L’histoire alimente la détermination lettone à soutenir l’Ukraine et à résister à la Russie de Poutine

Le drapeau ukrainien flotte presque partout dans les quartiers centraux de Riga, la capitale lettone. En face de l’ambassade de Russie, un portrait géant du président russe Vladimir Poutine en forme de crâne est suspendu au flanc d’un immeuble, une image saisissante par une journée d’hiver grise.

En Lettonie, le soutien à la résistance ukrainienne est indéfectible.

« Dans notre cas, nous avons toujours cette mémoire historique », a déclaré Janis Garisons, secrétaire d’État au ministère letton de la Défense.

Il a rappelé dans une récente interview que son pays avait vécu une douloureuse annexion soviétique menée par Josef Staline en 1939. Son père et son oncle avaient dû se réfugier dans une autre maison à l’époque car leurs parents avaient été déportés par les Soviétiques. La plupart des Lettons ont des histoires similaires de pillage, de déportation et de brutalité dans leurs familles.

“Ici, tout le monde, la majorité a ces histoires”, a déclaré Garisons. Cela explique l’hostilité farouche ressentie en Lettonie envers la Russie de Poutine, avec laquelle elle partage une longue frontière.

“Nous savons ce que cela signifie lorsque les Russes arrivent”, a-t-il déclaré. “Par conséquent, nous ne nous faisons aucune illusion là-dessus.”

Depuis l’ambassade de Russie, dans une élégante villa près du centre-ville de Riga, une douzaine de drapeaux ukrainiens flottent au vent à l’extérieur du centre de conférence de l’autre côté de la rue. De l’autre côté du bâtiment est accrochée l’image sinistre d’un Poutine squelettique sur un fond rouge sang.

Même le nom de la rue où réside l’ambassade a été changé en Rue de l’Ukraine indépendante, sans doute une source d’irritation pour le personnel de l’ambassade de Russie à chaque lettre ou colis reçu.

Dans une rue animée à proximité, il y a une grande toile avec une figure de femme christique, évoquant un martyr ukrainien, sur fond de drapeau ukrainien bleu et jaune. L’image est à distance de marche, à travers un parc, de la cathédrale orthodoxe russe en forme de dôme, fréquentée par de nombreux russophones.

La Lettonie faisait partie de l’Empire russe jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale et la minorité russe du pays représente 34 % de la population. L’influence russe est visible partout dans l’architecture et les statues de Riga. Le russe peut être entendu fréquemment dans les rues de Riga, et les panneaux, les affiches et les menus sont en letton et en russe. Ce n’est pas à cause des touristes russes, car la Lettonie a restreint l’accès aux Russes.

Interrogé sur la loyauté de la minorité russe, le colonel Didzis Nestro de l’armée lettone affirme que la loyauté est un concept difficile à mesurer. Les Lettons russophones sont bien intégrés et “sont loyaux”, même si certains ont “des opinions différentes”, a-t-il déclaré dans une interview.

La guerre d’usure qui se dessine sur le front ukrainien fait des ravages dans les pays voisins, alors que les prix de l’énergie explosent. Mais le lieutenant-colonel. Jérémie Gauvreau de l’Armée canadienne, commandant adjoint de la Force opérationnelle Lettonie, a confiance dans la détermination des Lettons — ainsi que de leurs voisins baltes, l’Estonie et la Lituanie — qui ont longtemps souffert sous le joug russe.

Gauvreau, qui est en Lettonie depuis trois ans, a déclaré que les pays baltes avaient sonné l’alarme à propos de la Russie pendant des années, ajoutant qu’ils ne voulaient pas céder un pouce de territoire.

Garisons a déclaré que les Lettons restaient inébranlables. “Tout le monde comprend que l’hiver ne sera pas facile et que la stratégie de Poutine est de geler l’Europe”, a-t-il déclaré. Mais il en faudra bien plus pour que le soutien letton faiblisse.

“Tout le monde comprend les conséquences”, a-t-il déclaré. “Si les Ukrainiens perdent, nous sommes les suivants.”

—Patrice Bergeron, La Presse canadienne

RussieUkraine