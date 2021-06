L’hésitation vaccinale en Asie qui est à la traîne des États-Unis et de l’Europe alors que les cas augmentent

« Lorsque nous avons eu très peu d’infections au cours de la dernière année, il y a une perception que Covid n’est pas un tel risque et nous pourrions rester à zéro (cas) si nous ne faisons que le masque facial, la distanciation sociale – pas pressé de se faire vacciner. Donc l’hésitation a été un gros problème », a déclaré mardi Cowling, qui dirige la division d’épidémiologie et de biostatistique de l’école, à « Squawk Box Asia » de CNBC.

C’est bien en deçà des 61,4 doses pour 100 personnes en Amérique du Nord et des 48,5 doses pour 100 personnes en Europe, selon les données. L’Afrique est la région où la campagne de vaccination est la plus lente, et seulement 2,5 doses ont été administrées pour 100 personnes, selon les données.

Les pays d’Asie-Pacifique ont collectivement administré environ 23,8 doses de vaccin Covid pour 100 personnes, selon l’analyse CNBC des données compilées par le site de statistiques Our World in Data au 1er juin.

« Cela dit, la demande du public reste faible », souligne le rapport de Natixis. « Le scepticisme à l’égard des vaccins nouvellement développés semble être une raison courante de l’hésitation à l’échelle mondiale. Mais il l’est encore plus en Asie où un confinement plus efficace a conduit à un moindre sentiment d’urgence. »

À la traîne, de nombreuses économies frontalières et émergentes telles que le Vietnam et l’Afghanistan, ont montré les données.

En Asie-Pacifique, la Mongolie et Singapour sont en tête avec environ 97 et 69 vaccinations totales pour 100 personnes, respectivement, selon Our World in Data.

Sur la base des taux de vaccination actuels, les économistes de Natixis prévoient que seuls Singapour et la Chine continentale seront en mesure de vacciner 70 % de la population des pays respectifs cette année – un calendrier similaire à celui des États-Unis et du Royaume-Uni.

Les progrès lents de la vaccination affecteront certaines économies asiatiques plus que d’autres, ont déclaré les économistes de Natixis. Ils ont dit que les Philippines, la Thaïlande et la Malaisie ont le plus grand l’urgence de la vaccination en raison d’une mauvaise gestion de la pandémie ou d’une forte exposition économique au tourisme.

« En bref, l’Asie est passée d’une affiche dans le succès du confinement à un retardataire dans le déploiement de la vaccination », a déclaré Natixis, ajoutant que les mesures de distanciation sociale et les restrictions transfrontalières resteraient en place plus longtemps dans la région par rapport à l’Occident.

« La réouverture économique plus large en Occident qui repose sur un déploiement de vaccins beaucoup plus rapide, en particulier pour les États-Unis et de plus en plus pour l’UE, pourrait ajouter à la divergence, rendant l’Asie plus fragile sur la voie de la reprise et une option moins favorable pour investissement. »