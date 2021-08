L’hésitation fiscale empêche certains parents de s’inscrire

« L’hésitation aux vaccins » est devenue un terme populaire alors que les responsables publics exhortent les Américains non vaccinés à se protéger contre la dernière épidémie de Covid-19.

Maintenant, il s’avère qu’il existe également une autre incertitude – « l’hésitation fiscale » – qui s’installe chez certains parents au sujet des paiements mensuels accrus du crédit d’impôt pour enfants.

Le crédit d’impôt pour enfants a été temporairement amélioré cette année pour offrir des prestations et des paiements mensuels plus généreux aux Américains admissibles. Cela comprend jusqu’à 300 $ par mois par enfant de moins de 6 ans et 250 $ par mois par enfant de 6 à 17 ans. Au total, les familles peuvent recevoir jusqu’à 3 600 $ par enfant de moins de 6 ans et 3 000 $ pour les 6 à 17 ans.

La moitié des paiements sera versée aux parents au moyen de chèques mensuels, tandis que le reste sera versé au moment des impôts.

Les mensualités ont commencé en juillet.

Pourtant, des rapports récents indiquent qu’environ 4 millions d’enfants ou plus qui sont éligibles pour les paiements pourraient passer entre les mailles du filet, selon le Center on Budget and Policy Priorities.

L’une des raisons pour lesquelles les parents peuvent hésiter à suivre le processus d’inscription est la crainte que la divulgation de leurs informations financières personnelles au gouvernement puisse leur nuire d’une manière ou d’une autre, a déclaré Dorian Warren, coprésident de Changement de communauté, un groupe de défense basé à Washington, DC, se concentrant sur les minorités et les femmes à faible revenu.