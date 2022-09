L’herpès pourrait combattre le cancer – étude

Un virus de l’herpès génétiquement modifié peut tuer les cellules cancéreuses en détruisant et en réduisant les tumeurs

Des chercheurs britanniques ont développé une forme d’herpès simplex qui peut combattre le cancer chez les patients résistants aux traitements, selon les résultats présentés au Congrès de la Société européenne d’oncologie médicale plus tôt cette année. Le virus est injecté dans la tumeur, où il se multiplie et fait éclater les cellules cancéreuses de l’intérieur tout en favorisant la réponse immunitaire de l’organisme.

Appelé RP2, le virus de l’herpès modifié bloque une protéine qui inhibe la réponse immunitaire et « active » les gènes qui déclenchent une réaction immunitaire anticancéreuse.

Les effets secondaires étaient légers, selon les chercheurs, les plus courants étant les frissons, la fatigue et la fièvre. Dans un essai portant sur 39 patients atteints de cancers de la peau, de l’œsophage, de la tête et du cou et d’autres cancers qui n’avaient pas répondu à d’autres types de traitement, un quart a vu une réponse positive : leurs tumeurs ont cessé de croître, ont diminué et, dans un cas, ont complètement disparu. Ce patient, qui avait une tumeur sur sa glande salivaire depuis 2017, est sans cancer depuis deux ans.

“Notre étude montre qu’un virus génétiquement modifié et tueur de cancer peut délivrer un coup de poing contre les tumeurs – détruisant directement les cellules cancéreuses de l’intérieur tout en appelant le système immunitaire contre elles.“, a déclaré Kevin Harrington, responsable de l’étude, à Pharma Times.

Il a expliqué qu’il était rare d’obtenir un résultat positif aussi distinct des essais cliniques de phase 1, qui sont menés pour évaluer la sécurité d’un traitement plutôt que son efficacité. L’étude a été parrainée par Replimune, le fabricant du médicament nivolumab, qui a été utilisé avec le virus RP2 chez 30 des participants à l’essai. Sept des 30 bénéficiaires de nivolumab plus RP2 ont bénéficié du traitement, et six d’entre eux ont maintenu leur amélioration plus d’un an plus tard.

Les scientifiques de l’Institute for Cancer Research de Londres ne sont pas les premiers à découvrir le potentiel des virus de l’herpès pour lutter contre le cancer. Un article de février publié dans la revue Clinical Cancer Research a montré une «virus expérimental de l’herpès simplex qui combat le cancer appelé G207» a été efficace dans la lutte contre le glioblastome du cancer du cerveau en attaquant et en tuant les cellules tumorales.