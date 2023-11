L’heure du show est presque arrivée pour le pari de la F1 à Las Vegas

Quelque chose me dit que vous avez peut-être déjà remarqué que la prochaine course du calendrier de Formule 1 se déroulera dans un endroit appelé Las Vegas.

Avec la F1 elle-même comme promoteur pour la première fois, Vegas a bénéficié d’une présence encore plus grande qu’elle ne l’aurait fait si elle rejoignait simplement le calendrier selon l’approche habituelle d’un promoteur externe. Mais il faudrait toujours beaucoup de contribution pour réussir celui-ci.

Que vous soyez fan de la proposition ou non, prenez juste une seconde pour reconnaître ce qui va se passer la semaine prochaine à Sin City. Le Strip sera fermé pour accueillir un grand prix, en son cœur même, tard un samedi soir.

Honnêtement, c’est le genre de discussion que vous auriez eu il y a à peine 10 ans sur les lieux de courses fantastiques s’il n’y avait ni limites ni contraintes. Miami a montré à quel point il est difficile d’essayer de fermer des sites centraux de la ville, sans parler d’un site touristique aussi important que l’est Las Vegas Boulevard.

Comme vous pouvez l’imaginer, cela a demandé beaucoup de coordination et de compromis, ce qui n’a pas toujours satisfait les habitants ou les visiteurs de ces perturbations.

Supprimez les vues, mais faites-en 200 miles par heure ! 💨 Dans un peu plus de deux semaines, l’emblématique Strip de Las Vegas accueillera les voitures de F1. #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/kqCRilSqe9 – F1 Las Vegas (@F1LasVegas) 4 novembre 2023

“Le partenariat dont ont fait preuve les Travaux publics, les commissaires du comté de Clark et tous les résidents locaux en tolérant les désagréments que nous avons causés, nous ne pouvons vraiment pas les remercier assez pour cela”, a déclaré Renee Wilm, PDG du Grand Prix de Las Vegas. COUREUR.

« Ce projet est en quelque sorte pleinement en cours depuis environ deux ans maintenant. Et il n’existe pas de guide pour ce que nous faisons. Il y a d’autres courses sur notre calendrier, qui sont des courses de rue. Évidemment, il y a Monaco, il y a Singapour, deux courses absolument épiques, légendaires. Mais c’est une ville vivante, qui respire, qui vit 24 heures sur 24, dont les portes ne sont jamais fermées…

« Et essayer de fermer 3,8 miles – et cela englobe en réalité plus de 60 000 chambres d’hôtel, travailleurs et invités – c’est tout simplement une entreprise qui a été vraiment extraordinaire. Et sans l’incroyable équipe dont nous disposons sur le terrain et les partenariats de toutes les parties prenantes locales, cela n’aurait jamais pu être possible.

L’aspect promotionnel qui a permis à Vegas d’être au premier plan à de nombreux moments, même avant cette semaine, est dû à la propre implication de la F1, mais Wilm dit qu’il y a d’autres domaines sur lesquels Liberty Media s’est appuyé pour essayer de garantir que la course soit organisé avec succès.

Notre Pit Building est tout simplement spectaculaire 😍⁰#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/NDk4KXu0bZ – F1 Las Vegas (@F1LasVegas) 2 novembre 2023

“Je pense que l’un des avantages que nous avons eu, en tant qu’actionnaire – Liberty Media – de la Formule 1, est d’avoir accès à certaines des meilleures pratiques qui ont eu lieu autour de notre calendrier. Quand vous regardez le niveau d’hospitalité à Singapour, et comment les rues sont construites à Monaco. Vous regardez Miami – ce flair véritablement américain pour amener une nouvelle course en Amérique du Nord – nous avons vraiment pu faire appel à tous ces éléments que nous avons trouvés incroyablement attachants, mais aussi y apporter leur propre touche et mettre en valeur tout ce que Las Vegas a à offrir en tant que ville.

Cela dit, aucun nouvel événement ne se déroule parfaitement sans problème. En fait, aucun événement établi non plus ne le fait : avec des centaines de milliers de fans, vous aurez toujours des problèmes et des expériences négatives. À Vegas, même si Wilm fait une affirmation qui semble négliger la façon dont la majorité des fans se déplacent autour d’un lieu en général ainsi que pour atteindre les pistes de la ville, il est au moins admis que faire en sorte que la course s’intègre parfaitement dans le quotidien de Vegas. les mouvements quotidiens vont être un défi.

«Je dirais que ma plus grande préoccupation concernera la circulation. Et nous sommes le premier circuit pédestre de Formule 1 : vous pouvez parcourir tout le circuit, vous pouvez marcher depuis n’importe quelle propriété jusqu’à l’endroit où se trouve votre siège. Nous avons développé une application unique à notre événement, qui fournira des informations d’orientation ainsi que des laissez-passer pour piétons que vous pourrez emprunter pour vous rendre là où vous devez aller.

L’application officielle F1 Las Vegas propose un aperçu détaillé #LasVegasGP carte numérique pour fournir aux clients des indications pour se rendre à leur zone de billetterie désignée. Créez des itinéraires personnalisés et visualisez les ouvertures et fermetures de routes en temps réel. Téléchargez l’application sur https://t.co/ewn38R7hrR pic.twitter.com/wMLK9ooLYr – F1 Las Vegas (@F1LasVegas) 6 novembre 2023

« Il y aura bien sûr des navettes disponibles. Mais encore une fois, aucun playbook n’existe et le trafic aura un impact très négatif sur l’expérience. Nous encourageons donc tout le monde : enfilez vos baskets Gucci et vos jolies tenues et allez faire une belle promenade nocturne.

« Cela fera partie de l’expérience. Vous allez marcher avec des foules de gens – l’énergie, l’électricité qui en sortiront. Encore une fois, toute cette ville va être activée. Et ce sera une bien meilleure expérience que de rester assis dans une navette en attendant d’arriver là où vous allez.

« Il y aura bien sûr des moyens de transport disponibles. Et nous nous sommes vraiment penchés sur les ponts temporaires et avons honnêtement dépensé une fortune pour essayer de faciliter la circulation continue, mais nous encourageons vivement chacune des propriétés et tous nos fans à marcher jusqu’à votre place.

Une grande partie du battage médiatique autour de Vegas s’est concentrée sur les forfaits spéciaux et l’expérience haut de gamme qui peuvent être proposés. Mais comme la vente de billets est toujours proposée dans la majorité des tribunes et des zones d’accueil alors que l’entrée générale est épuisée, Wilm affirme que c’est une approche qui sera revisitée pour 2024.

« Nous allons certainement examiner nos offres d’accueil et si nous souhaitons conserver les mêmes structures ou si nous souhaitons les déplacer. Nous appelons cela l’hospitalité Tetris. Devons-nous changer cela en GA ? C’est une plainte que nous avons entendue haut et fort et à laquelle nous donnerons suite l’année prochaine, à savoir avoir plus d’AG pour notre base de fans.

« Nous reviendrons sur le prix des billets et essaierons d’amener davantage de fans à pouvoir profiter du week-end de course. Nous allons également chercher à réinventer le divertissement d’année en année. Nous avons déjà annoncé des actes assez incroyables qui auront lieu sur Sphere, ainsi que nos cérémonies d’ouverture.

Juste à🚨@John legend et @tiesto rejoignez-nous dans notre programmation épique pour la cérémonie d’ouverture 🤩🙌 Le 15 novembre ne peut pas arriver assez tôt ! 🕺#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/S5p5sYilqr – F1 Las Vegas (@F1LasVegas) 6 novembre 2023

«Il y a aussi un méga événement sportif qui sera diffusé en streaming et qui sera également annoncé très prochainement. Et nous allons chercher à vraiment continuer à améliorer notre jeu année après année autour de cette expérience pour les fans. Nous cherchons à établir une nouvelle norme en matière d’expérience pour les fans lors d’un week-end de course.

Alors que la pression augmente pour préparer le site – et que la peur de l’inconnu grandit pour ceux qui travailleront sur place sur place en raison des problèmes attendus pour la première année – Wilm dit que viser 2024 au lieu de 2023 était une considération au moment de s’engager dans le course, mais la dynamique actuelle aux États-Unis en valait la peine.

« Cela aurait pu (c’était en 2024), mais nous ne voulions vraiment pas rater cette vague d’enthousiasme qui montait. Nous étions l’un des rares sports à pouvoir continuer à travailler tout au long de la pandémie de COVID – un travail incroyable accompli par l’équipe pour créer ce système de bulles, continuer à courir et fournir ce contenu aux personnes coincées à la maison et souhaitant profiter du frisson. d’un événement sportif.

“Et nous avons vraiment utilisé ce temps d’arrêt – dans la mesure où il n’y avait évidemment pas autant de personnes voyageant à travers le monde – pour intégrer cette transaction, pour préparer une course qui se déroulerait aussi rapidement. Mais nous avons progressé à une vitesse fulgurante. Nous avons inauguré la construction de notre bâtiment il y a environ un an, et maintenant il fait 300 000 pieds carrés, ultramoderne, certifié LEED, long de trois terrains de football… cela n’aurait vraiment pas pu se produire sans toutes les bottes sur le terrain.

Et ça va arriver. Le spectacle incroyable des voitures de F1 courant sur le Strip arrivera dans quelques jours. Que Vegas ne soit pas prêt.