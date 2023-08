L’heure de sortie d’Ahsoka a été déplacée plus tôt que les autres émissions de Star Wars

Si vous êtes un Guerres des étoiles fan qui était toujours groggy en regardant les derniers épisodes de Le MandalorienObi-Wan Kenobi, Livre de Boba Fett, et Andor, tu es chanceux. Lucasfilm vient d’annoncer que tous les épisodes de Ahsoka fera ses débuts sur Disney + à 18 h 00 HNP, 21 h 00 HNE les mardis, à partir de ce mardi 22 août avec la première en deux parties.

Alors oui, pour la première fois Guerres des étoiles Ventilateurs- du moins aux États-Unis— va très facilement pouvoir regarder le spectacleen temps réel, tous ensemble, à une heure raisonnable, six heures plus tôt que tous les autres Guerres des étoiles les spectacles avaient fait leurs débuts au cours des quatre dernières années.

Qui est genial! Mardi soir Guerres des étoiles des soirées! Mais, du côté pessimiste, cela change évidemment la façon dont nous pensons tous à ces émissions. Pour la plupart, la version de minuit HNP/3 h HNE a facilité les choses. Dormir ou ne pas dormir ? Mais maintenant, le spectacle pourrait interférer avec d’autres plans. Devez-vous le regarder dès ses débuts? Pouvez-vous attendre après le dîner sur la côte ouest ? Les fans qui ne peuvent pas regarder devront-ils s’inquiéter des spoilers toute la nuit maintenant au lieu de juste la première chose le matin? (La réponse à cette question est oui.) Et aussi, pourquoi le changement ici ? Qu’en est-il des modèles de visionnage que Disney + a vus qui les ont amenés à modifier le calendrier de sortie?

Nous n’avons pas ces réponses, mais nous le savons. Ahsoka lance maintenant ses deux premiers épisodes ce mardi soir à 18 h PST. Tous les épisodes suivants feront également leurs débuts à ce moment-là. Et il devrait être fascinant de voir comment, ou si, cela change la façon dont Internet digère l’émission.

Créé et écrit par Dave Filoni, il met en vedette Rosario Dawson, Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Lars Mikkelsen et Eman Esfandi. Voici un nouveau clip amusant pour vous garder excité.

Sabre laser double | Ahsoka | Disney+

