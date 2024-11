L’heure du coup d’envoi annoncée pour la confrontation de Georgia Tech avec le n°5 Miami

Une heure de coup d’envoi a été fixée pour la confrontation de Georgia Tech avec le n°5 Miami.

Les Yellow Jackets et les Hurricanes se rencontreront samedi à midi au stade Bobby Dodd, a annoncé l’ACC dimanche matin. Le match sera retransmis en direct par ESPN.

Tech (5-4, 3-3 ACC) a eu une semaine de congé avant le concours. Les Hurricanes ont une fiche de 9-0 et 5-0 en championnat et ont une piste intérieure pour se qualifier pour le match pour le titre de l’ACC en décembre et les éliminatoires de football universitaire à 12 équipes plus tard dans le mois. Miami a battu Duke 53-31 samedi après avoir marqué 36 points en seconde période et totalisé 526 verges offensives totales.