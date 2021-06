L’hésitation à la vaccination met en danger les gains de l’Inde contre le virus

Une vague mortelle d’infections à coronavirus qui a ravagé l’Inde en avril et mai, tuant plus de 180 000 personnes, s’est atténuée et les nouveaux cas ont diminué. Mais le soulagement pourrait être éphémère car une partie importante de la population hésite encore à se faire vacciner. Cela a alarmé les experts de la santé qui disent que l’hésitation à vacciner, en particulier dans le vaste arrière-pays indien, pourrait mettre en danger les gains fragiles du pays contre COVID-19.