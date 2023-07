L’histoire alors que l’arbitre annonce une pénalité VAR à la Coupe du monde féminine

Nous analysons toutes les décisions majeures du VAR au cours des 64 matchs de la Coupe du monde féminine. L’histoire a été écrite entre la Nouvelle-Zélande et la Norvège lorsqu’un arbitre a annoncé sa décision VAR à la foule lors d’un tournoi majeur pour la première fois.

Après chaque gros appel, nous l’examinons et expliquons le processus à la fois en termes de protocole VAR et de Lois du Jeu.

Yoshimi Yamashita est devenu le premier arbitre à annoncer une décision VAR à la foule. Ulrik Pedersen/DeFodi Images via Getty Images

Renversement du VAR : Penalty pour le handball par Hansen

Ce qui s’est passé: C’était à la 87e minute lorsque la Néo-Zélandaise Malia Steinmetz a tenté de traverser la surface depuis le flanc droit, et le ballon a touché la défenseuse norvégienne Tuva Hansen juste à l’intérieur de la surface. L’arbitre japonais Yoshimi Yamashita a fait signe que le jeu continuait, mais dès qu’il a arrêté le VAR, Tatiana Guzmán du Nicaragua, a commencé un contrôle pour le handball.

Décision VAR : Penalty manqué par Ria Percival

Examen VAR : La Coupe du monde féminine est le premier test majeur du nouveau processus VAR de la FIFA, où l’arbitre annonce sa décision à la foule via son microphone. Il est déjà présent en Coupe du monde des clubs et en Coupe du monde des moins de 20 ans, mais c’est ce tournoi qui le fera connaître au plus grand nombre.

La FIFA sera ravie d’avoir été vue en action lors du match d’ouverture très médiatisé et qu’elle ait semblé se dérouler sans heurts. Dans le même temps, l’instance dirigeante du football mondial n’aurait pas pu souhaiter une décision plus facile pour présenter son procès.

Tout le monde dans le stade savait que le ballon avait touché Hansen, et il était évident qu’il y avait une demande de pénalité pour le handball. Les rediffusions ont montré que Hansen avait le bras éloigné de son corps, il s’agissait donc d’un simple appel pour que le VAR envoie l’arbitre au moniteur.

Après que Yamashita ait revu les images, un silence s’est abattu sur Eden Park alors que la foule locale attendait que son équipe reçoive le coup de pied.

Yamashita est monté sur le terrain, a fait le signe TV et a annoncé: « Après examen sur le terrain, la décision est … pénalité. »

Et lorsque l’arbitre a pointé le point de penalty, la foule a éclaté de joie, ce qui signifie que son explication de la décision a été perdue dans le bruit. Après avoir rendu sa décision, l’arbitre indique quel joueur a été pénalisé, pour quelle faute et toute mesure disciplinaire.

Ce renversement du VAR était si simple qu’il n’avait pas vraiment besoin de cette explication, et Yamashita annonçant le résultat semblait certainement ajouter un peu plus de drame. Le seul doute possible était de savoir si le handball était dans la zone ou juste à l’extérieur.

groupe A généraliste O D L GD STP 1 – Nouvelle-Zélande 1 1 0 0 +1 3 2 – Philippines 0 0 0 0 0 0 3 – Suisse 0 0 0 0 0 0 4 – Norvège 1 0 0 1 -1 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Mais cela soulève la question suivante : que se passera-t-il en cas de renversement controversé ou compliqué, ou en cas d’infraction hors du ballon dont la foule n’était pas au courant avant l’examen ? L’explication de l’arbitre sera-t-elle également noyée par la réaction du public ?

C’est le début de ce procès, car il aurait été évident sous l’ancien système s’il y avait une pénalité accordée par l’arbitre pointant vers l’endroit.

La FIFA pense que c’est la réponse aux frustrations des fans concernant la communication des appels VAR, mais nous n’avons toujours pas entendu ce que le VAR a dit à l’arbitre – et c’est ce que les fans veulent vraiment.

De plus, cela ne s’applique qu’aux renversements au niveau du moniteur. Au début de la seconde mi-temps, il y a eu un autre appel de pénalité de handball et un long contrôle par le VAR pendant que le jeu était arrêté. Les fans n’ont reçu aucune explication à ce sujet et ont plutôt dû se fier aux informations sur grand écran.