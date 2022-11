Les experts de l’UNESCO réunis au Maroc cette semaine ont décidé que la simple flûte française – composée uniquement de farine, d’eau, de sel et de levure – méritait d’être reconnue par les Nations Unies, après que le ministère français de la Culture a mis en garde contre un “déclin continu” du nombre de boulangeries traditionnelles, avec quelque 400 fermetures chaque année au cours du dernier demi-siècle.

La chef de l’agence culturelle des Nations Unies, Audrey Azoulay, a déclaré que la décision honore plus que le pain ; il reconnaît le “savoir-faire des artisans boulangers” et “un rituel quotidien”.

“Il est important que de telles connaissances artisanales et pratiques sociales puissent continuer d’exister à l’avenir”, a ajouté Azoulay, ancien ministre français de la Culture.

L’agence définit le patrimoine culturel immatériel comme “des traditions ou des expressions vivantes héritées de nos ancêtres et transmises à nos descendants”.

Bien qu’elle semble être le produit français par excellence, la baguette aurait été inventée par le boulanger viennois August Zang en 1839. Zang a mis en place le four à vapeur français, permettant de produire du pain avec une croûte cassante mais un intérieur moelleux.

Le zénith du produit n’est venu que dans les années 1920, avec l’avènement d’une loi française interdisant aux boulangers de travailler avant 4 heures du matin. La forme longue et fine de la baguette permettait de la fabriquer plus rapidement que ses cousins ​​lourds, c’était donc le seul pain que les boulangers pourrait faire à temps pour le petit déjeuner.

« C’est très facile d’avoir de la mauvaise baguette en France. C’est la baguette traditionnelle de la boulangerie artisanale qui est en danger. C’est une question de qualité et non de quantité », a déclaré une habitante de Paris, Marine Fourchier, 52 ans.

En janvier, la chaîne de supermarchés française Leclerc a été critiquée par les boulangers traditionnels et les agriculteurs pour sa baguette à 29 cents très médiatisée, accusée de sacrifier la qualité du célèbre pain de 65 centimètres (26 pouces). Une baguette coûte normalement un peu plus de 90 centimes d’euro (un peu plus de 1 $), considéré par certains comme un indice sur la santé de l’économie française.