L’histoire bizarre du fantôme « abusif » d’une mangouste parlante qui a fait de la vie de la famille un enfer et a inspiré le nouveau film de Simon Pegg

Une voix étrange et enfantine flottait autour de la maison en pierre, à des kilomètres de n’importe où, alors que quelque chose grattait les murs.

Mais la comptine effrayante ne vient pas du propriétaire Jim Irving, de son épouse Margaret ou de leur jeune fille Voirrey.

La famille Irving a affirmé qu’une mangouste parlante hantait leur ferme Crédit : Getty

Simon Pegg joue dans un nouveau film sur Nandor Fodor qui a enquêté sur l’existence de Gef Crédit : Fourni

Pas plus que les pierres qui volaient occasionnellement dans la cour, le bruissement des murs ou les viles insultes lancées contre la famille et les visiteurs.

Au lieu de cela, on prétendait qu’il s’agissait de l’œuvre d’un esprit frappeur ou d’un fantôme appelé Gef, une mangouste qui aurait dit à la famille qu’elle venait de New Delhi.

Aujourd’hui, cette histoire bizarre est racontée dans un nouveau blockbuster, Nandor Fodor & The Talking Mongoose, avec Simon Pegg.

Bien qu’elle se déroule dans les années 1980, l’affaire fascine les habitants et les enquêteurs paranormaux – qui tentent toujours de discerner la vérité.

« Il y a des éléments dans l’histoire autour de Gef qui sont vraiment assez sinistres, comme lorsqu’il a menacé de tuer la famille », a déclaré l’enquêteur paranormal et expert de Gef, Richard Case.

« Gef, même si cela semble ridicule, aurait également pourchassé l’adolescente Voirrey jusqu’à sa chambre et bien d’autres choses. »

L’expert en matière surnaturelle a passé des années à examiner le cas et à examiner les recherches des personnes qui se sont rendues à la ferme, dont Fodor.

Richard pense que Gef était une création de la famille plutôt qu’un véritable esprit, malgré les générations affirmant que la maison était hantée.

La mangouste qui parle est également connue sous le nom de Dalby Spook et attire encore aujourd’hui les visiteurs sur l’île – son cas étant répertorié sur un site touristique de l’île.

L’enquêteur paranormal a plaisanté en disant qu’il était « surpris qu’ils ne vendent pas de jouets Gef dans les magasins », compte tenu de la popularité du mythe.

Un site d’information local porte même le nom de Gef, en hommage au prétendu esprit frappeur, démontrant à quel point son influence est encore forte aujourd’hui.

Le Gef fait connaître sa présence

Nandor s’est rendu sur l’île de Man car il pensait que la mangouste qui parlait pouvait être réelle. Crédit : Alamy

Les événements surnaturels qui se déroulent à la ferme de Cashen’s Gap, sur l’île de Man, sont antérieurs à l’arrivée des Irving dans les années 1920.

Les habitants pensaient que la ferme était hantée après qu’une urne funéraire contenant des cendres ait été déterrée à proximité.

Pendant la Première Guerre mondiale, les ouvriers refusaient d’y dormir en raison d’un sentiment d’appréhension et des bruits étranges pouvaient être entendus lorsque les gens passaient.

Mais la sinistre hantise a gagné une couverture nationale après que les Irving ont commencé à parler de leurs expériences bizarres de la mangouste gémissant et annonçant prétendument des visiteurs à la ferme.

On prétend que la créature surnaturelle a dit à la famille : « Je suis un monstre. J’ai des mains et j’ai des pieds et si tu me voyais tu t’évanouirais, tu serais pétrifié, momifié, transformé en pierre ou en statue de sel !

Ils ont également affirmé que Gef leur avait dit qu’il était « une mangouste très intelligente », « un fantôme sous la forme d’une mangouste » et un « esprit terrestre ». Plusieurs experts paranormaux sont arrivés pour enquêter, notamment Harry Irvine et Nandor Fodor, afin de déterminer si la famille avait inventé l’affaire.

Le nouveau film de Simon Pegg suit la visite de Fodor sur l’île de Man et ses tentatives pour voir lui-même la mangouste illusoire.

« Les gens sont restés fascinés par cette affaire parce qu’il n’y avait aucune véritable raison pour laquelle la famille ferait ces réclamations et aucun gain financier », a déclaré Richard.

« L’emplacement de la ferme, étant si isolé, explique vraiment pourquoi cette histoire s’est imposée.

« Irving et sa famille étaient des étrangers, et l’île de Man a toujours été profondément enracinée dans le folklore, que Gef a alimenté.

« S’ils avaient existé plus loin dans le passé, cela aurait été un cas de procès pour sorcières, car Gef lui semble presque familier. »

Obession avec sa fille adolescente

Une théorie s’est développée selon laquelle Voirrey possédait des compétences en ventriloquie qu’elle a transformées en Gef Crédit : Alamy

La famille a affirmé que Gef courait dans leurs murs et leur parlait Crédit : La Société pour la Recherche Psychique

Lors d’un incident impliquant prétendument la créature surnaturelle, une famille locale a insulté les Irving et la nuit suivante, leurs volailles ont été sauvagement attaquées par la mangouste.

Gef semblait également avoir une obsession pour Voirrey, même si elle avait peur de l’animal surnaturel.

On dit qu’elle avait tellement peur qu’elle a commencé à dormir dans la même chambre que ses parents parce qu’elle ne se sentait pas en sécurité.

La mangouste aurait répondu en disant : « Je la suivrai partout où vous la mettrez. »

Un autre incident que la famille a revendiqué est celui où ils ont tenté de barricader la porte de leur chambre pour l’empêcher d’entrer, Gef l’a forcée à l’ouvrir.

Théorie ventriloque

La ferme était dans une lande sans voisins à des kilomètres à la ronde Crédit : Wikipédia

Nandor n’a jamais vu la créature surnaturelle et ne lui a même pas parlé – malgré le film suggérant qu’il a reçu un appel téléphonique de sa mystérieuse proie.

Alors que la famille insistait sur le fait que la mangouste était bien réelle, l’éminent psychologue soupçonnait que des problèmes de santé mentale étaient à l’origine du mystère.

Nandor pensait que Jim Irving avait une double personnalité qui avait créé Gef comme un alter ego, mais que la famille croyait vraiment que Gef était un être distinct et n’était pas délibérément malhonnête.

Une autre théorie était que la fille de Jim, Voirrey, âgée de treize ans, était ventriloque et avait créé la voix de la mangouste.

Parlant de l’affaire, Richard a déclaré : « Nandor a noté que Jim était très protecteur envers sa jeune fille et que Gef pourrait être sa façon d’essayer de la protéger.

« Un autre gros indice, pour moi, que c’était tout ce que Jim était, c’est que la mangouste parlait un peu de yiddish et d’hébreu. Ce sont les deux langues que Jim parlait.

« Cela me fait penser que tout était centré autour de lui. »

Après la mort de Jim en 1945, les événements semblaient prendre fin. Margaret et Voirrey ont quitté la maison peu de temps après sa mort et elle n’a été réoccupée qu’un an plus tard.

« Le fermier qui a repris les terres des Irving a affirmé avoir trouvé une créature ressemblant à une belette et l’avoir tuée », a déclaré Richard.

«Cela a amené beaucoup de gens à penser que c’était Gef qu’il avait tué. Plus tard, la ferme a été démontée et rasée.

« Les gens se demandent pourquoi cela a été fait si ce n’était pas réellement hanté. L’histoire est donc toujours bien vivante.

Nandor Fodor et la mangouste qui parle streams sur Prime Video à partir du 20 octobre