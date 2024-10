L’heure d’été prend fin le week-end prochain. Voici comment se préparer aux effets potentiels sur la santé

La bonne nouvelle : vous bénéficierez d’une bonne heure de sommeil supplémentaire. Le mauvais : il fera noir comme une poche en fin d’après-midi au cours des prochains mois aux États-Unis

L’heure d’été se termine à 2 heures du matin, heure locale, le dimanche 3 novembre prochain, ce qui signifie que vous devez reculer votre horloge d’une heure avant d’aller vous coucher. L’heure normale durera jusqu’au 9 mars, date à laquelle nous « avancerons » à nouveau. avec le retour de l’heure d’été.

Ce changement d’heure printanière peut être plus difficile pour votre corps. Les matins plus sombres et les soirées plus claires peuvent perturber votre horloge biologique interne, ce qui rend plus difficile de s’endormir à temps pendant des semaines ou plus. Des études ont même révélé une légère augmentation des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux juste après le changement d’heure de mars.

Le « repli » devrait être plus facile. Mais cela peut prendre un certain temps pour ajuster vos habitudes de sommeil, sans parler des inconvénients de laisser le travail dans l’obscurité ou d’essayer de faire de l’exercice alors qu’il y a encore suffisamment de lumière. Certaines personnes atteintes de troubles affectifs saisonniers, un type de dépression généralement lié aux journées plus courtes et à moins de soleil en automne et en hiver, peuvent également avoir des difficultés.

Certains groupes de santé, notamment l’American Medical Association et l’American Academy of Sleep Medicine, ont déclaré qu’il était temps de supprimer les minuteries et que le respect de l’heure standard correspond mieux au soleil – et à la biologie humaine.

La plupart des pays n’observez pas l’heure d’été. Pour ceux qui le font – principalement en Europe et en Amérique du Nord – la date à laquelle les horloges sont changées varie.

Deux États – l’Arizona et Hawaï – ne changent pas et restent à l’heure standard.

Voici ce qu’il faut savoir sur le rituel semestriel.

Le cerveau possède une horloge maîtresse qui est réglée en fonction de l’exposition au soleil et à l’obscurité. Ce rythme circadien est un cycle d’environ 24 heures qui détermine quand nous devenons somnolents et quand nous sommes plus alertes. Les schémas changent avec l’âge, une des raisons pour lesquelles les jeunes qui grandissent tôt deviennent des adolescents difficiles à réveiller.

La lumière du matin réinitialise le rythme. Le soir, les niveaux d’une hormone appelée mélatonine commencent à augmenter, déclenchant la somnolence. Trop de lumière le soir – cette heure supplémentaire par rapport à l’heure d’été – retarde cette montée en puissance et le cycle se désynchronise.

Et cette horloge circadienne affecte bien plus que le sommeil, influençant également des éléments tels que la fréquence cardiaque, la tension artérielle, les hormones du stress et le métabolisme.

Même un changement d’heure peut perturber les horaires de sommeil, car même si les horloges changent, les heures de début du travail et de l’école restent les mêmes.

C’est un problème car de nombreuses personnes manquent déjà de sommeil. Environ un adulte américain sur trois dort moins que les sept heures recommandées par nuit, et plus de la moitié des adolescents américains ne dorment pas les huit heures recommandées les soirs de semaine.

Le manque de sommeil est lié aux maladies cardiaques, au déclin cognitif, à l’obésité et à de nombreux autres problèmes.

Certaines personnes tentent de se préparer à un changement d’heure en modifiant progressivement leurs heures de coucher dans les jours précédant le changement. Il existe des moyens de faciliter l’adaptation, notamment en bénéficiant de plus de soleil pour vous aider à réinitialiser votre rythme circadien pour un sommeil sain.

Les législateurs proposent parfois de supprimer complètement le changement d’heure. La tentative récente la plus marquante, un projet de loi bipartite désormais bloqué intitulé Loi sur la protection du soleilpropose de pérenniser l’heure d’été. Les experts de la santé affirment que les législateurs ont pris les choses à revers : l’heure standard devrait devenir permanente.

