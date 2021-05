L’histoire d’amour Broken But Beautiful de Sidharth Shukla avec Sonia Rathee vous fera tomber amoureuse de lui – Voir la bande-annonce | Actualités de la série Web

New Delhi: Après une longue attente, la bande-annonce de la série Web d’ALTBalaji ‘Broken But Beautiful season 3’ est enfin sortie!

La bande-annonce de Broken But Beautiful de la saison 3 reçoit déjà des critiques élogieuses de la part des fans de Sidharth Shukla et a déjà franchi plus de 3 lakh vues sur YouTube en seulement 3 heures.

Sidharth Shuka est présenté comme Agastya Rao, un jeune homme en colère qui est également un réalisateur en herbe dans un théâtre. Il tombe amoureux d’une fille riche et privilégiée Rumi Desai interprétée par Sonia Rathee, sa muse.

La bande-annonce est un tour complet de montagnes russes plein de drame, d’amour, de haine, de jalousie, de vengeance et d’obsession. C’est une montre parfaite pour tous les milléniaux, qui croient en l’amour et ont souffert d’un chagrin. La chimie du couple principal est absolument incontournable.

Juste avant la fin de la bande-annonce, Vikrant Massey et Harleen Sethi, qui ont été vus dans la saison un et deux de « Broken But Beautiful », apparaissent dans un camée. La bande-annonce vous laissera certainement intrigué et désireux d’en savoir plus.

Les fans d’Agastya ont déjà bombardé la section des commentaires et ont continué à comparer le vainqueur de Bigg Boss 13 à Shahid Kapoor de «Kabir Singh».

La saison 3 de Broken But Beautiful commencera à être diffusée sur ALTBalaji à partir du 29 mai 2021.