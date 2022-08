L’heure possible de la première rencontre face à face de Biden-Xi révélée

Le dirigeant chinois pourrait tenir une réunion en personne avec son homologue américain en Asie du Sud-Est en novembre, ont indiqué des sources au WSJ

Des responsables à Pékin préparent une rencontre en face à face entre le dirigeant chinois Xi Jinping et le président américain Joe Biden en Asie du Sud-Est en novembre, rapporte le Wall Street Journal citant des sources proches du dossier.

Selon eux, la rencontre entre les deux dirigeants – leur première rencontre en personne depuis l’investiture de Biden en janvier 2021 – pourrait avoir lieu en marge soit du sommet du G20 qui se tiendra sur l’île indonésienne de Bali le 15 novembre et 16, ou le sommet de coopération économique Asie-Pacifique qui aura lieu deux jours plus tard dans la capitale thaïlandaise, Bangkok.

Les préparatifs en sont à un stade précoce et le calendrier de Xi pourrait encore changer, soulignent les sources du WSJ. Cependant, si le dirigeant chinois poursuit sa tournée, qui doit commencer juste après le 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC) cet automne, ce serait son premier voyage international en près de trois ans.

Xi évite tout sommet majeur depuis plus de deux ans en raison de ses inquiétudes concernant le Covid-19, ont déclaré des proches du président chinois au WSJ. Cependant, après une longue absence, il souhaite maintenant renouer des liens personnels avec les dirigeants nationaux de la région, ont expliqué les sources. Dans le cadre de cet effort, Xi devrait visiter un certain nombre de pays au cours de sa tournée pour rencontrer leurs personnalités les plus importantes.

Lire la suite La visite de Pelosi a été un signal d’alarme pour la Chine : apaiser les États-Unis ne fonctionnera jamais

Le fait que les préparatifs soient déjà en cours suggère que Xi se sent confiant quant au prochain congrès du PCC, où il devrait revendiquer un troisième mandat en tant que chef du parti, rapporte le WSJ.

Bien qu’ils ne se soient pas encore rencontrés en personne, Biden et Xi ont eu un certain nombre d’appels téléphoniques. Lors de leur dernière conversation, qui a eu lieu le 28 juillet au milieu d’informations selon lesquelles la présidente de la Chambre Nancy Pelosi se rendrait bientôt à Taïwan, le dirigeant chinois a averti son homologue américain de “ne pas jouer avec le feu” affirmant que l’île faisait partie de la Chine et que Pékin ne tolérerait aucune atteinte à son intégrité territoriale.

Pelosi s’est rendu à Taipei plus tôt ce mois-ci, devenant le plus haut responsable américain à avoir fait le voyage en 25 ans. La Chine a réagi en organisant des exercices militaires tout autour de Taïwan, ses médias d’État affirmant que les exercices étaient en fait une préparation à une éventuelle “réunification par la force” scénario.