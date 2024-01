L’heure de l’horloge de la fin du monde 2024 réglée sur 90 secondes avant minuit : ce qu’il faut savoir

Nous sommes toujours aussi proches d’une catastrophe mondiale, selon la mise à jour annuelle de l’horloge de la fin du monde, annoncée mardi matin.

L’heure sur l’horloge symbolique est la même que l’année dernière, lorsque l’horloge de la fin du monde a été réglée pour la première fois à minuit 90 secondes, la plus proche de minuit que l’horloge ait jamais été.

L’horloge de la fin du monde est une métaphore de la proximité de l’humanité avec l’auto-anéantissement, selon le Bulletin of the Atomic Scientists, qui entretient l’horloge depuis 1947. Le groupe a été fondé en 1945 par des scientifiques de l’Université de Chicago qui avaient contribué au développement du premier armes nucléaires dans le projet Manhattan.

L’horloge est restée à la même heure que l’année dernière en raison des niveaux de risque toujours plus élevés liés à des menaces telles que les guerres, le changement climatique et les progrès de l’IA.

Les scientifiques ont créé l’horloge en utilisant l’imagerie de l’apocalypse (minuit) et le langage contemporain de l’explosion nucléaire (compte à rebours jusqu’à zéro) pour transmettre les menaces contre l’humanité et la Terre.

Mardi marque la première mise à jour de l’horloge depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas et la deuxième depuis que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a ravivé les craintes d’une guerre nucléaire mondiale.

À quelle heure l’horloge est-elle réglée actuellement ?

L’horloge est à minuit moins 90 secondes, le chiffre le plus proche de minuit dans son histoire. Minuit est le moment qui symbolise la fin du monde.

Qui décide de l’heure de l’horloge de la fin du monde ?

L’horloge de la fin du monde est réglée chaque année par les 22 membres du comité du Bulletin. Conseil de la science et de la sécurité en consultation avec son conseil des sponsors, qui comprend 11 lauréats du prix Nobel.

Chaque année, deux questions sont posées aux membres du conseil d’administration :

L’humanité est-elle plus en sécurité ou court-elle plus de risques cette année que l’année dernière ?

L’humanité est-elle plus en sécurité ou court-elle un plus grand risque par rapport aux 77 années pendant lesquelles l’horloge a été réglée ?

Cette année, le conseil a examiné « de multiples menaces mondiales, notamment les technologies perturbatrices comme l’intelligence artificielle, la prolifération des armes nucléaires, la guerre Russie-Ukraine, la guerre Israël-Hamas, les menaces biologiques, la crise climatique persistante et la désinformation parrainée par l’État. campagnes”, a indiqué le Bulletin dans un communiqué.

Pourquoi l’horloge de la fin du monde est-elle si importante ?

Au fil des années, l’horloge a été référencée par la Maison Blanche, le Kremlin et les dirigeants de nombreux autres pays. Robert Oppenheimer et Albert Einstein faisaient partie du conseil des sponsors du bulletin, et John F. Kennedy et Richard Nixon ont écrit des articles pour le magazine.

Même si tout le monde n’est pas d’accord avec les réglages de l’horloge, elle est généralement respectée pour les questions qu’elle pose et pour sa position scientifique.