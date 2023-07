L’heure de la facture de rentrée ? Ottawa pressé de mettre fin à la grève dans les ports de la Colombie-Britannique

Le ministre du Travail, Seamus O’Regan, subit de nouvelles pressions pour mettre fin à la reprise de la grève des travailleurs portuaires en Colombie-Britannique, maintenant que le syndicat des travailleurs a annoncé son intention de retourner aux piquets de grève ce week-end après avoir appris que sa dernière action était « illégale ».

Ce qui semblait être une victoire pour le gouvernement fédéral – le Conseil canadien des relations industrielles a décidé que la reprise de la grève mardi était contraire à la législation canadienne du travail – a été de courte durée mercredi.

Maintenant, des groupes d’affaires demandent à O’Regan d’aller de l’avant avec une législation de retour au travail afin de limiter les impacts économiques supplémentaires de l’accumulation de cargaisons arrêtées dans les ports canadiens très fréquentés.

Face à la perspective d’un nouvel arrêt de travail prolongé, le premier ministre Justin Trudeau a convoqué le groupe fédéral d’intervention en cas d’incident « pour discuter de la situation dans les ports de la Colombie-Britannique », mercredi après-midi.

Ce groupe de haut niveau composé de ministres et de hauts fonctionnaires est le comité d’urgence du gouvernement fédéral qui se réunit en cas de crise nationale ou d’événement ayant des implications majeures pour le pays.

Le groupe est « responsable de la coordination d’une réponse fédérale rapide à un incident et de la prise de décisions rapides et efficaces », et a déjà été convoqué pour faire face à la réponse à la pandémie de COVID-19, aux manifestations du « Convoi de la liberté » et à l’invasion russe en Ukraine.

Le bureau du Premier ministre a déclaré que le groupe avait été informé des derniers développements et avait discuté des «graves perturbations» que la grève cause aux exportations et aux importations du pays, ainsi qu’à la réputation commerciale internationale du Canada.

« Le Premier ministre a souligné l’importance cruciale de la reprise des opérations dans nos ports dès que possible », lit-on dans le communiqué de son bureau publié après la réunion. « Il a demandé aux ministres et aux hauts fonctionnaires leurs conseils pour atteindre cet objectif et leur a demandé de poursuivre toutes les options disponibles pour assurer la stabilité de nos chaînes d’approvisionnement et protéger les emplois canadiens et notre économie. »

QU’EST-IL ARRIVÉ À « ILLÉGAL » ?

Dans une décision rendue mercredi en réponse à une demande déposée par la British Columbia Maritime Employers Association (BCMEA) contre l’International Longshore and Warehouse Union (ILWU), demandant une déclaration de grève illégale, la commission du travail a tranché en faveur des employeurs.

Constatant que parce que le syndicat n’avait pas donné le préavis de grève de 72 heures requis avant que les travailleurs du port de la Colombie-Britannique ne retournent aux lignes de piquetage mardi après six jours de retour au travail, la commission du travail a ordonné aux grévistes de « cesser et s’abstenir de participer à des activités de grève » jusqu’à ce qu’il respecte une série d’exigences du Code canadien du travail.

« Cette grève est illégale » O’Regan a tweeté, accompagné d’une copie du jugement.

Alors que le syndicat a décidé de supprimer les lignes de piquetage au port de Vancouver mercredi, quelques heures après la décision du travail, la BCMEA a confirmé mercredi qu’elle avait reçu un nouveau préavis de grève de 72 heures de l’ILWU, signalant son intention de reprendre le piquetage interprovincial à 9 h HNP samedi.

La décision de la commission du travail a noté que la position du syndicat était qu’il n’avait pas besoin de donner un préavis pour reprendre la grève, puisque l’action syndicale était en cours.

Le président de l’ILWU Canada, Rob Aston, a déclaré dans un communiqué que leur grève n’est que la continuation de la position de grève légale depuis le 1er juillet et que les travailleurs « ont suspendu le piquetage à la demande du ministre du Travail » pendant que l’ILWU examinait les conditions de règlement de la convention collective suggérées par le médiateur. Le syndicat envisage de faire appel de la décision de la commission du travail.

Dans un communiqué, l’employeur a accusé le syndicat de « redoubler d’efforts pour tenir l’économie canadienne en otage ».

« Dans une crise d’abordabilité, les Canadiens et ceux qui dépendent de nos biens et de nos exportations ne peuvent plus se permettre d’attendre », a déclaré l’association des employeurs.

POURQUOI LA GRÈVE A-T-ELLE REPRISE ?

La grève a repris mardi après que la direction du syndicat a rejeté un règlement du médiateur fédéral qui a mis un terme initial à ce qui avait été un arrêt de travail de 13 jours avec une proposition d’accord de quatre ans comprenant des hausses de salaire et de meilleurs avantages sociaux.

L’accord de principe – ratifié par l’employeur le 13 juillet – a été conclu après l’intervention du ministre fédéral du Travail dans le conflit qui a empêché environ 10 milliards de dollars de marchandises de transiter par les ports de la côte ouest ce mois-ci.

L’ILWU a déclaré que la durée de quatre ans de la convention collective était « beaucoup trop longue » et que les demandes de coût de la vie pour les 7 400 travailleurs répartis dans 30 terminaux portuaires et autres sites n’étaient pas satisfaites.

« De toute évidence, ce paquet juste et équitable n’était pas suffisant pour la direction interne de l’ILWU, et ils ont plutôt choisi de rester ancrés dans leur position sans se soucier des vies et des emplois qu’ils affectent », a déclaré mardi la BCMEA.

L’HEURE DE LA FACTURE DE RETOUR AU TRAVAIL ?

Avant la dernière chaîne d’événements, O’Regan et le ministre des Transports Omar Alghabra ont déclaré qu’ils envisageaient toutes les options pour mettre fin à la grève.

« Nous ne devrions pas être ici. L’accord présenté aux parties était le résultat d’un processus de négociation collective constructif et substantiel. Il représentait un accord juste et équilibré », ont déclaré les ministres dans la déclaration conjointe. « Nous avons été patients. Nous avons respecté le processus de négociation collective. Mais nous avons besoin que nos ports fonctionnent. »

Alors que d’autres mécanismes pourraient être utilisés pour ordonner aux travailleurs de reprendre le travail, une option serait de rappeler la Chambre des communes de son ajournement d’été pour adopter une loi de retour au travail. C’est une décision que les groupes d’entreprises préconisent.

Dans une interview sur CTV News Channel, le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada, Perrin Beatty, a déclaré que le public et l’économie canadiens étaient «pris en otage» et a plaidé pour une nouvelle intervention fédérale pour faire circuler à nouveau les marchandises avant que de nouvelles pénuries de la chaîne d’approvisionnement ne se fassent sentir.

« En fin de compte, ce que le gouvernement doit faire, c’est faire passer l’intérêt public avant tout. Cela nuit aux collectivités partout au pays. Cela fait grimper les coûts pour les Canadiens et nuit aux entreprises », a déclaré M. Beatty.

Le vice-président aux affaires nationales de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, Jasmin Guenette, a déclaré que l’activité portuaire devait reprendre « rapidement ».

« C’est pourquoi il est important que le gouvernement fédéral intervienne et présente une loi de retour au travail », a déclaré Guenette.

Dans un communiqué, la présidente et chef de la direction de la Chambre de commerce de Vancouver, Bridgitte Anderson, a dénoncé « le niveau d’incertitude et, franchement, le chaos qui règne dans nos ports de la côte ouest ».

« Cela dure depuis trop longtemps et une solution doit être trouvée », a déclaré Anderson. « Nous renouvelons une fois de plus notre appel au gouvernement fédéral et à tous les élus pour qu’ils utilisent tous leurs outils disponibles pour trouver une solution durable et pour identifier des mesures qui assurent la stabilité future de nos ports et de nos chaînes d’approvisionnement. »

S’adressant aux journalistes à Ottawa, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a déclaré avoir entendu de grands détaillants dire qu’ils seraient bientôt à court de certains articles.

« Nous devons donc acheminer les marchandises sur le marché le plus rapidement possible », a déclaré Ford. « J’espère qu’ils pourront mettre ça au lit aujourd’hui. »

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a qualifié les développements de mercredi de « profondément décevants ».

« Pour voir que nous sommes de retour là où nous étions avant … Je ne peux pas m’empêcher de penser que tout ce qui sépare les parties ne vaut pas cette perturbation. » Cependant, Eby a déclaré qu’une législation fédérale de retour au travail n’était peut-être pas l’option la plus rapide.

« Une solution à court et à court terme n’est pas une législation fédérale et compte sur le parlement minoritaire à Ottawa pour intervenir. Les parties doivent accepter la responsabilité qu’elles ont des deux côtés de s’asseoir à la table de bonne foi et de résoudre rapidement ce problème pour les Canadiens », a déclaré le premier ministre lors d’une conférence de presse.

COMMENT FONCTIONNERAIT LE RAPPEL À DOMICILE ?

Si le Parlement était rappelé, le gouvernement adresserait d’abord une demande écrite au président de la Chambre des communes expliquant pourquoi il serait dans « l’intérêt public » de rappeler les députés.

Si l’orateur est d’accord, un préavis de 48 heures est généralement donné aux députés, mais étant donné les pressions économiques pressantes et l’utilité du modèle de séance hybride, il est possible que le délai entre la demande d’un rappel et sa réalisation soit raccourci.

Si la Chambre des communes devait recommencer à adopter une loi de retour au travail, suivie par le Sénat, les libéraux devraient regarder au-delà de leurs partenaires de l’accord de confiance et d’approvisionnement, le NPD, pour obtenir un soutien.

« Nous encourageons le gouvernement à ne pas interférer avec cela au-delà d’encourager les parties à négocier un accord équitable. Ne signalez en aucune façon que vous allez présenter une loi de retour au travail, car cela va saper les travailleurs », a déclaré le chef du NPD Jagmeet Singh aux journalistes à Windsor, en Ontario. mercredi.

« C’est un combat pour tous les travailleurs… Ce ne sont pas des entreprises qui luttent de quelque manière que ce soit. Elles font des profits énormes et les travailleurs disent que nous voulons juste pouvoir mettre de la nourriture sur la table et nous assurer que nous avons la capacité de garder nos maisons, et que nous avons des emplois et garantis de garder nos emplois pour l’avenir… Ce sont des demandes raisonnables. «

Le chef conservateur Pierre Poilievre a déclaré que toute la situation était une démonstration d' »incompétence colossale » de la part d’O’Regan. « Il a affirmé qu’il avait obtenu un accord pour mettre fin à la grève, et maintenant c’est de retour avec des coûts énormes pour les consommateurs, les travailleurs et les entreprises », il a tweeté mardi soir.

Mercredi, Poilievre a appelé les libéraux à présenter un plan dans les prochaines 24 heures pour mettre fin à la grève.

« Notre plus grand port fédéral… est maintenant en ruine avec des grèves fédérales récurrentes. Les travailleurs du port fédéral n’ont pas les moyens d’acheter des maisons, les entreprises ne peuvent pas transporter de marchandises et les consommateurs paient plus. Arrêtez ça maintenant », a déclaré M. Poilievre.



Avec des fichiers de Spencer Van Dyk de CTV News, CTV News Vancouver et La Presse canadienne