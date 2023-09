Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a exhorté les partenaires de l’Ukraine à veiller à ce que l’Ukraine reçoive dans les plus brefs délais les armes modernes dont elle a besoin en quantité suffisante.

Source: Jens Stoltenberg lors d’une allocution vidéo lors du Forum des Industries de Défense à Kyiv

Détails: Stoltenberg a noté qu’en résistant à l’agression russe, les militaires ukrainiens ont fait preuve d’un héroïsme qui a inspiré le monde entier.

« Mais le courage à lui seul n’arrête pas les drones. L’héroïsme à lui seul ne peut pas intercepter les missiles. L’Ukraine a besoin de capacités. De haute qualité. En grande quantité. Et rapidement », a souligné M. Stoltenberg, ajoutant qu' »il n’y a pas de défense sans industrie ».

Stoltenberg a déclaré qu’au cours des 18 derniers mois, depuis le début de l’invasion à grande échelle de la Russie, de nombreux alliés de l’Ukraine ont considérablement épuisé leurs stocks afin de la soutenir. Il a expliqué que l’OTAN s’efforce de regrouper la demande et d’accroître l’interopérabilité grâce à son Plan d’action pour la production de défense.

Il a ajouté que l’Agence OTAN de soutien et d’acquisition supervise un certain nombre d’initiatives majeures, notamment la mise en place de contrats-cadres pour des munitions clés d’une valeur de 2,4 milliards d’euros, dont 1 milliard d’euros de commandes fermes pour couvrir des capacités, notamment 155 pièces d’artillerie et des missiles guidés antichar. et les munitions du char de combat principal.

« Des drones au déminage, l’Ukraine a innové à une vitesse fulgurante », a fait remarquer le secrétaire général de l’OTAN.

« Plus l’Ukraine est forte sur le champ de bataille, plus sa position sera forte à la table des négociations. Ainsi, même si cela peut paraître paradoxal, les armes pour l’Ukraine sont la voie vers la paix », a souligné Stoltenberg.

Arrière-plan:

Le Forum des industries de défense s’est tenu à Kiev le 29 septembre, réunissant plus de 250 entreprises de 30 pays – plus que ce que les organisateurs attendaient avant l’événement. Wendy Gilmour, secrétaire générale adjointe de l’OTAN pour les investissements de défense, était présente à l’événement.

Lors du Forum, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a annoncé la création d’un Alliance des industries de défense et a déclaré que 13 grands fabricants l’avaient déjà rejoint.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré à l’issue du forum qu’un «nouvelle ère» pour l’industrie de défense ukrainienne a commencé.

