L’heure exacte de la neige frappera le Royaume-Uni CE SOIR alors que le froid profond de 3 ° C s’abat – avec un avertissement météo jaune émis

Les prévisionnistes ont révélé l’heure exacte à laquelle la neige devrait frapper le Royaume-Uni ce soir alors qu’un froid profond de 3 ° C s’abat.

Les Britanniques se préparent également au chaos des voyages – car un avertissement météo jaune sévère a été mis en place pour ce week-end.

Les Britanniques se préparent à des chutes de neige dans quelques jours Crédit : Alamy

Les régions du nord pourraient être plongées sous la neige pendant la chute des températures Crédit : Andrew Barr

Le temps humide et sauvage a trempé l’East Sussex et laissé les routes inondées hier 1 crédit

Cela survient après que de fortes pluies nocturnes ont causé des routes gorgées d’eau ce matin – avec de nombreuses voitures coincées dans les inondations.

Et maintenant, WXCharts a révélé que le Royaume-Uni devrait être touché par les trucs blancs ce soir.

Leurs cartes météorologiques montrent que certaines parties de la Grande-Bretagne verront ce soir environ 3 cm de neige – à partir de minuit.

Il continuera de tomber toute la nuit et tôt le dimanche matin dans certaines parties du nord de l’Écosse, notamment le parc national de Cairngorms, l’île de Skye et Fort William.

Pendant ce temps, une grande partie de l’Écosse est également sous un avertissement météo jaune de 3h du matin demain jusqu’à 15h.

Le Met Office a averti que l’inondation des maisons et des entreprises est probable et que les services de bus et de train seront probablement affectés.

Pendant ce temps, plus de neige est attendue dans les semaines à venir, les prévisions météorologiques à long terme du Royaume-Uni avertissant que de l’air plus froid se déplacera.

Les prévisionnistes disent que ce scénario augmenterait les risques de neige dans les zones centrales.

Et les supporters anglais pouvaient s’attendre à un temps instable lors du premier match de Coupe du monde de l’équipe contre l’Iran lundi.

“Il y a plus d’incertitude que d’habitude après dimanche”, a déclaré M. Morgan.

“Ce sera probablement assez instable, avec de la pluie parfois et peut-être aussi du vent.”