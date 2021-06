L’hésitation au vaccin lui a presque coûté la vie à COVID-19

En tant que diabétique, Joshua Garza a eu la chance de recevoir le vaccin COVID-19 au cours du premier mois. Dans une décision qui le hantera à jamais, Garza a passé; il pensait que le vaccin était encore trop récent.

Cela lui a presque coûté la vie et fait de lui un vaccin converti. Jeudi, Garza devrait raconter son histoire devant le sous-comité de sélection de la Chambre des États-Unis sur la crise des coronavirus lors d’une audition sur la façon de surmonter les hésitations vaccinales.

Les Centers for Disease Control and Prevention rapportent que 63,4% des adultes ont reçu au moins une injection, bien en deçà de l’objectif de 70% du président Joe Biden du 4 juillet. En annonçant l’audience, le comité a déclaré que davantage de sensibilisation doit être faite dans les zones rurales et les communautés à faible taux de vaccination.

Environ 20% des Américains refusent de se faire vacciner ou restent incertains, a déclaré le comité. Les cinq témoins de jeudi comprennent deux experts en santé publique, un professeur d’école de commerce, un militant et Garza.

Quelques jours seulement après que Garza se soit retiré du vaccin, il a commencé à se sentir fatigué et ne pouvait pas reprendre son souffle. Un test effectué dans une pharmacie voisine à la périphérie de Houston a apporté une mauvaise nouvelle : il avait le COVID-19.

Les jours suivants ont été flous. Il a été transporté d’urgence en ambulance vers un hôpital voisin. Luttant pour respirer, il avait l’impression d’être sous l’eau et dormait à peine.

Deux semaines plus tard, il a appris que ses poumons avaient été touchés.

« Ils sont revenus et nous ont dit qu’ils avaient fait tout ce qu’ils pouvaient à ce stade », a déclaré Garza. « Ils ont d’abord dit: » Nous allons vous mettre sous respirateur, et seulement une personne sur 10 survit. « »

C’était le samedi 13 février. Il a appelé sa famille, y compris sa femme et son fils de 12 ans, pour lui dire au revoir. Puis il a décidé qu’il n’était pas prêt à abandonner et a demandé à être transféré à l’hôpital méthodiste de Houston, qui a accepté de l’admettre.

Houston Methodist l’a mis sur une machine de survie appelée ECMO, qui a pris le relais pour ses poumons défaillants. Les médecins là-bas ont finalement déterminé que sa seule chance était une greffe de poumon.

En trois semaines, Garza a eu de nouveaux poumons. Il se souvient s’être réveillé et avoir réalisé qu’il pouvait à nouveau respirer tout seul. À ce moment-là, cependant, ses muscles s’étaient atrophiés. Il a dû réapprendre à marcher.

En tant que receveur de greffe, le travailleur du pétrole et du gaz de 43 ans sera à jamais sous immunosuppresseur pour empêcher son corps de rejeter les poumons. Il ne peut pas retourner au travail pendant six mois

Sorti de l’hôpital depuis le 27 mai, Garza se rend maintenant compte qu’il aurait pu tout éviter s’il s’était fait vacciner dès qu’il en avait eu l’occasion. Le pire pour lui était tous les jours et nuits solitaires, ne connaissant pas son sort et regrettant sa décision.

Il pense que des histoires comme la sienne n’ont pas suffisamment retenu l’attention.

« Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui sont un peu sur la clôture », a déclaré Garza. « Et je pense qu’ils ont besoin de connaître probablement le pire côté. »

Maintenant, sa femme et son fils ont reçu les vaccins et Garza lui-même le fera aussi dès que les médecins l’auront innocenté.