L’HEURE DU SEXE : Un sondage révèle quand les gens deviennent coquins

Contenu de l’article Une étude récente donne un nouveau sens au moment sexy.

Contenu de l’article Et, selon l’étude menée par l’enseigne de lingerie de luxe Pour Moi, le samedi soir est le jour le plus festif. Le moment exact où les gens ont le plus de rapports sexuels ? C’est à 22h09 le samedi, selon l’étude mondiale, qui a interrogé 2 000 adultes sexuellement actifs à travers le monde sur leurs habitudes sexuelles entre les draps. Parmi les personnes interrogées, 43 % ont déclaré que le samedi était leur jour préféré pour copuler et le jour où l’acte était le plus susceptible d’être accompli, Le New York Post signalé. Et ensuite ? Vendredi. Il arrive en deuxième position avec 22 % des sondés, suivi du dimanche (10 %) et du jeudi (6 %). Et que dire de ces premiers jours de la semaine ? Pas vraiment attrayant pour la plupart des gens en matière de romance au lit. Sans surprise, le lundi était le jour de la semaine le moins préféré pour le sexe, avec seulement 2 % des répondants le classant comme leur première préférence.

Contenu de l’article L’étude a révélé que les heures tardives de la nuit étaient les plus propices aux rapports sexuels, et 22h09 était la minute la plus active sexuellement. Les après-midis de semaine sont les moments où les répondants sont le moins susceptibles de s’adonner à des ébats. Plus précisément, le lundi à 13h02 est considéré comme le moment le moins sexuel de la semaine. Les experts en lingerie ont également analysé la fréquence des rapports sexuels. Près de la moitié des personnes interrogées (48 %) ont déclaré avoir des rapports sexuels avec une autre personne une fois par semaine. Parallèlement, 19 % des répondants ont déclaré être sexuellement actifs deux fois par semaine et 13 % ont répondu oui à plus de trois fois par semaine, tandis que 7 % ont déclaré être en action quatre fois par semaine. Seulement 1 % des participants ont déclaré être sexuellement actifs quotidiennement. VIDÉO RECOMMANDÉE

Contenu de l’article Nous sommes désolés, mais cette vidéo n’a pas pu être chargée. Lire la vidéo En ce qui concerne la fréquence des rapports sexuels, la plupart des adultes, y compris les hommes âgés de 25 à 45 ans, ont déclaré qu’il était idéal d’avoir des rapports sexuels deux fois par semaine. Cependant, les femmes du même groupe d’âge ont la plus forte libido et ont déclaré qu’avoir des rapports sexuels quatre fois par semaine était idéal. « En tant que détaillant de lingerie sexy, notre objectif est de permettre au plus grand nombre de personnes possible de se sentir au mieux et en confiance dans leurs vêtements, que ce soit seul ou avec un partenaire pour en profiter », a déclaré Marina Nicoli, responsable marketing chez Pour Moi, dans un communiqué, selon le site Poste. « Il est donc très intéressant de voir comment l’intimité varie d’une personne à l’autre à travers le monde, mais aussi de savoir que ce sont les soirées de week-end qui semblent être le moment le plus propice pour que les gens se sentent le plus détendus et prêts à profiter du temps avec leur partenaire. » Recommandé par la rédaction Les rapports sexuels ne durent pas aussi longtemps que prévu, selon une étude Le cannabis améliore l’orgasme féminin : étude

