Nous repoussons nos horloges en avant à 2 heures du matin dimanche. Voici pourquoi.

Le dimanche 14 mars, à 2 heures du matin, commence l’heure d’été. Nous réglerons nos horloges en avant d’une heure, et le changement poussera les couchers de soleil plus tard dans les heures du soir et les levers plus tard dans les heures du matin. Le coût est que «sauter en avant» perturbera temporairement le sommeil de millions d’Américains. Pourtant, aussi simple que cela puisse paraître, il y a encore beaucoup de confusion.

La première chose à savoir: oui, c’est commence au printemps, juste au moment où l’augmentation des heures de clarté commence à se faire sentir. Et ça se terminera le 7 novembre, juste avant la période la plus sombre de l’année. Essayons de tout régler.

1) Pourquoi devons-nous «économiser» les heures de jour en été?

L’heure d’été aux États-Unis a commencé comme une astuce de conservation de l’énergie pendant la Première Guerre mondiale et est devenue une norme nationale dans les années 1960.

L’idée est que pendant les mois d’été, nous décalons le nombre d’heures de clarté vers le soir. Donc, si le soleil se couche à 20 heures au lieu de 19 heures, nous passerions probablement moins de temps avec les lumières allumées dans nos maisons la nuit, économisant de l’électricité.

Cela signifie également que vous êtes moins susceptible de dormir pendant les heures de clarté du matin (car celles-ci sont également décalées une heure plus tard). Par conséquent, «économiser» les heures de lumière du jour pour l’heure la plus productive de la journée.

Dans l’ensemble: nous sommes d’accord, le nom est un peu déroutant.

2) N’est-ce pas «la lumière du jour des économies heure »et non« heure d’été »?

Non, on l’appelle définitivement « heure d’été ». Pas au pluriel. N’oubliez pas de signaler cette erreur courante à vos amis et connaissances. Vous serez vraiment populaire.

3) Cela conduit-il réellement à des économies d’énergie?

Comme Joseph Stromberg l’a souligné dans un excellent article de Vox de 2015, la conservation réelle de l’électricité depuis le changement d’heure n’est pas claire ou inexistante:

Malgré le fait que l’heure d’été a été introduite pour économiser du carburant, il n’y a pas de preuves solides que le système actuel réduit réellement la consommation d’énergie – ou que le faire toute l’année le ferait non plus. Les études qui évaluent l’impact énergétique du DST sont mitigées. Il semble réduire légèrement l’utilisation de l’éclairage (et donc la consommation d’électricité), mais peut augmenter l’utilisation du chauffage et de la climatisation, ainsi que la consommation de gaz. Il est probablement juste de dire que sur le plan énergétique, c’est un lavage.

4) Pourquoi l’Arizona et Hawaï ne changent-ils pas leurs horloges?

L’Arizona a un moyen simple de gérer l’heure d’été: la plupart des États l’ignorent.

Il y a cinquante ans, la législature de l’État a choisi de maintenir les horloges dans la plupart des États à l’heure standard toute l’année. Une raison: les étés de l’Arizona sont très chauds et un coucher de soleil plus précoce donne aux résidents plus de temps pour profiter de températures tolérables avant de se coucher, comme AZcentral explique. (Ce qui est déroutant: la nation Navajo en Arizona Est-ce que utiliser DST.)

Hawaï n’observe pas non plus l’heure d’été. L’État insulaire est le plus au sud de tous les États et l’a rejeté car il ne voit pas de différence d’heure de jour extrêmement perceptible entre les mois d’hiver et d’été.

5) Un groupe d’États n’a-t-il pas adopté des lois rendant l’heure d’été permanente? Que s’est-il passé avec ceux-là?

Si vous ne savez pas quels états suivent l’heure d’été et lesquels ne le font pas, je ne vous en veux pas. C’est parce que ces derniers temps, quelques États ont envisagé de rejoindre l’Arizona et Hawaï, mais avec une torsion: ils veulent que l’heure d’été soit en place toute l’année.

Lors des élections de novembre 2018, les Californiens ont voté en faveur d’une mesure de vote qui ouvre la voie à cela. La mesure, qui a été adoptée avec 60% des voix, accorde simplement à l’Assemblée législative de Californie le pouvoir de voter pour changer les horloges de manière permanente. Tout changement devrait commencer par un vote à la majorité des deux tiers à la législature de l’État – ce qui ne s’est pas encore produit.

Et même alors, le changement d’heure ne serait pas acquis. Le gouvernement fédéral devrait l’approuver; qui a aussi des perspectives incertaines.

En 2018, le gouvernement de Floride a approuvé la délicieusement nommée Sunshine Protection Act, qui vise à quitter définitivement la Floride à l’heure d’été. (Essentiellement, cela signifierait que la Floride aura une heure d’avance sur le reste de la côte Est pendant les mois d’hiver.) Le Massachusetts a examiné une mesure similaire.

Le projet de loi attend toujours l’approbation du Congrès avant de pouvoir entrer en vigueur. Le sénateur Marco Rubio (R-FL) a présenté quelques projets de loi pour faire avancer l’approbation, mais ils n’ont pas du tout bougé. La dernière version du projet de loi de Rubio – qui a des co-sponsors démocrates – maintiendrait en permanence tout le pays à l’heure d’été.

L’Arkansas a également adopté un projet de loi visant à rendre l’heure d’été permanente, mais il comprenait la condition que les changements n’entrent pas en vigueur tant que ses États limitrophes ne changeraient pas leurs horloges de manière permanente. Washington, le Tennessee, l’Oregon, le Nevada et l’Alabama sont d’autres États qui ont approuvé une législation pour adopter l’heure d’été toute l’année. Certains législateurs du Maryland sont également intéressés. Mais aucun des changements ne peut entrer en vigueur sans l’approbation du gouvernement fédéral.

Donc pour l’instant, tous ces États changeront leurs horloges dimanche avec le reste d’entre nous. Pardon!

6) Que se passerait-il si l’heure d’été était abolie? Ou s’il était prolongé pour toujours?

Cela vaut la peine de penser à ce qui se passerait si le Congrès abolissait l’heure d’été (ou la maintenait toute l’année).

Comment nos modèles pourraient-ils changer? Le blogueur et cartographe Andy Woodruff a décidé de visualiser ceci avec une grande série de cartes.

Le but de ces cartes est de montrer comment l’abolition de l’heure d’été, la prolonger toute l’année ou le statu quo modifie le nombre de jours où nous avons des heures de lever et de coucher du soleil «raisonnables».

Raisonnable, tel que défini par Woodruff, est le soleil se levant à 7 heures du matin ou plus tôt ou se couchant après 17 heures (donc on pourrait, en théorie, passer du temps au soleil avant ou après le travail).

Voici à quoi ressemble la carte sous le statu quo des changements d’horloge deux fois par an. Beaucoup de gens ont des heures de lever du soleil déraisonnables (les taches sombres) pendant une grande partie de l’année:



Andy Woodruff



Voici comment les choses changeraient si l’heure d’été était abolie (c’est-à-dire si nous nous en tenions simplement à l’heure fixée en hiver toute l’année). C’est mieux, en particulier à la fin du lever du soleil:



Andy Woodruff



Et voici ce qui se passerait si l’heure d’été était toujours en vigueur. La situation au lever du soleil serait en fait pire pour la plupart des gens. Mais beaucoup plus de gens apprécieraient la lumière après le travail – et il y a un argument solide pour faire valoir que cette lumière après le travail vaut en fait plus. (Plus d’informations ci-dessous.)



Andy Woodruff



(Remarque: la longueur de la lumière que nous ressentons chaque jour ne changerait pas réellement; elle est déterminée par l’inclinaison de l’axe de la Terre. Mais nous en ferons l’expérience à des moments plus accommodants pour notre monde moderne. Assurez-vous de consulter la version interactive de ces derniers. cartes sur le site Web de Woodruff.)

En 2015, Stromberg a fait valoir de manière convaincante que le passage à l’heure d’été dans la soirée devrait être prolongé toute l’année. Avoir plus de lumière plus tard pourrait nous être bénéfique d’un nombre surprenant de façons:

Les gens s’adonnent à plus d’activités de loisirs après le travail qu’avant, donc nous ferions probablement plus d’activité physique que des activités de loisirs sédentaires. De même, des études montrent que les enfants font plus d’exercice lorsque le soleil est plus tard dans la soirée.

Stromberg cite également des preuves que les vols diminuent lorsqu’il y a plus de soleil le soir.

Il pourrait y avoir des gains économiques, puisque les gens «font de courts voyages et achètent des choses après le travail – mais pas avant – donc une heure d’été plus longue augmente légèrement les ventes», écrit-il.

7) L’heure d’été est-elle dangereuse?

Un peu. Lorsque nous avançons les horloges d’une heure au printemps, nous sommes nombreux à perdre cette heure de sommeil. Dans les jours qui suivent le début de l’heure d’été, nos horloges biologiques sont un peu éteintes. C’est comme si tout le pays avait reçu une heure de décalage horaire.

Une heure de sommeil perdu sonne comme un petit changement, mais nous, les humains, sommes des animaux fragiles et sensibles. Il a été démontré que de petites perturbations de notre sommeil modifient les indicateurs de base de notre santé et atténuent notre avantage mental.

Et lorsque nos horloges biologiques sont éteintes, tout en nous est désynchronisé. Nos corps exécutent ce calendrier serré pour essayer de suivre nos actions. Comme nous prenons généralement un repas après le réveil, nous produisons le plus d’insuline le matin. Nous sommes prêts à métaboliser le petit-déjeuner avant même de prendre une bouchée. C’est plus efficace de cette façon.

(Il existe de bonnes recherches qui montrent que la prise de mélatonine en vente libre aide à réinitialiser nos horloges corporelles à une nouvelle heure. Pour en savoir plus, cliquez ici.)

Être à une heure de retard signifie que notre corps n’est pas préparé à nos actions à tout moment de la journée.

Un exemple: la conduite.

En 1999, des chercheurs des universités Johns Hopkins et Stanford voulaient savoir ce qui se passe sur la route lorsque des millions de conducteurs voient leur sommeil perturbé.

En analysant 21 ans de données sur les accidents de voiture mortels de la National Highway Transportation Safety Administration des États-Unis, ils ont constaté une augmentation très faible, mais significative, des décès sur la route le lundi après le décalage d’horloge au printemps: le nombre d’accidents mortels a grimpé à une moyenne de 83,5 le lundi «printemps en avant» contre une moyenne de 78,2 un lundi typique.

Et il semble que ce ne soit pas seulement des accidents de voiture. Les preuves d’une augmentation de l’incidence des blessures au travail et des crises cardiaques dans les jours qui ont suivi notre élan.

8) Comment pouvons-nous abolir l’heure d’été ou la prolonger toute l’année?

C’est facile! Eh bien, pas vraiment: tout ce qu’il faudrait, c’est un acte du Congrès. Mais je ne compterais pas que cela se produise de si tôt.