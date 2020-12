WASHINGTON (AP) – Le plan de secours économique de 900 milliards de dollars que le président Donald Trump a signé ce week-end apportera une aide vitale à des millions de ménages et d’entreprises en difficulté. Pourtant, son retard de près d’une semaine pour signer le projet de loi signifie qu’il faudra encore beaucoup plus de temps pour que l’aide financière arrive.

Le paquet que Trump a signé dimanche dans son club privé en Floride prolongera deux programmes d’indemnisation du chômage fournissant une aide à 14 millions de personnes qui ont expiré la semaine dernière. Il fournira également des prêts aux petites entreprises et jusqu’à 600 $ en espèces à la plupart des particuliers. En outre, il prolonge d’un mois un moratoire sur les expulsions. La mesure n’inclut pas l’aide aux États et aux localités qui sont contraints de recourir à des licenciements et à des réductions de services à mesure que leurs recettes fiscales s’assèchent – un frein potentiel à long terme pour l’économie.

La loi prolonge les deux programmes fédéraux d’aide au chômage jusqu’à la mi-mars et ajoute un paiement hebdomadaire supplémentaire de 300 $. Mais parce que Trump a signé le projet de loi dimanche, un jour après l’expiration des deux programmes, cela pourrait coûter aux chômeurs une semaine de prestations, les paiements ne redémarrant que la semaine prochaine.

«La date était vraiment malheureuse», a déclaré Michele Evermore, analyste politique principal au National Employment Law Project, un groupe de défense des travailleurs. « Maintenant, il y a une question quant à savoir quand cela sera payé. »

Il est possible que le ministère du Travail interprète la loi pour autoriser les paiements pour la semaine se terminant le 2 janvier, a déclaré Evermore. Mais si la facture avait été signée samedi, les paiements auraient clairement pu redémarrer cette semaine.

Et il faudra probablement deux à trois semaines aux États pour mettre à jour leurs systèmes informatiques pour reprendre les programmes d’aide et verser les 300 dollars supplémentaires, a déclaré Evermore, un processus qui aurait pu commencer plus tôt, après que le Congrès a approuvé le projet de loi il y a environ une semaine.

Le retard obligera les chômeurs à prendre des décisions difficiles concernant le paiement de la nourriture, des médicaments ou du loyer.

«Ce sont des gens qui vivent dans la pauvreté depuis des mois», dit-elle. «Tout retard est une épreuve immense.»

Dans quelques mois, selon les économistes, la distribution et l’utilisation généralisées de vaccins pourraient potentiellement déclencher un rebond économique robuste, car le virus est annulé, les entreprises rouvriront, les embauches reprennent et les consommateurs dépensent à nouveau librement. Pourtant, l’aide ne durera probablement pas assez longtemps pour soutenir les petites entreprises en difficulté et les chômeurs tant que le vaccin n’aura pas été largement distribué et qu’une forte reprise n’aura pas commencé.

«Une aide vaut mieux que pas d’aide», a déclaré Gregory Daco, économiste américain en chef chez Oxford Economics. « C’est positif. Mais ce sera probablement insuffisant pour combler l’écart entre aujourd’hui et la fin du printemps ou le début de l’été, lorsque la situation sanitaire s’améliorera pleinement. »

Le président élu Joe Biden a déclaré qu’il demanderait un autre programme de secours peu de temps après son investiture le mois prochain, déclenchant une autre bagarre politique étant donné que certains républicains du Sénat ont déclaré qu’avec des vaccins en route, une aide gouvernementale supplémentaire pourrait être inutile.

Le nouveau programme d’aide devrait stimuler l’économie dans son ensemble, selon Goldman Sachs. Les économistes de la banque d’investissement ont déclaré dimanche soir qu’ils augmentaient leurs prévisions de croissance pour les trois premiers mois de l’année prochaine à 5% à un taux annuel, contre une estimation antérieure de 3%.

Une grande partie de cette mise à niveau est basée sur l’inclusion de chèques de relance de 600 $, ont déclaré les économistes de Goldman.

À l’heure actuelle, cependant, l’économie est dans un nouvel effondrement alors qu’un virus réapparaît intensifie les difficultés des entreprises. Les consommateurs ont réduit leurs achats, leurs voyages, leurs restaurants et leurs activités sportives et de divertissement. Les principales mesures de l’économie – ventes au détail, demandes d’aide au chômage, dépenses de voyage – se sont affaiblies.

Environ 14 millions d’Américains ont été confrontés à une coupure de leurs allocations de chômage fédérales si le Congrès n’avait pas accepté le nouveau paquet après des mois d’impasse. Peut-être que 2 millions d’Américains auraient pu passer à un programme de prestations étendues géré par l’État, mais les autres n’auraient eu aucun revenu. Plus de 4 millions de personnes ont déjà utilisé toute l’aide au chômage dont ils disposaient, qui dure 26 semaines dans la plupart des États; ils pourront présenter une nouvelle demande.

Un programme qui fournit une aide au chômage aux travailleurs indépendants et aux travailleurs contractuels versera désormais des prestations pendant 50 semaines, contre 39 semaines. Un programme fédéral qui prévoit des prestations étendues, en plus des 26 fournies par la plupart des États, durera également 11 semaines supplémentaires. .

Kathy Richardson, 60 ans, espère rattraper les paiements de voiture et de location qu’elle a pris du retard, maintenant qu’elle peut présenter une nouvelle demande de prestations de chômage. Elle a commencé à recevoir une aide au chômage au printemps après avoir été licenciée de son poste d’assistante de direction dans un cabinet dentaire, mais les avantages se sont épuisés en novembre.

«Sans ma famille et mes amis, je serais sans abri», a-t-elle déclaré. «Cela a été très stressant.

Richardson, qui vit à Overland, dans le Missouri, juste à l’extérieur de Saint-Louis, a eu un entretien avec Zoom pour un nouvel emploi administratif lundi et était optimiste quant à ses perspectives. Elle a postulé pour un emploi chez Walmart, Target et Burger King, a-t-elle déclaré, mais a été refusée parce que ces entreprises supposent qu’elle quittera une fois qu’elle pourra trouver un emploi plus conforme à sa carrière.

Son fils de 18 ans a reçu des cadeaux de Noël de ses trois sœurs cette année, mais pas d’elle.

«Je lui ai dit:« Peut-être que nous aurons un Noël spécial en juillet après mon retour au travail », a déclaré Richardson.

Le plan de sauvetage beaucoup plus important que le gouvernement a promulgué en mars a été largement reconnu pour avoir évité une catastrophe. En injectant rapidement de l’argent dans les poches des Américains, cela a servi à réduire la pauvreté. Mais comme une grande partie de cette aide a expiré au cours de l’été, la pauvreté a augmenté. De nombreuses personnes ont parcouru les chèques de paiement direct de 1 200 $ qui avaient été distribués en avril et en mai. Et un supplément de 600 $ en prestations de chômage a expiré au cours de l’été.

Selon une étude de Bruce Meyer de l’Université de Chicago et de deux collègues, le taux de pauvreté aux États-Unis est passé de 9,3% en juin à 11,7% en novembre, soit une augmentation de près de 8 millions de personnes.

Le nouveau programme de secours rétablit le programme de protection des chèques de paie, qui offre des prêts-subventions à de nombreuses entreprises. Mais de nombreuses petites entreprises se plaignent que le programme dans le passé était trop restrictif, les obligeant à utiliser la majeure partie de l’argent sur la masse salariale et pas assez pour d’autres dépenses comme le loyer, le coût de l’équipement de protection individuelle ou d’autres fournitures.

Selon la firme de données Womply, environ une petite entreprise sur cinq a fermé ses portes depuis le début du printemps. Plus de la moitié des petites entreprises n’ont que deux mois de liquidités ou moins, et une sur six a deux semaines ou moins de liquidités, selon une enquête du Census Bureau.

«Ce n’est pas un stimulus – c’est un plan de survie», a déclaré Michael Graetz, professeur de droit à l’Université de Columbia qui étudie les politiques fiscales et sociales, à propos du nouveau programme de secours. «Cela permettra-t-il aux gens de survivre un peu plus longtemps qu’ils ne l’auraient autrement, étant donné ce qui allait se passer à la fin de l’année? La réponse est oui. Ne pas le faire aurait été une faute professionnelle. »

Paul Wiseman, rédacteur d’AP Business à Washington, a contribué à ce rapport.