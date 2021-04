Nicky Henderson espère qu’il n’y aura pas de drames de dernière minute et qu’Altior peut prouver qu’il n’est pas en retard sur sa candidature pour une quatrième victoire dans la bet365 Celebration Chase.

Ce fut une saison frustrante pour la superstar autrefois imbattable de Seven Barrows, avec une combinaison de facteurs le limitant à une seule apparition en compétition.

Le joueur de 11 ans a raté une sortie prévue dans le Tingle Creek à Sandown début décembre en raison de conditions de sol inappropriées – et quand il est finalement revenu dans le Desert Orchid Chase à Kempton quelques semaines plus tard, il a été battu derrière Nube. Negra.

Henderson était optimiste quant à une performance nettement améliorée lors de la Queen Mother Champion Chase le mois dernier, mais pour la deuxième saison consécutive, Altior a raté une offre de triplé de Queen Mother Champion Chase suite à un revers tardif.

Avec des pommettes ajustées pour la première fois, les espoirs sont grands. Altior peut faire taire les sceptiques le dernier jour de la campagne.

« Je suis ravi de dire que tout s’est très bien passé en amont de cette course et, sauf accident au cours des prochaines 24 heures, il y va au sommet de son art et en forme de vol », a déclaré Henderson à Unibet.

« Il n’a pas couru sur un terrain comme celui-ci depuis un certain temps, mais nous l’avons travaillé sur notre galop en herbe pendant la semaine avec quelques chevaux de tête et il a absolument rebondi sur la surface, donc il ne devrait y avoir aucune excuse à ce sujet. .

« De toute évidence, Put The Kettle On est une jument très talentueuse et Sceau Royal est aussi un grand danger, mais nous sommes tous heureux avec Altior et les pommettes pourraient aider. C’est génial de le remettre sur la bonne voie! »

Put The Kettle On est devenue la première jument à remporter la Champion Chase à Cheltenham – son deuxième succès au Festival après sa victoire à Arkle 12 mois plus tôt.

L’entraîneur Henry de Bromhead, qui selle également Ornua, souhaite savoir si Put The Kettle peut se révéler aussi efficace à Sandown qu’à Prestbury Park.

Il a dit: « Elle est irréelle, elle est sauvage de faire ce qu’elle a fait dans la poursuite du champion, c’était incroyable. Elle adore ça à Cheltenham.

« Je ne sais pas si c’est le voyage, Aidan Coleman ou autre – cette semaine nous dira si c’est juste Cheltenham, mais nous allons progressivement nous limiter à ce qui la motive là-bas. »

Paul Nicholls déclenche un double assaut, avec Champion Chase quatrième Greaneteen rejoint par Dolos, un stablemate gagnant du parcours et de la distance.

« Greaneteen a très bien couru dans le Champion Chase et a surpris beaucoup de monde. Il a terminé deuxième dans le Tingle Creek ici et nous l’avons gardé pour cette course », a déclaré le gestionnaire de Ditcheat.

« C’est une course ouverte, je pense. Altior a un peu à prouver peut-être plus de deux milles, mais il aime ça là-bas, et celui à battre est le vainqueur de Champion Chase.

« Dolos aime absolument Sandown et le terrain rapide. C’est un prix énorme pour un cheval avec sa cote et son record sur la piste. »

Le Sceau Royal d’Alan King a subi une course difficile en route pour terminer cinquième dans la poursuite du champion.

« Cela ressemble à une course d’enfer, mais notre cheval est en très bon état », a déclaré King.

«Nous n’avons eu aucune chance dans la reine mère, mais il en est sorti en bon ordre et ne devrait pas se soucier du terrain, je ne pense pas.

« Espérons qu’il courra très bien. »

Le jour où il est couronné champion jockey conditionnel, Danny McMenamin enchérit pour la gloire de la première année à bord de Nuts Well d’Ann Hamilton.

Vainqueur de l’Old Roan Chase à Aintree à l’automne, le joueur de 10 ans est revenu sur le site du Merseyside pour terminer deuxième derrière le challenger irlandais Fakir d’Oudairies dans le Marsh Chase il y a quelques semaines.

À propos des espoirs de Nuts Well ce week-end, McMenamin a déclaré: « Il est contre, mais j’espère qu’il pourra faire une belle course. Je suis sûr qu’il ne décevra personne.

«C’est un petit mec et très simple à monter. Il a grimpé les échelons tranquillement et je pense que les gens le sous-estiment parfois un peu.

« Ce n’est pas un choc pour moi quand il fait une bonne course contre les grands. »

La décision de McMenamin de cibler le championnat conditionnel des coureurs a payé un beau dividende, car il a remporté une victoire confortable sur Bryan Carver.

Il a déclaré: « Cela n’a pas encore tout à fait coulé. Cela a été une saison brillante. Les deux premières saisons ont été lentes et régulières, essayant juste d’acquérir de l’expérience. à la fin.

« J’avais ça en tête (être champion conditionnel) au début de la saison, mais je savais que ce ne serait pas facile. J’ai dit que j’essaierais et ne me fâcherais pas trop si ça n’arrivait pas. Heureusement assez, ça a bien fonctionné. «

Le joueur de 20 ans est originaire de Downpatrick, comme le coureur vainqueur du Grand National Tony Dobbin, et suit les traces de Sir Anthony McCoy et Brian Hughes, qui sont également d’Irlande du Nord et ont remporté la compétition conditionnelle.

McMenamin a ajouté: «C’est un peu surréaliste d’être mentionné aux côtés des gagnants précédents.

«Ma mère et Tony Dobbin sont de très bons amis et toute la ville parlait de Tony Dobbin remportant le National et de la réussite de sa carrière au fil des ans.

« C’est quelqu’un que j’ai admiré et il m’a aidé à prendre la décision de venir (en Grande-Bretagne) et d’essayer. Il a été un excellent modèle.

« AP McCoy est le meilleur de tous et Brian Hughes est le meilleur du nord. Il était champion jockey l’année dernière et était là pour ça cette année. C’est génial d’avoir des noms comme ça venant d’Irlande du Nord et venant ici et va bien. «

Alors que McMenamin est ravi de décrocher le prix, il a rendu hommage à ses parents qui ont travaillé comme soignants tout au long de la pandémie.

Il a déclaré: «Maman et papa travaillent tous les deux dans une maison de retraite pour s’occuper de personnes âgées, alors ils ont travaillé dur cette année – ils ont probablement travaillé plus dur que moi, pour être honnête.

« Ils ont travaillé tous les jours depuis la création de Covid – ils méritent le crédit cette année. »