L’hilarante ‘Gutkha Dance’ de Man est la nouvelle vidéo préférée d’Internet

Les médias sociaux abritent d’innombrables vidéos amusantes qui montrent des gens faisant les choses les plus étranges imaginables. Alors que certains sont basés sur la personne dans la vidéo qui échoue lamentablement à quelque chose, d’autres choisissent d’attirer le public autour d’eux à travers des pas de danse amusants. Du twerk à la danse Nagin, on peut trouver plusieurs types de pas de danse amusants. Mais un nouveau a récemment fait surface sur Instagram qui montre un homme faisant la danse gutkha. Le Gutkha est un type de tabac sans fumée qui implique qu’une personne le prépare à la main et le place dans sa bouche.

On peut voir l’homme danser sur les rythmes du DJ lorsqu’il commence soudainement à montrer comment faire du gutkha en dansant. L’homme montre comment préparer la gutkha avant de la consommer. L’homme applaudit pour montrer comment mélanger le gutkha puis le garde dans sa bouche avant de rejoindre son groupe d’amis pour continuer à faire la fête.

La vidéo est devenue virale sur Instagram avec plus de 54,3K vues et plus de 3K likes. Les gens ont ri de tout leur cœur dans les commentaires et l’ont exprimé à travers des emojis.

Un utilisateur a écrit “Kya swag hai bhai ka” qui se traduit par “le frère a du style”.

Un autre utilisateur a commenté: “C’était incroyable monsieur.”

La vidéo a été publiée par une page appelée “MAHI”, qui compte plus de 3,33 lakh d’abonnés. La page est célèbre à cause de ces vidéos amusantes. Récemment, une vidéo montrant une femme tapant dans les mains d’un agent de la circulation est devenue virale. La vidéo montrait la femme faisant un high five à l’officier lorsqu’il a montré sa main pour arrêter le véhicule en raison d’une infraction au code de la route. Perplexe à ce sujet, l’officier regarde sa main, puis regarde le couple qui dépasse l’officier confus sans aucun problème. La page contient plus de vidéos amusantes.

