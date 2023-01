"L’hindouisme à propos de l’humilité": Le contre de Rahul Gandhi aux remarques du chef RSS

Le chef du Congrès Rahul Gandhi a accusé mardi le BJP et le RSS de capturer des institutions et de faire pression sur la commission électorale et le pouvoir judiciaire, et a également déclaré qu’il ne se rendrait pas dans un bureau du RSS même si quelqu’un lui tranche la gorge.

Répondant à une question, lors d’une conférence de presse ici, sur la possibilité de tendre la main à son cousin et député du BJP Varun Gandhi, il a déclaré que leurs idéologies ne correspondaient pas.

Le chef du Congrès a déclaré que si Varun entrait dans la yatra, il pourrait être confronté à un problème, ce qui implique que le BJP pourrait ne pas l’approuver.

“Je ne peux jamais aller dans un bureau RSS. Vous pouvez me trancher la gorge, mais je n’irai pas. Ma famille a une idéologie, elle a un système de pensée”, a-t-il déclaré au presseur en marge du Bharat Jodo Yatra.

“Je peux le rencontrer avec amour, le serrer dans mes bras. Mais je ne peux pas accepter cette idéologie, c’est impossible”, a-t-il déclaré.

Répondant à une question connexe, il a déclaré que Varun Gandhi lui avait dit un jour que le RSS faisait du bon travail.

Le chef du Congrès a rappelé qu’il avait alors dit à son cousin que s’il avait lu et compris ce que représentait sa famille, il n’aurait pas dit une telle chose.

Varun Gandhi est le fils de Sanjay et Maneka Gandhi.

Ses remarques sur Varun Gandhi viennent au milieu des spéculations selon lesquelles le député du BJP, qui a souvent critiqué son propre parti, pourrait rejoindre le Congrès.

Rahul Gandhi a également accusé le RSS et le BJP de contrôler les institutions.

“Il y a une pression sur toutes les institutions. Il y a une pression sur la presse, la bureaucratie, la Commission électorale, le pouvoir judiciaire”, a-t-il accusé.

“Ce n’est pas un combat entre un parti politique et un autre parti politique. C’est maintenant un combat entre les institutions qui ont été capturées par eux et l’opposition. Dont l’un des facteurs est l’EVM”, a-t-il déclaré à une question sur les machines à voter électroniques. .

Les processus démocratiques normaux dans le pays sont désormais “manquants”, a-t-il affirmé.

L’ancien chef du Congrès a également affirmé qu’il est tout à fait clair que la détresse économique, le chômage et la hausse des prix porteront un “coup dur” au BJP lors des prochaines élections dans divers États.

M. Gandhi, dont la marche à pied traverse le Pendjab, a également critiqué le gouvernement AAP au pouvoir dans l’État, affirmant que le Pendjab devrait être dirigé uniquement depuis le Pendjab, et non depuis Delhi.

“S’il est dirigé depuis Delhi, les habitants du Pendjab ne l’accepteront pas. Ce n’est pas politique mais c’est un fait”, a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé qu’il avait attaqué Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) dans ses discours, Gandhi a déclaré que l’hindouisme ou toute autre religion ne parlait pas de répandre la haine.

“La religion hindoue est une religion éprise de paix, une religion qui se connecte. Donc, quelle que soit la couleur qu’ils (sur le drapeau safran RSS) veulent adopter, ils peuvent, mais ce qui est écrit en ‘dharm’ hindou, ils ne font pas ça, ils font autre chose, ” dit-il en fouillant le RSS.

Concernant les récentes remarques du chef du RSS, Mohan Bhagwat, selon lesquelles “il était naturel que les hindous soient agressifs et que les musulmans abandonnent le récit de la suprématie”, a déclaré M. Gandhi, “je ne sais pas quel hindouisme il cite. Je n’ai jamais entendu cela. J’ai lu les Gita et les Upnishads et je n’ai jamais entendu dire que les Hindous devraient être agressifs.” “L’hindouisme est une question d’auto-observation et de compréhension de soi, d’humilité. Je ne sais pas de quoi il parle. Peut-être n’a-t-il pas lu ces livres”, a-t-il déclaré.

“Même Lord Ram a ressenti de la compassion pour Ravana lorsqu’il était mourant. Je ne sais pas d’où ce monsieur tirait ces idées. Ce ne sont certainement pas des idées hindoues, ce sont des idées RSS”, a-t-il déclaré.

À une question sur les agriculteurs, M. Gandhi a déclaré qu’il y avait une attaque incessante contre les agriculteurs de plusieurs côtés.

Il a déclaré que les agriculteurs seront au centre des préoccupations des gouvernements du Congrès, où qu’ils soient au pouvoir.

“Nous avons parlé de Nyay Yojana, le revenu minimum garanti pour les pauvres. Notre vision est centrée sur l’agriculture et nous voulons qu’il y ait des chaînes du froid, de la technologie dans le secteur agricole et que des emplois soient créés”, a-t-il déclaré. l’inégalité des revenus », a déclaré Gandhi, les 21 personnes les plus riches du pays ont une richesse égale à celle de 70 millions d’Indiens.

Un pour cent des Indiens les plus riches détiennent 40 % de la richesse du pays, a-t-il affirmé.

“La haine se propage et le rôle de distraction est joué par les médias. Vous (les médias) distrayez, vous dites hindou-musulman, Aishwarya Rai, Shah Rukh Khan, Bollywood, Tendulkar, vous dites regardez ceux-ci… et par ici les agriculteurs sont confrontés au pillage, les petits commerçants sont également durement touchés, les inégalités augmentent.

“Donc, vous (les médias) jouez un rôle de distraction… mais votre rôle devrait être celui d’un chien de garde”, a-t-il déclaré.