol Eyes, Engelbert, a parlé de son chagrin après la mort de Patricia vendredi soir, après avoir tenté en vain de combattre Covid-19.

Dans un article dévastateur sur Facebook, Engelbert a expliqué comment sa femme était « entourée de nos enfants » et s’est échappée « comme par les rouages ​​de Dieu » après avoir contracté le coronavirus mortel.

La relation de longue date du couple a commencé par une rencontre fortuite lors d’une soirée en 1953 – et pour le chanteur emblématique, ce fut le coup de foudre lorsqu’il a posé les yeux sur la jeune fille de 17 ans.









«Je l’ai rencontrée sur une piste de danse et nous dansons ensemble depuis», a-t-il déclaré au magazine Closer Weekly en 2020.

«Le vieil adage est que c’est le coup de foudre. C’était mon premier vrai rendez-vous – quand j’ai dansé avec elle ce soir-là, je lui ai demandé un rendez-vous le lendemain. J’ai dit: ‘Je ne t’épouserai pas tant que je ne me ferai pas un nom. Je veux prendre soin de toi.’ Je n’étais personne et je voulais la garder à l’aise. «

Patricia était à ses côtés lorsqu’il a contracté la tuberculose en 1961 et a été hospitalisé pour la maladie.

C’est ce contact avec la mort qui a persuadé Engelbert de changer son nom d’Arnold George Dorsey, et en 1964, Patricia et lui se sont mariés.

Alors qu’Engelbert parcourait le monde et vendait des millions de disques, sa femme dévouée était à la maison pour élever leurs quatre enfants – Louise, Jason, Brad et Scott.







(Image: Popperfoto / Getty Images)







(Image: Mike Daines / REX / Shutterstock)



« Je n’ai jamais pu les voir grandir, et ma femme a fait un excellent travail pour les élever. Elle mettait toujours une petite menace sur: ‘Si vous continuez comme ça, je dirai à votre père quand il rentrera à la maison! ‘ Mais je n’étais pas si strict », a-t-il révélé l’année dernière.

Mais leur mariage a été testé par l’œil errant d’Engelbert, et il s’est livré aux excès du showbiz lorsqu’il était loin de chez lui.

«J’étais en train de grandir, et parfois cette entreprise a un moyen de vous égarer», a-t-il déclaré au magazine.

«J’ai pris le risque de faire des bêtises, ce que je regrette évidemment, mais j’ai une femme dont je suis totalement amoureux. Je suis tellement contente qu’elle soit restée avec moi de toute façon. Je veux que ma vie soit avec Elle. Il y a eu des hauts et des bas, mais je ne changerais jamais cela pour le monde. «

En 2007, Patricia a reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer – et la vie du couple a de nouveau été bouleversée.







(Image: Getty Images)









(Image: ExpressStar)



Engelbert s’est frénétiquement tourné vers les thérapies alternatives dans une tentative désespérée de garder intacts les souvenirs de sa femme.

« Je crois qu’il y a un remède qui est retardé pour une raison quelconque, alors j’ai décidé de la traiter avec une médecine holistique et l’acupuncture et un moyen de produire de nouvelles cellules souches », a-t-il déclaré à la publication.

« Cela prend beaucoup de temps, mais ça marche. Elle ne parle pas beaucoup, mais hier encore, j’ai dit: » Je vais arracher des mauvaises herbes « . Nous vivons au sommet d’une montagne escarpée et elle a dit: «Non» Alors je laisse le jardinier faire! J’attends un remède pour elle. Beaucoup de gens prient et je crois qu’un de ces jours, elle recommencera à parler. «

À Noël 2019, Engelbert a vécu ce qu’il a qualifié de «miracle» lorsque Patricia a prononcé son premier mot en trois ans: son nom.

«C’est le meilleur miracle de Noël de tous les temps. Je suis ravi», a-t-il déclaré.

Malheureusement, la pandémie de coronavirus n’a pas tardé à frapper le monde et à peine 12 mois plus tard, la famille Humperdinck a été frappée par Covid-19.







(Image: Mirrorpix)



Dans une vidéo Facebook partagée à peine 48 heures avant la mort de Patricia, son mari a supplié les fans de leurs prières après qu’elle ne puisse ni manger ni boire à cause des dommages causés par le virus.

« Covid est entré chez nous et c’est assez destructeur. Cela a touché de nombreux membres de ma famille, y compris moi-même et ma femme chérie, et bien sûr, cela a été très déchirant parce que son état a rendu la tâche plutôt impossible pour le personnel médical », a-t-il expliqué .

Mais de façon déchirante, Patricia a succombé à la maladie alors que ses enfants se rassemblaient autour de son lit.

« Chers amis, veuillez pardonner le silence, après l’incroyable réponse à notre appel à la prière », a écrit Englebert sur Facebook quelques heures après.

«Notre famille a le cœur brisé de la perte de ma femme chérie.

«Hier soir, elle s’est échappée doucement, comme si elle était sur les roulettes de Dieu.

«Les derniers rites ont été donnés juste avant nos prières habituelles à 20 heures, par notre neveu, le père Paul. Il était 4 heures du matin pour lui.

Il a poursuivi: «Ses limites terrestres ne la retiennent plus car elle dirige librement les glorieux jardins du Ciel, réunie avec tant d’êtres chers.

«Nous vous aimons au-delà des mots, pour toujours et pour toujours. Il se glisse maintenant dans les minutes d’une journée complète sans vous. Bonne nuit mon bébé. »