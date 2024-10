L’heure d’été prendra bientôt fin – et ce changement peut affecter votre santé. Comment se préparer avant que les horloges ne retombent.

L’heure d’été touche bientôt à sa fin et, même si le passage à l’heure d’été au printemps est lié à des conséquences plus négatives sur la santé Tout comme un risque plus élevé d’obésité, de syndrome métabolique, de maladies cardiovasculaires et de dépression, le « recul » des horloges en novembre entraîne également des conséquences néfastes sur la santé. Voici votre guide sur la fin de l’heure d’été et sur la manière de gérer le changement d’heure.

Cliquez sur les liens ci-dessous pour accéder directement à un sujet particulier :

L’heure d’été prend fin à 2 heures du matin, heure locale, le dimanche 3 novembre, lorsque nous « reculons » et gagnons une heure supplémentaire de sommeil. Nous aurons une heure de lumière supplémentaire le matin mais perdrons une heure de lumière le soir.

L’année prochaine, l’heure d’été recommencera le dimanche 9 mars 2025, lorsque nous « avancerons » et perdrons une heure de sommeil. Nous gagnerons une heure de lumière supplémentaire le soir mais aurons des matinées plus sombres.

L’heure d’été a été introduite aux États-Unis en 1918 comme moyen d’économiser l’énergie pendant la Première Guerre mondiale. des études ont montré que cela n’économise pas réellement beaucoup d’énergie.

Certains ont crédité le père fondateur Benjamin Franklin d’avoir lancé l’idée d’un changement d’heure saisonnier après avoir proposé de réguler le temps dans un essai satirique, mais l’Institut Franklin de Philadelphie a contesté cette hypothèse. Contrairement à la croyance populaire, les agriculteurs n’ont pas non plus plaidé en faveur de l’heure d’été ; en fait, des groupes agricoles ont demandé l’abrogation de l’heure d’été en 1919, affirmant que les changements semestriels perturbaient leur journée de travail.

La Loi uniforme sur l’heure de 1966 a mis la majeure partie du pays sur la même longueur d’onde en imposant les dates nationales de début et de fin à l’heure d’été, bien que les États soient toujours autorisés à se désinscrire.

Ces États et territoires américains ont choisi de ne pas changer d’horloge deux fois par an :

Le retour à l’heure standard en novembre peut sembler plus facile que le passage à l’heure d’été en mars. Après tout, on gagne une heure de sommeil supplémentaire, non ? Mais les experts affirment que cela a encore des conséquences négatives sur notre santé.

Les accidents de voiture augmentent. Une porte-parole du groupe Auto Club d’AAA a déclaré à l’Associated Press que des couchers de soleil plus précoces dans l’après-midi signifient des conditions de conduite plus sombres le soir et un nombre plus élevé d’accidents sur la route.

La dépression augmente. UN Étude danoise de 2016 ont constaté que les diagnostics de dépression augmentent « immédiatement après » le début de l’heure normale à l’automne. Cela pourrait être dû en partie à l’apparition du trouble affectif saisonnier (TAS), qui touche environ 5 % de la population américaine et est déclenché par des journées plus courtes, plus sombres et plus froides.

Les habitudes de sommeil sont perturbées. Shelby Harris, psychologue et directrice de la santé du sommeil chez Sleepopolis, a déclaré à Yahoo Life qu’une heure supplémentaire de sommeil peut toujours causer des problèmes de sommeil. «Quand on gagne une heure de sommeil à l’automne, cela peut provoquer des réveils matinaux et des difficultés à s’endormir la nuit», explique-t-elle.

Voici quelques conseils d’experts pour rendre le changement d’heure d’automne plus supportable.

Ajustez progressivement vos heures de sommeil et de réveil. Natalie D. Dautovich, professeure adjointe à l’Université du Commonwealth de Virginie et spécialiste de l’environnement à la National Sleep Foundation, a déclaré à Yahoo Life qu’elle suggérait de repousser progressivement l’heure à laquelle vous vous couchez et vous réveillez de 15 minutes dans les jours précédant la lumière du jour. gain de temps – afin que ce ne soit pas autant un choc pour votre système lorsque les horloges changent d’une heure.

Établissez une bonne routine au coucher. Avoir une routine établie à l’heure du coucher peut aider à signaler à votre corps qu’il est temps de se détendre et à s’adapter plus facilement aux changements d’heure. Judy Ho, neuropsychologue clinicienne et médico-légale agréée, a déclaré à Yahoo Life que vous devriez avoir une routine nocturne apaisante qui implique de ranger tous les appareils électroniques, en particulier les appareils à lumière bleue. Harris suggère également d’éviter tout exercice intense, les repas copieux, la caféine ou l’alcool juste avant de se coucher.

Bénéficiez de beaucoup de soleil pendant la journée – et dès le matin. La nuit et avant l’heure du réveil, gardez votre chambre sombre avec les rideaux fermés pour vous aider à rester endormi une heure de plus. Ensuite, quand il est temps de vous lever, profitez du soleil. Jamie Zeitzer, professeur de psychiatrie et de sciences du comportement à l’Université de Stanford, a conseillé à Yahoo Life de vous exposer à une lumière vive dès que possible. « Sortir tôt le matin et bénéficier d’une bonne dose de lumière vous aidera à vous adapter plus rapidement au nouveau temps », explique Zeitzer. Bénéficier d’une bonne dose de soleil chaque jour pourrait également éviter la dépression, réduisant ainsi votre risque jusqu’à 20 %, selon une étude. Si la lumière naturelle du soleil n’est pas une option, essayez luminothérapie ou une lampe solaire, qui peut améliorer l’humeur et la qualité du sommeil la nuit.