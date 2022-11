L’heure tourne pour un militant égyptien emprisonné en grève de la faim

Commentez cette histoire Commentaire

SHARM EL-SHEIKH, Égypte – La famille de l’un des principaux militants pro-démocratie emprisonnés en Égypte prévient que le temps presse pour sa vie alors qu’elle supplie les dirigeants mondiaux lors de la conférence des Nations Unies sur le climat de faire pression sur l’Égypte pour sa libération. Alaa Abdel-Fattah – qui a passé la majeure partie de la dernière décennie en prison en raison de ses critiques à l’égard de ses dirigeants et l’année dernière a été condamné à cinq ans de plus pour un retweet – a intensifié une grève de la faim de plusieurs mois. Il a complètement arrêté toute consommation de calories, puis a cessé de boire de l’eau dimanche, le premier jour de la conférence.

Sanaa Seif, sa plus jeune sœur, a déclaré mardi que la famille craignait que le gouvernement égyptien ne recoure à l’alimentation forcée de son frère pour le maintenir en vie afin d’éviter l’embarras de sa mort alors que le pays est sous les projecteurs internationaux.

« Le gavage est une torture. Rien ne devrait arriver contre sa volonté tant qu’il est capable de le dire », a-t-elle déclaré à l’Associated Press en marge de la conférence dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh.

Seif, qui a également été emprisonnée en Égypte pour son militantisme dans le passé et qui vit maintenant en Grande-Bretagne, est venue à Charm el-Cheikh pour soulever le cas de son frère, s’adressant aux médias internationaux et à d’autres militants. Amnesty International a averti qu’il pourrait mourir en quelques jours s’il n’était pas libéré.

La famille a fait pression sur le gouvernement britannique pour obtenir la libération d’Abdel-Fattah et le ramener au Royaume-Uni, où il a également la nationalité. Dans une lettre à sa famille annonçant sa grève de l’eau, Abdel-Fattah a déclaré qu’il était convaincu que le gouvernement égyptien n’avait pas l’intention de le libérer et que les projecteurs de la conférence étaient la seule occasion de forcer son cas – et qu’il était prêt à mourir s’il n’est pas libéré.

“Je veux être ici pour leur rappeler (aux dirigeants du monde) qu’il y a cet homme en train de mourir là-bas et que vous êtes tous complices. Et vous aurez du sang sur les mains. Et c’est pourquoi je suis ici », a déclaré Seif.

Lors du rassemblement de Charm el-Cheikh, le Premier ministre britannique Rishi Sunak, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz ont soulevé le cas de l’activiste lors de leurs entretiens avec le dirigeant égyptien, ont indiqué leurs bureaux, bien que Sunak ait évité les questions de la presse à ce sujet.

Abdel-Fattah a pris de l’importance avec des décennies d’activisme pro-démocratie, en particulier lors des soulèvements de 2011 qui ont renversé le président égyptien Hosni Moubarak et balayé ailleurs au Moyen-Orient.

Pour beaucoup, son emprisonnement était un autre signe du retour de l’Égypte à un régime autocratique sous le président Abdel Fattah el-Sissi, un proche allié de nombreux gouvernements occidentaux. Depuis 2013, le gouvernement d’el-Sissi a mené une répression féroce contre la dissidence, arrêtant des milliers de personnes et imposant des restrictions strictes aux groupes indépendants et aux médias.

Quelques jours avant le début de la conférence sur le climat, un autre militant emprisonné, Alaa al-Salmi, est mort en prison après avoir fait une grève de la faim pendant deux mois, a déclaré sa famille. Les groupes de défense des droits disent que les mauvaises conditions et les abus sont monnaie courante dans les prisons égyptiennes et que beaucoup sont morts en détention.

Abdel-Fattah a été emprisonné à plusieurs reprises sous différents gouvernements pour avoir fait pression en faveur des droits civils. Après que le gouvernement d’el-Sissi ait pratiquement interdit les manifestations, il a purgé une peine de cinq ans de prison pour avoir participé à une manifestation non autorisée et avoir prétendument agressé un policier.

Il a été libéré en 2019, mais quelques mois plus tard, il a de nouveau été arrêté après avoir retweeté la nouvelle de la mort d’un autre prisonnier. À l’époque, les autorités arrêtaient des dizaines de militants après une rare flambée de manifestations antigouvernementales – bien que la plupart, comme Abdel-Fattah, n’aient pas été impliqués. En décembre, il a été reconnu coupable de diffusion de fausses nouvelles et condamné à cinq ans de prison supplémentaires.

Pour le deuxième jour mardi, sa mère, Laila Soueif, s’est rendue à la prison où est détenu son fils pour obtenir la preuve qu’il est toujours en vie. Lundi, elle a attendu pendant de nombreuses heures à l’extérieur de la prison une lettre d’Abdel-Fattah, mais on lui a dit qu’il avait refusé d’en écrire une.

Le retour était également un risque pour Seif. Lors de sa dernière visite au Caire, des agents de sécurité l’ont arrêtée pendant des heures à l’aéroport avant de lui permettre d’entrer. Elle a dit qu’elle n’avait pas été arrêtée à son arrivée à Charm el-Cheikh lundi et qu’elle n’avait pas été harcelée. Elle a dit qu’elle pouvait voir qu’elle était suivie.

« J’ai arrêté de faire ces calculs… parce que quand on n’a pas beaucoup de choix, on n’a vraiment rien à perdre. Et c’est là que le régime égyptien nous a placés », a-t-elle déclaré.

Lors d’une conférence de presse qu’elle a donnée mardi, une députée égyptienne pro-gouvernementale a tenté de perturber les choses, prenant le micro et criant que son frère était un criminel et non un prisonnier politique et qu’elle incitait des gouvernements étrangers contre l’Égypte. La sécurité de l’ONU l’a fait sortir de la pièce.

Hossam Bahgat, l’un des principaux défenseurs des droits égyptiens et directeur exécutif de l’Initiative égyptienne pour les droits de la personne, a appelé tous les participants à la COP27 à mettre en lumière ce qu’il a décrit comme « une crise des droits humains à grande échelle » en Égypte.

“Nous leur demandons de se joindre à nous dans nos demandes au gouvernement égyptien d’accélérer la libération des prisonniers politiques et de sauver la vie d’Alaa Abdel-Fattah et de le libérer”, a-t-il déclaré.

Les gouvernements occidentaux ont longtemps hésité à exercer de fortes pressions sur le gouvernement d’el-Sissi au sujet des droits de l’homme et leurs responsables soutiennent souvent que la négociation en coulisse est plus efficace pour la libération des prisonniers.

Macron a déclaré qu’el-Sissi lui avait dit lors de leur réunion qu’il s’était engagé à faire en sorte que “sa santé soit préservée”.

“Je le dis avec beaucoup de prudence, j’espère que les semaines et les mois à venir apporteront des résultats”, a déclaré le président français.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shukry, n’a donné aucun signe que l’Égypte envisageait une libération.

S’adressant à la chaîne d’information américaine CNBC, Shukry a déclaré qu’Abdel-Fattah recevrait “les soins de santé disponibles pour tous les détenus”. Il a déclaré que la grève de la faim et de l’eau était “une question de choix personnel” et a suggéré qu’elle n’était peut-être pas réelle. Il a également suggéré que le gouvernement égyptien ne reconnaisse pas officiellement sa citoyenneté britannique.

« La solution est très, très simple : soit le mettre dans un avion pour Londres, soit lui donner un accès consulaire. Permettez à l’ambassade britannique de le voir », a-t-elle dit. « Je ne fais pas confiance aux autorités pénitentiaires.

Elle ne pense pas au pire scénario : La mort de son frère.