L’héroïsme tardif de Jimmy Butler aide Miami Heat à dépasser les Golden State Warriors

Après examen, l’entraîneur de Miami, Erik Spoelstra, a passé un bon anniversaire. Jimmy Butler s’en est assuré.

Butler a marqué cinq points consécutifs en retard pour donner la tête à Miami, Max Strus a mené tout le monde avec 24 et le Heat a surmonté un triple-double de Stephen Curry pour battre les Golden State Warriors 116-109 mardi soir.

“Énorme pour notre confiance”, a déclaré Strus.

Butler a marqué 23 points, dont un feu vert à trois points avec 1:48 à faire. Bam Adebayo a marqué 19 buts, Duncan Robinson en a marqué 17 et Kyle Lowry 13 pour Miami, qui a gagné le 52e anniversaire de Spoelstra.

Curry a récolté 23 points, 13 rebonds et 13 passes décisives pour les Warriors (3-5), qui ont perdu leur troisième d’affilée et sont à 0-4 sur la route. Andrew Wiggins a ajouté 21 points et Klay Thompson en a marqué 19.

“Je pensais que notre énergie était parfois meilleure”, a déclaré Draymond Green de Golden State. “Mais nous devons encore tout mettre en place et gagner des matchs.”

Curry a réalisé son 10e triple-double en saison régulière. Mais un appel qui est allé dans le sens de Miami lui a refusé une chance de créer l’égalité avec 1:39 à faire.

Curry a été frappé à la main par Butler alors qu’il tentait un 3 points, avec les Warriors en baisse de trois. Une faute a été sifflée et Butler s’est disputé. Cela a convaincu Spoelstra de contester l’appel.

“Juste en quelque sorte a fait un acte de foi”, a déclaré Spoelstra.

Ça a marché. Les arbitres ont déterminé que Butler avait frappé Curry à la main après le départ du ballon; Butler a déclaré qu’il avait également frappé le ballon en premier.

“Ils ont eu un high-five”, a déclaré l’arbitre Bill Kennedy.

Said Curry : "Vous" Je dois être autorisé à terminer votre motion. … Il y avait beaucoup de contacts. Mais que sais-je des appels