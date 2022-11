L’heure est venue : la baguette obtient le statut de patrimoine mondial de l’ONU

PARIS (AP) – L’humble baguette – l’ambassadrice croquante de la boulangerie française dans le monde – est ajoutée à la liste du patrimoine culturel immatériel de l’ONU en tant que tradition chérie à préserver par l’humanité.

Les experts de l’UNESCO réunis au Maroc cette semaine ont décidé que la simple flûte française – composée uniquement de farine, d’eau, de sel et de levure – méritait d’être reconnue par les Nations Unies, après que le ministère français de la Culture a mis en garde contre un “déclin continu” du nombre de boulangeries traditionnelles, avec quelque 400 fermetures chaque année au cours du dernier demi-siècle.

La chef de l’agence culturelle des Nations Unies, Audrey Azoulay, a déclaré que la décision honore plus que le pain ; il reconnaît le “savoir-faire des artisans boulangers” et “un rituel quotidien”.

“Il est important que de telles connaissances artisanales et pratiques sociales puissent continuer d’exister à l’avenir”, a ajouté Azoulay, ancien ministre français de la Culture.

L’agence définit le patrimoine culturel immatériel comme “des traditions ou des expressions vivantes héritées de nos ancêtres et transmises à nos descendants”.

Avec le nouveau statut du pain, le gouvernement français a annoncé son intention de créer une journée de la baguette artisanale, appelée “Journée de la boulangerie ouverte”, pour mieux connecter les Français à leur patrimoine.

De retour en France, les boulangers semblaient fiers, sinon surpris.

« Bien sûr, elle devrait figurer sur la liste car la baguette symbolise le monde. C’est universel », a déclaré Asma Farhat, boulangère à la Boulangerie Julien près de l’avenue des Champs-Élysées à Paris.

« S’il n’y a pas de baguette, vous ne pouvez pas avoir un vrai repas. Le matin, vous pouvez le griller, le midi c’est un sandwich, puis il accompagne le dîner.

Bien qu’elle semble être le produit français par excellence, la baguette aurait été inventée par le boulanger viennois August Zang en 1839. Zang a mis en place le four à vapeur français, permettant de produire du pain avec une croûte cassante mais un intérieur moelleux.

Le zénith du produit n’est venu que dans les années 1920, avec l’avènement d’une loi française interdisant aux boulangers de travailler avant 4 heures du matin. La forme longue et fine de la baguette permettait de la fabriquer plus rapidement que ses cousins ​​lourds, c’était donc le seul pain que les boulangers pourrait faire à temps pour le petit déjeuner.

Malgré la baisse du nombre de boulangeries traditionnelles aujourd’hui, les 67 millions de Français restent des consommateurs voraces de baguettes achetées dans divers points de vente, y compris dans les supermarchés. Le problème est, disent les observateurs, qu’ils peuvent souvent être de mauvaise qualité.

« C’est très facile d’avoir de la mauvaise baguette en France. C’est la baguette traditionnelle de la boulangerie artisanale qui est en danger. C’est une question de qualité et non de quantité », a déclaré une habitante de Paris, Marine Fourchier, 52 ans.

En janvier, la chaîne de supermarchés française Leclerc a été critiquée par les boulangers traditionnels et les agriculteurs pour sa baguette à 29 cents très médiatisée, accusée de sacrifier la qualité du célèbre pain de 65 centimètres (26 pouces). Une baguette coûte normalement un peu plus de 90 centimes d’euro (un peu plus de 1 $), considéré par certains comme un indice sur la santé de l’économie française.

La baguette est en effet une affaire sérieuse. L'”Observatoire du pain” français – une vénérable institution qui suit de près la fortune de la flûte – note que les Français grignotent 320 baguettes d’une forme ou d’une autre chaque seconde. C’est en moyenne une demi-baguette par personne et par jour, et 10 milliards chaque année.

Le « savoir-faire artisanal et la culture du pain baguette » ont été inscrits lors de la rencontre du Maroc parmi d’autres éléments du patrimoine culturel mondial, dont les danses rituelles Furyu-odori du Japon et les maîtres rhumiers légers de Cuba.

Thomas Adamson, Associated Press