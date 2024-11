L’heure d’été prend fin. Serait-ce la dernière fois que nous reculerons ?

Alors, quels sont vos projets pour ce dimanche ?

Allez-vous à l’église le matin ou rencontrez-vous un ami pour le brunch du dimanche ?

Si vous avez fixé une heure pour être quelque part le dimanche matin, vous devez vous rappeler un détail important : reculez votre horloge d’une heure, sinon vous serez très tôt dimanche.

Voici ce que vous devez savoir pour vous replier samedi soir.

Quand devons-nous revenir à la fin de l’heure d’été ?

L’heure d’été prend fin à 2 heures du matin le dimanche 3 novembre.

Que faire avant de se replier le 3 novembre ?

Avant de vous coucher le samedi 2 novembre, vous devez changer l’horloge en la reculant d’une heure. C’est aussi le bon moment pour changer les piles de vos détecteurs de fumée.

Faites un don de bonbons d’Halloween : Ne jetez pas les excédents de bonbons, faites-en don

Le Congrès mettra-t-il fin à l’heure standard ?

Le sénateur Marco Rubio de Floride prend une autre mesure pour nous empêcher de changer les horloges avec le Sunshine Protection Act.

« Il est temps de verrouiller l’horloge », selon le bureau du député républicain de Floride publié dans un communiqué de presse Lundi.

Rubio a publié une déclaration en faveur de la prise heure d’été permanent quelques jours seulement avant le passage semestriel de l’heure d’été à l’heure d’hiver, qui a lieu dimanche.

Le sénateur a suggéré à la nation « d’arrêter de supporter la pratique ridicule et désuète consistant à changer d’horloge d’avant en arrière. Adoptons enfin ma loi sur la protection du soleil et mettons fin à la nécessité de ‘reculer’ et de ‘avancer’ pour de bon ».

En 2022, le Sénat américain a adopté le Sunshine Protection Act. Cependant, la loi n’était pas une priorité à la Chambre des représentants et il y avait un désaccord quant à savoir si l’heure d’été ou l’heure normale devait être la loi du pays, selon La Colline.

En fin de compte, le soleil s’est couché sur la législation, qui n’est jamais parvenue sur le bureau du président Joe Biden.

Que se passerait-il si nous restions à l’heure d’été ?

Selon le Almanach du fermierl’idée était de mieux utiliser la lumière du jour. En reculant les horloges d’une heure à l’automne, nous aurons plus de lumière du jour les matins d’hiver.

En décembre de cette année, le soleil se lèvera entre 7 h 04 le 1er décembre et 7 h 23 le 31 décembre. Avec l’heure d’été, nous ne verrons le soleil se lever qu’après 8 heures du matin. Se réveiller tôt en décembre est difficile assez; c’est encore pire sans soleil jusqu’à 8h du matin

Du bon côté, nous aurions plus de lumière du jour à l’arrière puisque le soleil se coucherait entre 17h37 et 17h47.

Comment s’adapter à la fin de l’heure d’été

Le changement d’heure aura un impact sur vos habitudes de sommeil. Bien que ce ne soit pas aussi radical que le passage à l’heure d’été, cela peut néanmoins causer certains problèmes. Selon WebMD.comil existe plusieurs façons d’ajuster vos habitudes pour faciliter le passage à l’heure standard. Voici quelques suggestions :

Modifiez progressivement vos heures de sommeil et de réveil avant que les horloges ne changent. Essayez de veiller plus tard le 2 novembre. Si vous avez besoin d’une aide supplémentaire, vous pouvez changer d’heure plus tôt.

Lorsqu’il fait clair dehors, exposez-vous à autant de lumière que possible. Lorsqu’il fait sombre, réduisez la quantité de lumière vive autour de vous.

Essayez de faire de l’exercice pendant la journée. Cela vous aidera à rester alerte et à dormir plus tard.

Créez un environnement approprié pour dormir. Évitez les boissons contenant de la caféine et l’alcool, ayez un rituel apaisant au coucher, créez un environnement sombre et calme pour dormir et maintenez un horaire de sommeil cohérent.

Cet article a été initialement publié dans le Delaware News Journal : Quand l’heure d’été prend-elle fin définitivement ? La fin pourrait être bientôt