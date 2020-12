Au printemps 2018, le gouvernement était sous le feu des critiques. Le New York Times avait publié un podcast, «Califat», dans lequel un homme de la banlieue de Toronto affirmait s’être rendu en Syrie, rejoindre l’État islamique et avoir commis des exécutions horribles avant de retourner au Canada.

Dans un nouvel épisode de «Califat», Dean Baquet, le rédacteur en chef du Times, offre plus de détails sur les problèmes de «Califat» et sur ce qui est fait pour éviter un échec similaire à l’avenir.

[Read: The Editors’ Note on ‘Caliphate’]

Le groupe dont je faisais partie s’est penché sur les affirmations de M. Chaudhry, pas sur ce que les journalistes du podcast en ont fait. C’était le rôle des éditeurs. Dans une note de la rédaction attachée aux épisodes du «Califat», ils ont déclaré que le podcast n’était «pas suffisamment rigoureux» et que ses épisodes mettant en vedette M. Chaudhry ne répondaient pas aux normes du Times.

La version courte de notre article est que les enquêteurs, utilisant en grande partie des informations accessibles au public telles que les enregistrements de vol et ses publications sur les réseaux sociaux, ont rapidement déterminé que M. Chaudhry n’était pas entré en Syrie ou n’avait pas rejoint l’EI, et encore moins commis les crimes graves qu’il décrit dans le podcast. Notre examen de tout ce que nous avons pu trouver sur M. Chaudhry, qui vit à Burlington, en Ontario, n’a pas exclu la possibilité qu’il se soit rendu en Syrie dans un laps de temps restreint de quelques semaines. Mais nous avons également trouvé une histoire de fausses déclarations de sa part qui jette un grand doute sur ses affirmations.

[Read: A Riveting ISIS Story, Told in a Times Podcast, Falls Apart]

Pendant une grande partie du temps depuis le dépôt de l’accusation, Mark Mazzetti, Graham Bowley, Malachy Browne et moi avons examiné deux grandes questions connexes: pourquoi la police est-elle convaincue que M. Chaudhry est un fabuliste et qu’est-ce que M. Chaudhry faire?

«Lorsque le New York Times fait du journalisme profond, grand et ambitieux dans n’importe quel format, nous le soumettons à un examen minutieux aux niveaux supérieurs de la salle de presse», a déclaré M. Baquet dans le nouvel épisode, ajoutant que ce n’était pas le cas. avec le podcast original. «Et je pense que moi ou quelqu’un d’autre aurions dû fournir ce même genre de contrôle, car c’était un journal important et ambitieux.

M. Mazzetti parle également des reportages de notre groupe dans l’épisode.

[Listen: An Examination of ‘Caliphate’]