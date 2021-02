Le président Joe Biden et l’ancien président Donald Trump lors du débat présidentiel d’octobre 2020. | Jim Watson / AFP / Getty Images

Les anciens présidents ont généralement accès à des renseignements sensibles, mais Trump pourrait ne pas l’être.

Le président Joe Biden a déclaré dans une interview à CBS publiée vendredi qu’il pensait que l’ancien président Donald Trump ne pouvait pas faire confiance aux briefings de renseignement confidentiels qui sont traditionnellement offerts aux anciens présidents, et a suggéré qu’il pourrait interdire à Trump de recevoir un briefing s’il en demandait un, en raison au «comportement erratique» de l’ancien président.

Si Biden refusait à Trump l’accès à un briefing de renseignement demandé – ce que Biden a le pouvoir unilatéral de faire – ce serait une rupture radicale avec la convention permettant aux anciens présidents de demander et de recevoir les briefings. C’est un avantage de la post-présidence qui permet aux anciens présidents de conseiller les présidents en exercice sur les questions urgentes de sécurité nationale et, si nécessaire, de s’engager dans une diplomatie non officielle.

Quand Nouvelles du soir CBS l’ancre Norah O’Donnell a demandé à Biden s’il pensait que Trump devrait toujours recevoir des informations sur les renseignements, Biden a répondu: «Je ne pense pas.

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer sa position, Biden a déclaré: « En raison de son comportement erratique sans rapport avec l’insurrection. »

Et lorsqu’on lui a demandé ce qu’il craignait qu’il pourrait arriver si Trump recevait des briefings, Biden a déclaré: «Je préfère ne pas spéculer à voix haute.»

«Je pense simplement qu’il n’est pas nécessaire pour lui d’avoir les briefings de renseignement. Quelle est la valeur de lui donner un briefing sur le renseignement? Quel impact a-t-il du tout, à part le fait qu’il pourrait glisser et dire quelque chose? Dit Biden.

Le langage de Biden suggérait une tendance à bloquer toute demande de Trump, mais ses commentaires n’étaient pas définitifs.

Samedi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a publié une déclaration clarifiant les propos de Biden, suggérant que l’administration n’empêchera pas nécessairement complètement Trump de se renseigner et que toute demande de l’ex-président pour un briefing serait sujette à évaluation.

«Le président exprimait sa préoccupation quant à la possibilité pour l’ancien président Trump d’avoir accès à des renseignements sensibles, mais il a également une profonde confiance en sa propre équipe de renseignement pour déterminer comment fournir des informations de renseignement si à un moment donné l’ancien président Trump demande un briefing, ”Dit le communiqué.

Jusqu’à présent, Trump n’aurait soumis aucune demande d’information sur les renseignements. Mais qu’il puisse être empêché d’en recevoir un est remarquable. Et si Biden devait faire face à une demande et la rejeter, il aurait le soutien de certains grands démocrates de la Chambre et d’experts de la sécurité nationale comme le directeur adjoint principal du renseignement national de Trump, Susan Gordon, qui ont déclaré qu’ils pensaient que l’accès de Trump à ces informations constituait une menace. à la sécurité nationale.

Dans l’ensemble, tout comme son prochain procès de destitution au Sénat et son retrait des plateformes de médias sociaux, le rôle de sécurité nationale de Trump après la présidence s’annonce aussi bouleversant que sa présidence.

Les anciens présidents ont accès à des séances d’information sur les renseignements pour faire avancer les intérêts nationaux. Les critiques disent que Trump fera le contraire.

Comme le note David Sanger du New York Times, l’accès aux briefings de renseignement confidentiels – qui contiennent les rapports et analyses de renseignement les plus sensibles du pays sur les questions de sécurité nationale – consiste en partie à faire preuve de courtoisie envers les anciens présidents et en partie à les équiper pour aider un président en exercice, devrait-il avoir besoin de leurs conseils pour une décision politique complexe.

«Traditionnellement, ces séances d’information ont tenu les anciens présidents suffisamment informés pour servir de conseillers confidentiels au président actuel si nécessaire, pour offrir une perspective pendant une crise internationale ou avant des négociations de haut niveau avec un dirigeant étranger, par exemple», David Priess, un CIA officier qui a informé George HW Bush pendant des années après avoir quitté la Maison Blanche, a déclaré au Washington Post.

Actuellement, ces séances d’information sont données régulièrement à Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama, rapporte Sanger.

Le langage de Biden suggère que Trump pourrait devenir une exception à la tradition de longue date. Et c’est parce que de nombreux démocrates et experts en sécurité nationale ne font pas confiance à son jugement et pensent qu’il pourrait utiliser les informations de manière inappropriée.

Trump a montré un désintérêt pour les briefings du renseignement alors qu’il était encore en fonction. Il n’aurait pas lu le briefing quotidien présidentiel et aurait préféré être informé oralement deux à trois fois par semaine, un style de présentation qui atténuait la nuance des informations. Il a résisté à être informé d’informations négatives sur la Russie. Et plus largement, il a passé une grande partie de sa présidence à dénoncer la communauté du renseignement, les décrivant souvent comme faisant partie d’un complot contre sa présidence. En d’autres termes, il y a des questions sur la façon dont Trump traiterait les informations des institutions qu’il ne respecte pas seulement, mais qu’il considère comme des adversaires politiques.

Il y a aussi des questions de compétence. Comme l’explique Sanger, Trump a joué rapidement et librement avec des informations confidentielles critiques:

Peu de temps après avoir limogé le directeur du FBI James B. Comey en 2017, M. Trump a informé le ministre russe des Affaires étrangères et l’ambassadeur de Russie d’un renseignement hautement confidentiel sur l’État islamique en provenance d’Israël. Les Israéliens étaient scandalisés. Plus tard dans sa présidence, M. Trump a pris une photo avec son téléphone d’une image satellite classifiée montrant une explosion sur une rampe de lancement de missiles en Iran. Certaines des marques ont d’abord été noircies, mais la révélation a donné aux adversaires des informations – qu’ils avaient peut-être, de toute façon – sur les capacités des satellites de surveillance américains.

Un certain nombre d’experts en sécurité nationale se sont dits préoccupés par le danger que Trump pourrait représenter pour les secrets de sécurité nationale les plus précieux des États-Unis.

Par exemple, Gordon – qui a démissionné en tant que Le directeur adjoint principal du renseignement national de Trump en 2019 – a écrit dans un éditorial de janvier dans le Washington Post que Trump ne devrait recevoir aucun briefing en tant que citoyen privé en raison de son intérêt à rester actif en politique, de sa vulnérabilité à la surveillance internationale, de la pression due à ses participations commerciales internationales, et des questions sur son jugement général.

«Il n’est pas certain qu’il comprenne le métier auquel il a été exposé, les raisons pour lesquelles les connaissances qu’il a acquises doivent être protégées de la divulgation, ou les intentions et les capacités des adversaires et des concurrents qui utiliseront tous les moyens pour faire avancer leurs intérêts au les nôtres », a-t-elle écrit.

Avant l’inauguration de Biden, le représentant démocrate Adam Schiff, président du comité du renseignement de la Chambre, a également recommandé de couper Trump.

« Il y avait, je pense, un certain nombre de partenaires du renseignement dans le monde qui ont probablement commencé à nous cacher des informations parce qu’ils ne croyaient pas que le président protégerait ces informations et protégerait leurs sources et leurs méthodes », a déclaré Schiff. «Et cela nous rend moins sûrs. Nous avons vu ce président politiser le renseignement, et c’est un autre risque pour le pays.

Douglas Wise, ancien directeur adjoint de la Defense Intelligence Agency, a souligné la dette de Trump comme un point de vulnérabilité unique. Une grande partie de la dette de l’ancien président est détenue par des institutions financières, mais comme l’a expliqué Andrew Prokop de Vox, Trump a également effectué des centaines de millions de dollars d’achats en utilisant de l’argent provenant de sources inconnues.

«Un scénario effrayant est celui où les propriétaires de la dette de Trump ou des acteurs comme Poutine qui ont la capacité massive de le libérer de la dette font pression sur Trump pour qu’il prenne des décisions qui sont bénéfiques pour la Russie dans les derniers jours de son administration, servant de vecteur de désinformation russe. une fois hors du bureau, ou de partager des informations après son départ », a écrit Wise à Just Security en novembre.

Décider de bloquer l’accès de Trump aux meilleurs renseignements – en supposant que Trump le demande un jour – est la prérogative de l’administration Biden. Il n’est pas nécessaire qu’un ancien président y ait accès, et étant donné qu’il est peu probable que Biden se tourne vers Trump pour obtenir des conseils sur de nombreuses questions de sécurité nationale et de politique étrangère, ce ne serait pas une grande perte pour lui de ne pas avoir Trump parmi ses conseillers.

Mais en plus de peser les préoccupations de sécurité nationale, Biden doit également peser le pour et le contre du retour politique potentiel du choix de briser cette norme. Dans le sillage de la présidence Trump, cependant, il semble peu probable qu’une telle décision provoquera le choc qu’elle pourrait avoir à une autre époque.