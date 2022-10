L’heure de manger peut dicter votre faim, selon une étude

Nous savons tous que manger plus tard dans la journée n’est pas bon pour notre tour de taille, mais pourquoi ? Une nouvelle étude s’est penchée sur cette question en comparant des personnes qui mangeaient les mêmes aliments, mais à des moments différents de la journée.

“Est-ce que l’heure à laquelle nous mangeons a de l’importance quand tout le reste est cohérent ?” a déclaré la première auteure Nina Vujović, chercheuse dans la division des troubles du sommeil et circadiens au Brigham and Women’s Hospital de Boston.

La réponse était oui – manger plus tard dans la journée doublera vos chances d’avoir plus faim, selon l’étude publiée mardi dans la revue Cell Metabolism.

“Nous avons constaté que manger quatre heures plus tard fait une différence significative pour notre niveau de faim, la façon dont nous brûlons des calories après avoir mangé et la façon dont nous stockons les graisses”, a déclaré Vujović. “Ensemble, ces changements peuvent expliquer pourquoi manger tard est associé à un risque accru d’obésité signalé par d’autres études et fournir de nouvelles informations biologiques sur les mécanismes sous-jacents.”

L’étude soutient le concept selon lequel le rythme circadien, qui influence les fonctions physiologiques clés telles que la température corporelle et la fréquence cardiaque, affecte la façon dont notre corps absorbe le carburant, ont déclaré les chercheurs.

L’étude montre que manger plus tard entraîne “une augmentation de la faim, a un impact sur les hormones et modifie également l’expression des gènes, en particulier en termes de métabolisme des graisses avec une tendance à moins de dégradation des graisses et plus de dépôts de graisse”, a déclaré le Dr Bhanu Prakash Kolla, professeur. de psychiatrie et de psychologie au Mayo Clinic College of Medicine et consultant au Mayo’s Center for Sleep Medicine and Division of Addiction Medicine.

Alors que des études antérieures ont établi un lien entre le fait de manger plus tard et la prise de poids, cette étude n’a pas mesuré la perte de poids et ne peut pas montrer de lien de causalité, a déclaré Kolla, qui n’a pas participé à l’étude. De plus, des recherches ont montré que sauter le petit-déjeuner est lié à l’obésité, a-t-il déclaré.

“Donc, ces résultats pourraient-ils être le résultat du fait de sauter le petit-déjeuner plutôt que de manger tard? C’est un effet à prendre en compte pour cette étude”, a déclaré Kolla.

ÉTROITEMENT CONTRÔLÉ

L’étude était petite – seulement 16 personnes en surpoids ou obèses – mais soigneusement planifiée pour éliminer d’autres causes potentielles de prise de poids, ont déclaré les auteurs.

“Bien qu’il y ait eu d’autres études examinant pourquoi manger tard s’associe à un risque accru d’obésité, cela peut être le mieux contrôlé, y compris le contrôle strict de la quantité, de la composition et de l’heure des repas, de l’activité physique, du sommeil, de la température ambiante et de l’exposition à la lumière, ” a déclaré l’auteur principal Frank Scheer, directeur du programme de chronobiologie médicale de la division Brigham’s du sommeil et des troubles circadiens.

Tous les participants étaient en bonne santé, sans antécédents de diabète ou de travail posté, ce qui peut affecter le rythme circadien, et avaient une activité physique régulière. Chaque personne participant à l’étude a suivi un horaire strict de veille et de sommeil sain pendant environ trois semaines et a reçu des repas préparés à heures fixes pendant trois jours avant le début de l’expérience en laboratoire.

Les participants ont ensuite été randomisés en deux groupes. Un groupe a mangé des repas à calories contrôlées à 8 h, midi et 16 h, tandis que l’autre a mangé les mêmes repas quatre heures plus tard, à midi, 16 h et 20 h pendant les six jours rapportés dans l’étude. Les mesures de la faim et de l’appétit ont été recueillies 18 fois chacune tandis que les tests de graisse corporelle, de température et de dépenses énergétiques ont été recueillis sur trois jours distincts.

Après une pause de quelques semaines, les mêmes participants ont inversé la procédure – ceux qui avaient mangé plus tôt sont passés au groupe des repas tardifs et vice versa, utilisant ainsi chaque personne comme son propre témoin.

PLUS DE FAIM, MOINS DE GRAISSES BRÛLÉES

Les résultats ont montré que la sensation de faim a doublé pour ceux qui mangeaient la nuit. Les personnes qui mangeaient plus tard dans la journée ont également signalé un désir de féculents et salés, de viande et, dans une moindre mesure, un désir de produits laitiers et de légumes.

En examinant les résultats des tests sanguins, les chercheurs ont pu comprendre pourquoi : les niveaux de leptine, une hormone qui nous indique quand nous nous sentons rassasiés, ont diminué chez les mangeurs tardifs par rapport aux mangeurs précoces. En comparaison, les niveaux de l’hormone ghréline, qui stimule notre appétit, ont augmenté.

“Ce qui est nouveau, c’est que nos résultats montrent que manger tard provoque une augmentation du rapport moyen entre la ghréline et la leptine sur l’ensemble du cycle veille/sommeil de 24 heures”, a déclaré Scheer. En fait, l’étude a révélé que le rapport entre la ghréline et la leptine augmentait de 34 % lorsque les repas étaient pris plus tard dans la journée.

“Ces changements dans les hormones régulatrices de l’appétit correspondent bien à l’augmentation de la faim et de l’appétit avec un repas tardif”, a déclaré Scheer.

Lorsque les participants mangeaient plus tard dans la journée, ils brûlaient également des calories à un rythme plus lent que lorsqu’ils mangeaient plus tôt. Les tests de leur graisse corporelle ont révélé des changements dans les gènes qui auraient un impact sur la façon dont la graisse est brûlée ou stockée, selon l’étude.

“Ces changements dans l’expression des gènes favoriseraient la croissance du tissu adipeux par la formation de plus de cellules adipeuses, ainsi que par un stockage accru des graisses”, a déclaré Scheer.

On ne sait pas si ces effets se poursuivraient au fil du temps, ou sur les personnes qui prennent actuellement des médicaments pour des maladies chroniques, qui ont été exclues de cette étude. Une étude plus approfondie est nécessaire, ont déclaré les auteurs.