L’heure exacte à laquelle les Britanniques ont « une faim incontrôlable » – et la collation la plus populaire révélée

UN Britannique sur quatre a une faim incontrôlable à 10h30, selon une étude.

Une étude portant sur 2 000 adultes a révélé qu’ils grignotaient généralement deux fois par jour, les rouleaux de saucisses, les chips, les biscuits et les bananes étant les choix les plus populaires.

Un Britannique sur quatre prend une collation avant 10h30, selon une enquête Crédit : Getty

Mais 27 pour cent d’entre eux ont un petit creux en milieu de matinée, et un tiers se sont même levés pour prendre une collation à minuit.

D’autres friandises populaires comprennent les barres de chocolat, les noix, les gâteaux et les craquelins.

Un porte-parole de Wall’s, qui a commandé l’étude dans le cadre de sa campagne « Quand la faim vous appelle, prenez un Wall’s », a déclaré : « Parfois, une collation peut être un véritable sauveur de votre journée, comme l’a montré l’étude.

« Une faim incontrôlable peut parfois prendre le dessus et vous empêcher de continuer votre journée tant qu’elle n’est pas satisfaite.

« Et il y a un réel plaisir à se débarrasser de cette faim chaque fois qu’elle survient avec une collation qui n’est jamais loin. »

L’étude a également révélé que 23 pour cent des adultes ne prennent généralement pas de petit-déjeuner, et 36 pour cent d’entre eux affirment qu’ils sont donc plus enclins à grignoter.

Lorsque nous regardions la télévision, le week-end et sur le lieu de travail étaient les moments et les endroits les plus courants pour grignoter une friandise.

Et plus de 10 £ y sont dépensés au cours d’une semaine typique, selon les données OnePoll.

Plus de sept personnes sur dix (73 pour cent) ont des réserves de collations chez elles lorsqu’elles en ont besoin, et 25 pour cent les ont cachées à leurs proches.

Tandis que 21 pour cent disposent d’un tiroir dédié sur leur lieu de travail pour les conserver en cas de faim.

L’importance d’une collation ne peut cependant pas être sous-estimée puisque 60 pour cent pensent qu’une bonne friandise peut sauver une journée de déchets.

Pour éviter une mauvaise journée, 33 pour cent en préparent généralement un pour eux-mêmes lorsqu’ils quittent la maison.

Cependant, 20 % d’entre eux se sentent coupables de leurs habitudes de grignotage, d’autres soulignant la fréquence à laquelle ils le font.

Un porte-parole de Wall’s a ajouté : « La faim peut être accablante et il n’y a rien de pire que d’être pris de court et de n’avoir rien sous la main.

« Cependant, il n’y a pas de meilleure sensation que de finalement grignoter quelque chose après avoir eu faim pendant un moment et de satisfaire ce désir.

« Les collations telles que les rouleaux de saucisses sont une option excellente et polyvalente lorsque la faim appelle. »

TOP 20 DES SNACKS LES PLUS POPULAIRES, SELON BRITS 1. Chips 2. Biscuits 3. Barre de chocolat 4. Banane 5. Noix 6. Cookies 7. Gâteau 8. Toasts 9. Pomme 10. Raisins 11. Craquelins 12. Barre de céréales 13. Yaourt 14. Rouleau de saucisses 15. Orange/satsuma 16. Céréales 17. Beignet 18. Baies 19. Flapjack 20. Pop-corn

