L’histoire cachée de la Constitution américaine

Avis des invités. On pense souvent que la Constitution des États-Unis est née des réflexions intellectuelles des Pères fondateurs dans une pièce remplie de fumée de tabac à Philadelphie.

Le La Grande Charte (1215) est souvent considérée comme une source d’inspiration pour notre gouvernance en Amérique. Mais la Magna Carta parle de procès équitables et de jurys égaux, de représentation au gouvernement et d’abolition du pouvoir exclusif d’un roi. Cela a certainement inspiré la Déclaration des droits, mais cela n’a pas abordé la structure de la gouvernance.

Alors, qu’est-ce qui a vraiment été pris en compte dans le développement de la structure des États-Unis d’Amérique nouvellement formés qui constituent les articles I, II et III de la Constitution américaine ?

Il était clair qu’il y avait peu d’intérêt à copier le Parlement comme modèle, et certainement aucun membre de la royauté ne ferait partie de la nouvelle structure gouvernementale.

Dès 1744, lors du Conseil du Traité de Lancaster, Benjamin Franklin et d’autres avaient été informés par Canasatego, un chef Haudenosaunee (hoe-dee-no-SHOW-nee), qu’ils auraient intérêt à former un gouvernement comme le leur :

.… nous, les Six Nations, recommandons chaleureusement l’union et une bonne entente entre vous… Nos sages ancêtres ont établi l’union et l’amitié entre les Cinq Nations ; cela nous a rendus redoutables ; cela nous a donné un grand poids et une grande autorité auprès de nos nations voisines. Nous sommes une puissante confédération ; et, en observant les mêmes méthodes que nos sages ancêtres ont adoptées, vous acquerrez une force et un pouvoir nouveaux ; par conséquent, quoi qu’il vous arrive, ne vous disputez jamais les uns avec les autres.

—-Canasatego

Cela seul est souvent considéré comme une preuve suffisante que la Constitution américaine a été influencée par la structure de la Confédération Haudenosaunee.

Benjamin Franklin a écrit une lettre en 1751 à James Parker, exprimant son admiration pour les Haudenosaunee (avec une perspective eurocentrique) :

Ce serait une chose très étrange si six nations de sauvages ignorants étaient capables de former un plan pour une telle Union, et étaient capables de l’exécuter d’une manière telle qu’il ait subsisté pendant des siècles, et pourtant l’Union serait également impraticable pour dix ou une douzaine de colonies anglaises, pour lesquelles elle est plus nécessaire et doit être plus avantageuse, et qui ne peuvent pas être supposées manquer d’une compréhension égale de leurs intérêts. — Benjamin Franklin

Dix ans après que Canasatego lui ait conseillé d’adopter un plan semblable à celui des Haudenosaunee, Benjamin Franklin rédigea le Plan d’Union d’Albany (1754), premier plan visant à unifier les colonies. « Les spécialistes s’accordent à dire que Franklin « admirait la confédération iroquoise et l’avait manifestement à l’esprit dans sa première discussion sur la nécessité d’une union entre les colonies. »

Certaines histoires, qui s’étaient déroulées à l’époque de la rédaction de la Constitution, racontent qu’un groupe de chefs iroquois se serait rendu à Philadelphie et aurait dormi au deuxième étage de l’Independence Hall, à l’époque où John Hancock présidait le Congrès continental. L’histoire raconte que les Haudenosaunee avaient été invités plus tôt à venir voir ce nouveau Congrès continental.

Articles de la Confédération

Les Articles de la Confédération (1777) avaient pour but de remédier aux guerres commerciales en cours qui entravaient le commerce et provoquaient des effusions de sang et des guerres constantes entre les colonies et les nations indiennes. L’accord de collaboration commerciale semblait être une bonne idée, mais les Articles de la Confédération manquaient de force contraignante et la possibilité d’utiliser les ressources des colonies pour sa propre défense nationale constituait des défauts majeurs qui se sont avérés fatals. Ils ont été en vigueur de 1781 à 1789.

En 1787, dix ans après la ratification des Articles de la Confédération, le gouvernement fédéral était incapable de résoudre les conflits commerciaux et avait peu de pouvoir sur le commerce, où les tarifs douaniers continuaient d’empêcher le libre-échange. On commença à envisager de revoir le modèle haudenosaunee.

La nécessité d’une Constitution

Une Constitution était nécessaire pour résoudre ces problèmes, ce qui a conduit à la création d’une clause commerciale forte, confiée au Congrès.

Il fallait une structure très semblable à celle du fédéralisme de la Confédération Haudenosaunee, comme l’avait recommandé Canasatego en 1744. Il était évident que le concept de fédéralisme pouvait être utilisé pour structurer la relation entre les États et le gouvernement fédéral, à l’image de la Confédération Haudenosaunee et des Six Nations (la nation Tuscarora en fut ultérieurement membre).

La formation de la Confédération Haudenosaunee

La Confédération Haudenosaunee est peut-être mieux connue sous le nom donné par les Français, la Confédération iroquoise, mais ils s’appellent eux-mêmes les Haudenosaunee.

La Confédération Haudenosaunee est la plus ancienne démocratie représentative connue et ses débuts officiels remontent à 1142. En 1142, les Mohawks, les Oneidas, les Cayugas et les Senecas avaient accepté de rejoindre la confédération, mais les Onondagas résistaient. La survenue d’une éclipse totale influença leur décision de rejoindre la confédération, marquant le moment de la formation de ce pacte avec cet événement cosmique. Les vendettas qui existaient à l’époque provenaient de la tradition selon laquelle si une personne était tuée par quelqu’un d’un autre clan ou d’une autre nation, les membres du clan de cette victime étaient tenus d’aller tuer ou capturer au moins une personne du groupe qui avait commis le meurtre. Il n’y avait pas de paix.

Hiawatha était un orateur et un orateur talentueux. D’autres tribus qui entendirent parler de sa vision de paix pour toutes les tribus le recherchèrent pour le consulter. Il existe de nombreuses histoires sur l’origine de ces idées. Certains disent que c’était Hiawatha qui parlait, mais que c’était Deganawida qui avait ces idées, mais qu’il était bègue, il était donc incapable de les transmettre aussi efficacement que Hiawatha. Ils unirent leurs forces pour mettre fin aux vendettas et établirent la Grande Loi de la Paix. Finalement, en 1142, une union fut formée qui a perduré tout au long de cette période jusqu’à nos jours.

Fédéralisme

L’idée de séparation des pouvoirs et du pouvoir détenu par le peuple ainsi que la notion de fédéralisme sont énoncées dans la Grande Loi de la Paix.

En 1785, alors que le gouvernement était très frustré par les Articles de la Confédération, trois représentants furent chargés d’examiner de plus près la forme de gouvernement des Haudenosaunee et de revenir avec une nouvelle proposition : il s’agissait de Thomas Jefferson, James Madison et James Monroe. Jefferson devint ambassadeur en France. Monroe et Madison s’entretinrent avec un chef Oneida, Grasshopper. James Madison est largement crédité de la rédaction de la plupart des Federalist Papers, considérés comme les documents fondateurs de la Constitution américaine. La Constitution américaine qui en résulta, avec ses trois branches de gouvernement, ses pouvoirs énumérés et son pouvoir de défendre la nation, est issue de l’influence des Haudenosaunee.

En juin 1788, neuf États avaient ratifié la Constitution et en novembre 1789, tous sauf un l’avaient ratifiée, ce qui signifiait que, selon les termes de la Constitution, elle entrerait en vigueur le 4 mars 1789.

Réflexion

La Magna Carta, l’un des documents les plus célèbres au monde, ainsi que les écrits intellectuels de philosophes comme John Locke et Montesquieu sont largement connus pour avoir influencé les rédacteurs de la Constitution américaine. Mais la création de la Constitution américaine ne s’est pas faite dans un vide de pensée européenne. Les colonies étant confrontées à des guerres commerciales qui menaçaient leur viabilité économique, l’ingérence des États, l’incapacité de taxer les colonies pour que la nouvelle nation puisse se défendre étaient toutes des priorités imminentes, alors que les Pères fondateurs s’inspiraient des nations qui les entouraient, en particulier de la Confédération Haudenosaunee. Il est important de ne pas oublier que la pensée européenne a eu une influence importante, mais omettre la réalité historique de l’influence de la Confédération Haudenosaunee sur la structure de la Constitution américaine est tout simplement une malhonnêteté intellectuelle.

J’entends souvent des étudiants en droit dire qu’ils n’ont jamais entendu parler de cette influence sur la formation de la Constitution américaine et ils sont surpris de voir que la documentation historique a été ignorée pendant leur éducation précoce. J’ai examiné des dizaines de références dans les ressources traditionnelles pour toute mention de l’influence de la Confédération Haudenosaunee ou Iroquoise sur la Constitution et je n’en ai trouvé aucune, même celles qui évoquent spécifiquement le rôle de Benjamin Franklin qui avait la preuve la plus documentée de cette influence.

La professeure Victoria Sutton (Lumbee) est professeure de droit à la faculté de l’université Texas Tech. En 2005, Sutton est devenue membre fondatrice de l’ Congrès national des Indiens d’AmériqueConseil consultatif politique du NCAI Policy Center, positionnant la communauté amérindienne pour agir et diriger les questions politiques affectant les communautés autochtones aux États-Unis.

