L’Himachal Pradesh construit des «  étangs forestiers  » pour récolter l’eau de pluie et reconstituer les eaux souterraines

Des étangs forestiers sont en cours de construction dans l’Himachal Pradesh pour vérifier l’épuisement des eaux souterraines et pour récupérer l’eau de pluie, ont annoncé dimanche des responsables.

Dans le cadre du programme Parvat Dhara, le gouvernement a lancé le rajeunissement des sources d’eau et la recharge des aquifères à travers le département des forêts avec une dépense de Rs 20 crore.

Le département a dépensé 2,76 crores de roupies en 2020-2021 pour la construction de 110 grands et petits étangs, 600 barrages de contrôle et 12000 tranchées de contour ainsi que des plantations pour stocker l’eau et recharger les aquifères.

Les travaux ont débuté dans 10 divisions forestières qui comprennent Bilaspur, Hamirpur, Jogindernagar, Nachan, Parvati, Nurpur, Rajgarh, Nalagarh, Theog et Dalhousie.

Dans le cadre de ce programme, le nettoyage et l’entretien des étangs existants ont été effectués. De plus, la construction de nouveaux étangs, tranchées de contour, barrages, barrages de contrôle et mur de soutènement pour contrôler l’érosion du sol a été faite, a déclaré un responsable forestier à l’IANS.

Le programme vise à améliorer le niveau de l’eau en retenant l’eau pendant la période maximale. Des efforts sont également déployés pour améliorer la couverture verte en plantant des plantes fruitières. Un accent particulier a également été mis sur la prévention des incendies dans les forêts, a-t-il déclaré.

Selon le responsable, le programme serait mis en œuvre dans d’autres divisions forestières en mettant l’accent sur la conservation des sols et de l’eau par la plantation.

L’Himachal Pradesh compte 33 sanctuaires de la faune et deux parcs nationaux. Selon les registres officiels, 27% – 15 433 km2 sur les 55 643 km2 au total – de l’État himalayen sont couverts de forêts.

Les vallées verdoyantes et les montagnes enneigées de l’État abritent 36% des espèces d’oiseaux du pays. Sur les 1 228 espèces qui ont été signalées en Inde, 447 se trouvent dans cet état seulement.

