L’heure du conte à la bibliothèque de Hamilton fait salle comble, alors que la communauté se manifeste pour soutenir

L’auditorium de la succursale Terryberry de la bibliothèque publique de Hamilton était bondé, alors que Drag Storytime d’Hexe Noire était sur le point de commencer.

Des dizaines de jeunes enfants – et de nombreux adultes aussi – ont regardé la robe colorée de Noire et la marionnette Kermit, juste avant le début de la musique, donnant le coup d’envoi de l’événement jeudi matin.

Le spectacle a commencé par une chanson, incitant les enfants à danser.

Avec 138 personnes présentes, la salle était pleine, certaines familles qui voulaient y être ont dit que l’événement était complet.

“Les enfants ont souvent l’impression qu’ils ne sont pas les mêmes que les autres”, a déclaré Noire à CBC Hamilton. “Je pense qu’il est important que les enfants sachent que ce n’est pas grave, c’est ce qui rend le monde beau.”

L’un des livres que Noire a lu était C’est normal d’être différent de Todd Parr. Noire a déclaré que sa partie préférée du livre était l’endroit où il était écrit “c’est bien de manger des macaronis au fromage dans la baignoire”.

“C’est juste cette chose drôle et idiote. C’est bien si vous voulez être cet enfant qui marche au rythme de son propre tambour”, a-t-elle déclaré.

Hexe Noire a organisé de nombreuses autres heures du conte à travers Hamilton, y compris à la succursale Binbrook de la bibliothèque publique de Hamilton le 14 novembre. (Aura Carreño Rosas/CBC)

Noire a aussi lu Tante Oncle: Drag Queen Hero d’Ellie Royce, l’histoire d’un garçon et de son oncle, une drag queen qui sauve un chiot pendant Pride.

“[The uncle] a un peu d’agitation à propos de ce que ses amis qui le connaissent en tant que personnage masculin vont penser et de ce que vont penser ses amis qui le connaissent en tant que personnage féminin et juste que c’est normal qu’il puisse être les deux.”

“Des programmes comme celui-ci sont nécessaires”

L’événement était une première pour la branche, mais pas pour HPL. Noire était également à la succursale de Binbrook le 14 novembre.

HPL a déclaré que la programmation visait à faire en sorte que tous les habitants de Hamilton “se sentent les bienvenus et représentés”.

“Ce programme familial Storytime communique et célèbre la diversité des individus et des familles”, a déclaré Shelley McKay, responsable des communications au HPL, dans un courriel à CBC.

La bibliothèque avait programmé des événements précédents de Drag Storytime, a ajouté McKay, mais ils ont été annulés dans le passé en raison des précautions de COVID-19. La bibliothèque a reçu des demandes pour héberger le programme dans d’autres succursales du système.

Un partisan de l’événement drag se tenait devant la succursale de la bibliothèque Terryberry, jouant de la guitare pour étouffer les cris des manifestants. (Aura Carreño Rosas/CBC)

Alors que c’était la première à Terryberry, ce n’était pas la première heure du conte de Noire. Elle a lu pour de nombreux autres enfants partout à Hamilton.

En tant que membre de la communauté LGBTQ+, elle pense qu’il est important que les gens entendent des histoires diverses.

“Pour ma communauté, pour moi-même, pour les gens autour de moi que j’aime et que j’admire, des programmes comme celui-ci sont nécessaires.”

“Je me sens bien que les enfants aient pu sortir aujourd’hui avec leurs familles et vivre un événement merveilleux et plein d’amour, se tenant ensemble en appréciant les chansons, la musique, la danse, les marionnettes et les livres.”

Les membres de la communauté se présentent pour défendre l’événement

C’était cependant la première fois que Noir disait qu’il y avait eu une sorte de protestation lors d’un événement de conte auquel elle avait participé.

Alors que les familles écoutaient à l’intérieur de la bibliothèque, à l’extérieur, un groupe d’une vingtaine de personnes s’est présenté pour protester contre l’événement, après qu’un appel à le faire ait été publié sur Facebook plusieurs jours auparavant, par une personne basée dans la région de Toronto.

Les messages ont circulé sur les réseaux sociaux avant l’événement, incitant une vague de partisans de Storytime – plus du double du nombre de manifestants – à se rassembler devant la bibliothèque, tenant des drapeaux Pride et jouant de la musique.

Des foules similaires de supporters se sont présentées pour défendre les événements de drag storytime dans d’autres villes canadiennes plus tôt cette année, comme Calgary et Winnipeg. Le ciblage de bibliothèques et d’artistes interprètes ailleurs par des commentaires haineux et des menaces a suscité de multiples enquêtes policières et de nouvelles inquiétudes quant à la sécurité de la communauté LGBTQ au Canada et aux États-Unis.

À Hamilton, une rangée d’au moins six policiers se tenait entre les partisans et les manifestants. La police se tenait également à l’intérieur de la bibliothèque près de la porte de l’auditorium.

“Pas de place pour la haine”

Seth Hunter, un partisan de la bibliothèque, a déclaré à CBC Hamilton qu’ils étaient là pour assurer la poursuite de l’événement.

“L’heure du conte existe dans les bibliothèques depuis toujours, depuis que les bibliothèques existent. C’est juste raconté par une drag queen, quelqu’un qui s’habille et qui est amusant à regarder, et ça a beaucoup d’énergie, et c’est super pour les enfants, “, a déclaré Hunter.

Ils ont dit que même si “ça craint” qu’une contre-manifestation soit nécessaire, ils sont heureux de voir le soutien.

“Chaque fois qu’une voiture passait et klaxonnait, nous applaudissions tous. [There] il y avait beaucoup de camaraderie.”

Un autre partisan, Chris Moors, a déclaré qu’à la lumière de la récente fusillade qui a tué cinq personnes dans un club LGTBQ à Colorado Springs, Colorado, elle voulait sortir et protéger les enfants.

Elle dit qu’il est important “de garder des espaces sûrs pour la communauté… alors [I] est venu ici pour soutenir l’événement et les gens.”

La mairesse de Hamilton, Andrea Horwath, a déclaré vendredi dans un communiqué que “la haine et la discrimination organisées” à la bibliothèque jeudi étaient “inacceptables” et a déclaré “qu’il n’y a pas de place pour la haine sous quelque forme que ce soit dans notre communauté”.

“Je m’engage à travailler en collaboration avec les communautés, les partenaires et les dirigeants pour lutter contre la haine, le racisme systémique et la discrimination sous toutes leurs formes”, a-t-elle déclaré.

Rachel Smith, enseignante à la garderie, a amené sa classe à l’heure du conte. Elle a dit que les enfants ont adoré l’expérience et qu’il est important pour les enfants d’assister à des événements comme celui-ci. (Aura Carreño Rosas/CBC)

Noire a dit que c’était effrayant de savoir qu’il y avait un groupe haineux qui prévoyait de se présenter, la faisant se demander à l’avance si l’événement devait continuer.

“Mais vous savez quoi? C’est plus effrayant de penser qu’ils sont là-bas. … Ils pensent qu’ils protègent les enfants. Ils font du mal aux enfants.”

L’enseignante de la garderie Rachel Smith a amené sa classe à l’heure du conte et a dit qu’elle espère que HPL en fera plus.

“[Noire] fait incroyable. Je pense qu’il est si important en tant que fournisseur de services de garde d’aller là-bas. C’est une belle journée, il n’y a aucune raison de ne pas se présenter.”

Smith a déclaré que les enfants ont adoré l’événement.

“La musique, la danse, les belles couleurs vives, les messages dans les deux histoires qu’elle [read] étaient si importants. Et je pense que la bibliothèque publique de Hamilton devrait organiser plus d’événements comme celui-ci. »