L’heure d’été persiste malgré les appels pour y mettre fin

La plupart des Canadiens reculeront les horloges d’une heure ce week-end, car diverses mesures politiques visant à mettre fin aux changements d’heure saisonniers n’ont pas encore eu d’effet général – mais les experts disent que nous serions mieux sans le décalage deux fois par an.

L’heure d’été, qui permet aux gens de profiter d’une heure supplémentaire de lumière du jour en fin de journée à partir du 13 mars, se termine le dimanche.

Les experts disent que la tradition d’avancer et de reculer dans le temps chaque année nuit à la santé des individus.

Raymond Lam, professeur à l’Université de la Colombie-Britannique et chaire de recherche sur la dépression de la Colombie-Britannique, a déclaré que les scientifiques circadiens, les chercheurs sur le sommeil et les cliniciens conviennent généralement qu’un passage permanent à l’heure standard serait préférable.

“Tous les chercheurs sur les rythmes circadiens et le sommeil sont clairs sur le fait que l’heure standard permanente doit être adoptée, nous ne devons pas changer de fuseau horaire … pour le bien de notre santé”, a-t-il déclaré.

“Malheureusement, pour une raison quelconque, nous ne pouvons pas le comprendre.”

Le débat sur la fin des changements d’heure saisonniers a pris de l’ampleur en Ontario en octobre 2020 lorsque le législateur de l’époque, Jeremy Roberts, a déposé un projet de loi d’initiative parlementaire qui mettrait fin au changement d’heure semestriel en Ontario, si le Québec et New York faisaient de même.

Le projet de loi a été adopté à l’unanimité et mettrait la province à l’heure avancée en permanence. Le premier ministre du Québec, François Legault, a laissé entendre qu’il n’était pas opposé, mais a déclaré que la question n’était pas une priorité, et que personne d’autre n’a pris la cause de Roberts à l’Assemblée législative de l’Ontario depuis qu’il a été démis de ses fonctions en juin.

La Colombie-Britannique a adopté une législation similaire l’année précédente pour s’en tenir à l’heure d’été, mais attend également que certains États du sud fassent de même.

Le Yukon a décidé en 2020 de ne plus effectuer de changements saisonniers et suit désormais son propre fuseau horaire standard. La Saskatchewan n’a pas changé ses horloges depuis plus de 100 ans, à l’exception de Lloydminster, qui chevauche la frontière avec l’Alberta.

Un changement unifié de fin des temps semblait plus proche de devenir réalité en mars après que le Sénat américain a approuvé à l’unanimité la loi sur la protection du soleil du sénateur républicain Marco Rubio, qui rendrait l’heure d’été permanente dans tout le pays et, par conséquent, dans une grande partie du Canada.

Le projet de loi doit encore être adopté par la Chambre des représentants avant que le président Joe Biden puisse l’approuver, et il reste bloqué à la Chambre.

Mais malgré l’opinion populaire et la législation gouvernementale, les experts affirment que l’heure d’été permanente pourrait avoir des effets néfastes sur la santé des gens et que c’est l’heure normale vers laquelle les gouvernements devraient passer.

C’est parce que l’heure standard est plus conforme à notre rythme circadien naturel et à notre horloge biologique interne, ont-ils déclaré.

Un rapport de juin 2022 soumis à la Société canadienne du sommeil par des chercheurs de l’Université d’Ottawa et de l’Université de Montréal recommandait aux gouvernements fédéral et provinciaux de passer à l’heure normale d’un an et de consulter les scientifiques avant de mettre en œuvre des changements.

La semaine dernière, le Mexique a approuvé un projet de loi visant à éliminer complètement l’heure d’été, mettant fin à la pratique de changer les horloges deux fois par an. Certaines villes et villages le long de la frontière américaine peuvent conserver l’heure d’été car ils sont étroitement liés aux villes américaines.

Michael Antle, professeur à l’Université de Calgary, qui étudie les rythmes circadiens, a déclaré que la lumière matinale maintient notre corps synchronisé avec le cycle jour-nuit lorsque les jours sont très courts en hiver, et que l’heure d’été permanente causerait “des dommages chroniques en étant chroniquement désynchronisé”.

Antle a déclaré que les recherches indiquent que l’heure d’été permanente nous obligerait à nous lever une heure plus tôt pour le travail et l’école en hiver, ce qui pourrait augmenter les accidents de la circulation et du travail et voir les performances des élèves chuter à l’école, tout cela en raison d’un manque de vigilance.

“Nous n’avons jamais eu cette expérience au Canada de se réveiller à l’heure d’été permanente en hiver, alors les gens pensent que ce ne sera pas si grave tant qu’ils n’auront pas essayé”, a-t-il déclaré.

Antle a évoqué la Russie, un pays aussi au nord que le Canada, qui est passé à l’heure d’été permanente en 2011 pour l’abandonner trois ans plus tard.

“Ils ne pouvaient tout simplement pas le tolérer … tous ceux qui l’ont essayé l’ont abandonné”, a déclaré Antle, ajoutant qu’il ne serait pas surpris si le Yukon reconsidérait bientôt sa décision.

Werner Antweiler, professeur à la Sauder School of Business de l’Université de la Colombie-Britannique, a déclaré que l’incitation initiale à l’heure d’été était une décision économique de récolter la lumière du jour pendant de plus longues périodes d’activité quotidienne, dans le but de conserver l’énergie. Aujourd’hui, l’idée est devenue obsolète grâce à une meilleure technologie et à un éclairage plus efficace.

M. Antweiler a déclaré qu’il existe une forte incitation à normaliser les fuseaux horaires du Canada avec ceux des États-Unis, car une grande partie de l’activité économique et des entreprises des pays est intégrée dans le sens nord-sud plutôt qu’est-ouest.

“S’ils se déplacent dans un sens, nous sommes obligés de le faire de la même manière”, a-t-il dit, “Mais tout est encore au point mort car il faut beaucoup de temps pour que tout s’harmonise et que tout le monde s’entende sur la direction dans laquelle nous allons. .”

