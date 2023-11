L’herpèsvirus humain latent 6 est réactivé dans les cellules CAR T

Spanjaart, AM, van der Valk, FM, van Rooijen, G., Brouwer, MC & Kersten, MJ Confus au sujet de la confusion. N. Engl. J.Méd. 38680-87 (2022).

Haradhvala, New Jersey et al. Dynamique cellulaire distincte associée à la réponse à la thérapie CAR-T pour le lymphome réfractaire à cellules B. Nat. Méd.281848-1859 (2022).

Wilson, TL et coll. Trajectoires communes de cellules CAR T spécifiques de CD19 très efficaces identifiées par les lignées de récepteurs de cellules T endogènes. Découverte du cancer. https://doi.org/10.1158/2159-8290.CD-21-1508 (2022).

Talleur, A. et al. Extension préférentielle du CD8+ Post-infusion de lymphocytes T CD19-CAR et rôle de la charge de morbidité sur les résultats de la LAL-B pédiatrique. Sang Adv. https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2021006293 (2022).

Hu, Y. et al. Thérapie cellulaire CAR-T allogénique ciblant CD7 génétiquement modifiée avec une efficacité améliorée pour les hémopathies malignes CD7-positives récidivantes/réfractaires : une étude clinique de phase I. Cellule Rés. 32995-1007 (2022).

Locke, FL et coll. Sécurité et activité à long terme de l’axicabtagene ciloleucel dans le lymphome réfractaire à grandes cellules B (ZUMA-1) : un essai multicentrique de phase 1 à 2 à un seul bras. Lancette Oncol. 2031-42 (2019).

Baird, JH et coll. Reconstitution immunitaire et complications infectieuses après un traitement par axicabtagene ciloleucel pour le lymphome à grandes cellules B. Sang Adv. 5143-155 (2021).

Maude, SL et coll. Tisagenlecleucel chez les enfants et les jeunes adultes atteints de leucémie lymphoblastique à cellules B. N. Engl. J.Méd. 378439-448 (2018).

Cohen, JI Latence de l’herpèsvirus. J. Clin. Investir. 1303361-3369 (2020).

Traylen, CM et coll. Réactivation virale : une vision panoramique des infections humaines. Futur Virol. 6451-463 (2011).

Düver, F. et al. Réactivations virales après une transplantation de cellules souches hématopoïétiques chez des patients pédiatriques – une analyse monocentrique sur 11 ans. PLoS Un 15e0228451 (2020).

Grinde, B. Herpesvirus : latence et réactivation – stratégies virales et réponse de l’hôte. J. Microbiol oral. 522766 (2013).

Kampouri, E. et coll. CMV et HHV-6 après immunothérapie à cellules T par récepteur d’antigène chimérique (CAR) pour les tumeurs malignes à cellules B : une étude prospective. Transplantation. Cellule. Là. 29S210-S211 (2023).

Labanieh, L. & Mackall, CL Cellules immunitaires CAR : principes de conception, résistance et prochaine génération. Nature 614635-648 (2023).

Edgar, RC et coll. L’alignement des séquences à l’échelle de la pétabase catalyse la découverte virale. Nature 602142-147 (2022).

Leinonen, R., Sugawara, H. et Shumway, M., Collaboration internationale avec la base de données sur les séquences de nucléotides. La séquence de lecture de l’archive. Acides nucléiques Res. 39D19-D21 (2011).

Hulo, C. et coll. ViralZone : une ressource de connaissances pour comprendre la diversité des virus. Acides nucléiques Res. 39D576-D582 (2011).

LaMere, SA, Thompson, RC, Komori, HK, Mark, A. & Salomon, DR La méthylation du promoteur H3K4 renforce dynamiquement les voies induites par l’activation dans les cellules T CD4 humaines. Gènes immunitaires. 17283-297 (2016).

Pellett, PE et coll. Herpèsvirus humain 6 chromosomiquement intégré : questions et réponses. Révérend Med. Virol. 22144-155 (2012).

Ablashi, D. et al. Classification du HHV-6A et du HHV-6B comme virus distincts. Cambre. Virol. 159863-870 (2014).

Tang, H. et al. CD134 est un récepteur cellulaire spécifique de l’entrée de l’herpèsvirus humain-6B. Proc. Natl Acad. Sci. Etats-Unis 1109096-9099 (2013).

Shytaj, IL et al. Des altérations du métabolisme rédox et du fer accompagnent le développement de la latence du VIH. EMBO J. 39e102209 (2020).

Jones, AC et coll. La transcriptomique personnalisée révèle des immunophénotypes hétérogènes chez les enfants atteints de bronchiolite virale. Suis. J. Respir. Critique. Soins Med. 1991537-1549 (2019).

Holtan, SG et al. Réponses au stress, macrophages M2 et signature microbienne distincte dans la maladie intestinale aiguë mortelle du greffon contre l’hôte. Aperçu JCI 5e129762 (2019).

Qu, K. et coll. Paysage d’accessibilité à la chromatine du lymphome cutané à cellules T et réponse dynamique aux inhibiteurs de HDAC. Cellule cancéreuse 3227-41 (2017).

Reading, JL et coll. Expansion augmentée des cellules Treg provenant de sujets sains et auto-immuns via une co-culture de cellules progénitrices adultes. Devant. Immunol. 12716606 (2021).

Bost, P. et coll. Les cartes d’infection virale hôte révèlent les signatures des patients atteints de formes graves de COVID-19. Cellule 1811475-1488 (2020).

Gravel, A. et coll. Cartographie du transcriptome de l’herpèsvirus humain 6B. J. Virol. https://doi.org/10.1128/JVI.01335-20 (2021).

Blanc, EA et Spector, DH en Herpèsvirus humains : biologie, thérapie et immunoprophylaxie (éd. Arvin, A. et al.) (Cambridge Univ. Press, 2007).

Wyżewski, Z., Gregorczyk, KP, Szczepanowska, J. & Szulc-Dąbrowska, L. Rôle fonctionnel de Hsp60 en tant que régulateur positif de la progression de l’infection virale humaine. Acta Virol. 6233-40 (2018).

Nguyen, NNT et al. Le virus de l’hépatite C module le membre 2 de la famille 3 des porteurs de solutés pour la propagation virale. Sci. représentant 815486 (2018).

Pfaender, S. et al. LY6E altère la fusion des coronavirus et confère un contrôle immunitaire de la maladie virale. Nat. Microbiol. 51330-1339 (2020).

Kriesel, JD, Jones, BB, Dahms, KM & Spruance, SL STAT1 se lie au promoteur de transcription associé à la latence de type 1 du virus de l’herpès simplex. J. Neurovirol. dix12-20 (2004).

Mesquita, PMM et coll. Rôle de l’interleukine 32 dans la réactivation du virus de l’immunodéficience humaine et son lien avec la co-infection virus de l’immunodéficience humaine – virus de l’herpès simplex. J. Infecter. Dis. 215614-622 (2016).

Lukhele, S., Boukhaled, GM & Brooks, DG Signalisation, régulation et stimulation génique de l’interféron de type I dans les infections virales chroniques. Semin. Immunol. 43101277 (2019).

Foo, J., Bellot, G., Pervaiz, S. et Alonso, S. Stress oxydatif médié par les mitochondries au cours d’une infection virale. Tendances Microbiol. https://doi.org/10.1016/j.tim.2021.12.011 (2022).

Zerr, DM et al. Une étude basée sur la population sur l’infection primaire par l’herpèsvirus humain 6. N. Engl. J.Méd. 352768-776 (2005).

Zerr, DM et al. Réactivation du HHV-6 et son effet sur le délire et le fonctionnement cognitif chez les receveurs de greffe de cellules hématopoïétiques. Sang 1175243-5249 (2011).

Stenberg, K., Skog, S. & Tribukait, B. Effets dépendants de la concentration du foscarnet sur le cycle cellulaire. Antimicrobien. Agents Chemother. 28802-806 (1985).

Panowski, SH et coll. Développement préclinique et évaluation de cellules CAR T allogéniques ciblant CD70 pour le traitement du carcinome rénal. Cancer Rés. 822610-2624 (2022).