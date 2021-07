L’hippodrome de Newbury signe un accord de cinq ans avec Sky Sports Racing pour présenter les 29 réunions annuelles à partir de janvier 2024 | Nouvelles de course

L’hippodrome de Newbury a signé un accord de cinq ans avec Sky Sports Racing pour diffuser les 29 réunions annuelles sur la chaîne à partir de janvier 2024.

Sky Sports Racing ajoutera un portefeuille extrêmement précieux de rencontres de premier plan à la fois sur le plat et sur le calendrier, notamment les essais de printemps hors taxes de Dubaï, le groupe 1 Al Shaqab Lockinge, le carnaval d’hiver de Ladbrokes et le grade 1 Challow Hurdle.

Le portefeuille de droits mondiaux de Sky Sports Racing comprend déjà Royal Ascot, le Chester’s Boodles May Festival, le Cazoo St Leger Festival à Doncaster et le Chepstow’s Coral Welsh Grand National ainsi que la Breeders’ Cup, l’US Triple Crown, le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe et le carnaval de la coupe de Melbourne.

À partir du 1er avril 2023, tous les appareils exploités par Newbury Racecourse PLC seront distribués au secteur des paris de détail via TRP. La chaîne représente actuellement les droits de paris au détail pour les courses de chevaux dans les seize hippodromes Arena Racing Company (« ARC »), ainsi que Fakenham, Hexham, Newton Abbot, Plumpton et Ripon.

De plus, les droits de médias et de données en ligne de Newbury Racecourse PLC seront représentés et distribués par TRP à partir du 1er janvier 2024.

Julian Thick, directeur général de l’hippodrome de Newbury, a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer ce partenariat stratégique avec TRP et Sky Sports Racing.

« Nous pensons que le nouvel accord garantit un avenir positif et passionnant pour l’hippodrome de Newbury et ses actionnaires et correspond à nos valeurs et aspirations à long terme pour l’entreprise.

Image:

Frankie Dettori célèbre sa victoire aux Al Shaqab Lockinge Stakes sur Palace Pier à Newbury



« Sky Sports Racing nous offre une plate-forme très attrayante avec sa vaste portée dans 14 millions de foyers, une empreinte numérique de soutien particulièrement forte avec attheraces.com et les canaux associés ainsi que l’alignement de la marque et les opportunités de promotion croisée qui accompagnent l’appartenance à la grande famille Sky.

« Nous tenons à remercier nos détenteurs de droits actuels, RMG, qui ont fait et continuent de faire un excellent travail pour Newbury et qui sont un de nos précieux partenaires depuis 2004. »

Matthew Imi, directeur général de Sky Sports Racing, a ajouté : « Tout le monde chez Sky Sports Racing est ravi de la perspective d’un partenariat avec l’hippodrome de Newbury.

« Nous considérons comme un grand privilège de travailler avec l’un des participants les plus importants et les plus progressistes de notre sport et nous sommes impatients de pouvoir attirer un public important vers leur contenu via nos plateformes de diffusion et numériques nationales et internationales.

« Depuis la création de Sky Sports Racing, nous avons ajouté Ascot, Chester et Bangor-on-Dee à notre portefeuille de partenaires d’hippodromes, et nous attendons avec impatience l’adhésion de Newbury en 2024.

« En travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires de paris et en maximisant l’exposition que Sky Sports peut apporter aux installations, aux événements et à la marque de haute qualité de Newbury, nous pensons que cela se traduira par d’importantes opportunités à long terme pour eux à de nombreux niveaux différents. »