L’histoire à succès de Rudrankksh Patil est le seul point positif d’une année autrement calme

La réussite du tireur à la carabine Rudrankksh Patil a été le seul événement marquant d’une année par ailleurs calme pour les tireurs d’élite, où ils ont même raté le sommet des Jeux du Commonwealth après que le sport ait été brièvement négligé par les organisateurs de Birmingham.

L’exposant de la carabine à air comprimé de 10 m du Maharashtra a conquis le terrain au Caire pour devenir champion du monde avec le bonus supplémentaire d’une place de quota olympique, et est maintenant devenu un candidat chaud pour imiter l’exploit du champion olympique de Pékin 2008 Abhinav Bindra aux Jeux de Paris 2024.

Bindra, qui porte des lunettes, et le tireur d’élite Rajyavardhan Singh Rathore, médaillé d’argent aux Jeux d’Athènes en 2004, ont été des icônes lorsqu’il s’agit d’établir les normes à suivre pour les jeunes.

Et les jeunes comme Rudrankksh n’ont pas besoin de regarder au-delà de ces deux grands noms pour trouver l’inspiration alors qu’ils rêvent grand et s’entraînent de façon maniaque pour atteindre ces objectifs.

En fait, inspiré par la présentation des deux légendes, il y a eu un tsunami de jeunes tireurs en herbe et ambitieux qui se sont dirigés vers les centaines de champs de tir privés qui se sont multipliés à travers le pays pour répondre aux milliers de personnes qui pratiquent le sport dans le de campagne.

Tel a été le zèle d’exceller dans le sport de tir depuis les deux réalisations que chaque compétition nationale ou internationale lance quelques nouveaux visages, venant d’horizons variés et motivés par la soif de remporter l’or aux Jeux olympiques.

L’année 2022 n’a pas été différente avec des tireurs d’élite à la carabine à air comprimé de 10 m Rudrankksh, Bhowneesh Mendiratta (piège) et Swapnil Kusale (fusil de 50 m à trois positions) obtenant des places de quota pour le pays pour les Jeux de Paris.

Un sentiment de consternation avait envahi la scène après qu’un contingent de 15 personnes soit revenu les mains vides des Jeux olympiques de Tokyo.

Les fans passionnés du sport cherchaient des réponses auprès de l’organisme national de tir sur ce qui n’allait pas à Tokyo.

Après la débâcle de Tokyo, quelques nouveaux visages étaient nécessaires pour lever la morosité. Et cela est venu sous la forme de Rudrankksh.

Le tireur d’élite Thane, qui a eu 19 ans il y a quelques jours, est venu comme une bouffée d’air frais, tout comme Bindra. Il a été inspiré par l’or de Bindra à Pékin et semble être dans le même moule que l’illustre tireur du Pendjab – engagé, ambitieux et avide du prix ultime.

Fils d’un officier de l’IPS, Rudrankksh a pratiquement coupé son interaction avec le monde extérieur et se concentre sur l’approche résolue de remporter l’or olympique.

Le garçon du Maharashtra marquait constamment de gros points dans les épreuves nationales, bien que remporter l’or aux Championnats du monde au Caire en octobre ait semblé exagéré pour un adolescent.

Cependant, la famille de Rudrankksh n’a jamais douté de sa capacité à résister à la pression. Il a battu l’Italien Danilo Dennis Sollazzo pour l’or pour devenir le deuxième Indien à réaliser l’exploit à la carabine à air comprimé après Bindra.

Il est également devenu le sixième tireur champion du monde indien après Bindra, Tejaswini Sawant, Manavjit Singh Sandhu, Om Prakash Mitherwal et Ankur Mittal.

La Coupe du Président d’élite, où il a de nouveau battu Sollazzo pour l’or, a été la cerise sur le gâteau puisqu’il est également devenu le n ° 1 mondial de la catégorie, remplaçant l’Italien.

“Rudrankksh entre en transe lorsqu’il tire, inconscient du monde extérieur”, avait déclaré son père à PTI.

“Il est inspiré par l’exploit d’Abhinav Bindra et son seul objectif est la gloire aux Jeux olympiques.”

Le graphique de carrière de Rudrankksh indique également qu’il serait celui à surveiller à Paris pour mettre fin à la pénurie de médailles de l’Inde dans le sport, qui s’est étendue à deux Jeux olympiques maintenant.

Bindra a remporté la médaille d’or aux Championnats du monde en 2006 et deux ans plus tard, la première médaille à Pékin. Rudrankksh pourrait suivre une trajectoire similaire mais avant cela, 2023 sera une année cruciale pour lui en termes de préparation et de renforcement mental pour Paris.

Les Jeux asiatiques de Hangzhou l’année prochaine et plusieurs compétitions internationales offriront non seulement à Rudrankksh, mais aussi au jeune tireur de pièges Mendiratta et au vétéran Kusale l’occasion de perfectionner leurs compétences avant les Jeux olympiques.

Mendiratta a eu la malchance de rater une médaille aux Championnats du monde de fusil de chasse à Osijek, en Croatie, en septembre, mais a remporté le quota olympique en terminant quatrième. Avec cela, le joueur de 23 ans de Faridabad a compensé la déception de l’Inde de ne pas pouvoir envoyer un tireur dans un événement trap à Tokyo.

C’était pour la première fois depuis 1992 que l’Inde n’avait pas au moins un tireur de piège ou de double piège aux Jeux olympiques.

Trois places de quota réservées, les Indiens viseraient désormais plus de créneaux dans le cycle de qualification, prévu jusqu’en juin 2024.

Les championnats du monde en août de l’année prochaine et les championnats d’Asie à Changwon en octobre sont les événements clés où les Indiens chercheraient à marquer leur pedigree.

Il ne manquera pas de nouveaux visages comme Rudrankksh dans l’équipe nationale avec le désir de se produire dans les grandes compétitions internationales. Et il y aura plus qu’une bonne pincée de vétérans, comme le tireur de skeet Mairaj Ahmed Khan entre autres, côtoyant des tireurs qui ont la moitié de leur âge.

Pour des piliers comme Mairaj, cela pourrait être une dernière opportunité de tenter la gloire olympique, tandis que pour les jeunes, 2023 pourrait bien être le signe avant-coureur des bons moments qui les attendent.

Il est temps de tenter Paris 2024 en établissant des normes d’or en 2023.

