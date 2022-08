L’héroïsme du tour du chapeau d’Erling Haaland montre que la star de Man City est sur le point de battre tous les records de but

Haaland en a marqué trois autres lors d’une victoire facile à Man City pour montrer au reste du monde du football qu’il va menacer de nombreux records de buts avant la fin de son séjour à Man City. Matt McNulty – Manchester City/Manchester City FC via Getty Images

MANCHESTER, Angleterre – Si Erling Haaland est vraiment l’héritier de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, il ne perd pas de temps à accumuler les chiffres pour le prouver.

Il est probable que nous ne voyions jamais des réalisations de buts comme Ronaldo et Messi réussis pendant leur séjour en Espagne, mais le début de vie de Haaland à Manchester City a – à tout le moins – soulevé la possibilité que nous le puissions.

– Rapport: Man City bat Nottingham Forest | Tableau de Premier League | Rencontres à venir

Le record du Norvégien est jusqu’à présent de cinq matchs et neuf buts après que son deuxième triplé en cinq jours a aidé City à une victoire 6-0 sur Nottingham Forest au stade Etihad mercredi. Aucun joueur n’a marqué plus de buts lors de ses cinq premières apparitions en Premier League et la façon dont Haaland va, il est peu probable que ce soit le dernier record qu’il bat cette saison.

Pour mettre ses exploits en contexte, il a fallu à Sergio Aguero plus de trois ans et près de 100 matchs pour marquer deux tours du chapeau en championnat pour City. Haaland l’a fait en moins d’un mois, ne jouant qu’une fois 90 minutes complètes au cours de cette période.

“Ce qu’il a fait en Norvège, en Autriche et en Allemagne, il essaie de le faire ici”, a ensuite déclaré Pep Guardiola. “Le premier contact de balle, il marque un but. Nous le savions. Il marque toujours des buts. Il est arrêtable quand on ne joue pas bien, mais on essaie de jouer de manière décente pour le fait qu’on crée des opportunités pour notre talentueux joueurs à l’avant pour marquer des buts.

“Il est fort dans tous les départements, mais surtout autour de la boîte, sa finition et son éthique de travail sont tellement bonnes.”

2 Connexe

La préoccupation pour le reste de la ligue est que Guardiola est catégorique. Haaland est toujours en train de s’installer, mais il a déjà été remarquablement efficace. En 68 minutes contre Forest, il a touché le ballon 16 fois, mais a réussi quatre tirs, trois cadrés et trois buts. Il a contribué 105 touches jusqu’à présent cette saison et marque en moyenne un but tous les 11,6. C’est un retour effrayant si tôt dans sa carrière à City.

“Cela a été bon jusqu’à présent”, a déclaré Haaland, avec un euphémisme. “Je ne me plains pas. Il va y avoir beaucoup de matchs, il est donc important de continuer et d’en profiter autant que possible. Incroyable, rien de plus à dire.”

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

À l’exception d’Ilkay Gundogan, Guardiola dit que Haaland essaie toujours de se mettre sur la même longueur d’onde que ses coéquipiers, bien que ses attributs physiques suffisent à eux seuls à inquiéter les défenses. Il suffit de demander à Joe Worrall, le défenseur central de 6 pieds 3 pouces de Forest, qui a été écarté avec un coup de bras droit de Haaland alors qu’il poignardait le premier but de City. Worrall a passé presque toute sa carrière dans le championnat, qui est considéré comme une ligue physique, mais même lui avait l’air choqué alors qu’il était allongé sur le sol pendant que Haaland s’éloignait pour célébrer.

Le deuxième but était un tap-in – juste sa troisième touche de la soirée – et le troisième une tête tonitruante sur la ligne de but quand il s’est levé bien plus haut que deux défenseurs en maillot jaune. Un triplé parfait – pied gauche, pied droit et tête – bouclé en 38 minutes. Son triplé contre Crystal Palace samedi n’a duré que 19 minutes.

Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ MERCREDI AOÛT. 31

• PSV contre Volendam (12h45 HE)

• Viktoria contre Bayern Munich (14 h 45 HE)

• Blackpool contre Blackburn Rovers (15 h HE) JEUDI, SEPT. 1

• AZ Alkmaar contre NEC Nijmegen (14 h HE) VENDREDI, SEPT. 2

• Dortmund contre Hoffenheim (14h30 HE)

• Celta Vigo contre Cadix (15 h HE)

• West Brom contre Burnley (15 h HE)

Le gestionnaire de la forêt, Steve Cooper, l’a résumé en disant simplement que Haaland a “le lot”.

Haaland a déjà marqué plus de buts en août que Harry Kane et l’international anglais en est à sa 11e saison en Premier League. Le record de compétition de Mohamed Salah de 32 buts en 38 matchs en 2017-18 semble également déjà menacé. Pour mémoire, Salah a commencé la saison avec trois buts lors de ses cinq premiers matchs ; Haaland a une avance de six buts bien que Guardiola pense que son n ° 9 ne mesurera le succès cette saison qu’en argenterie.

“Je pense que ce qu’il veut, c’est gagner les titres”, a-t-il déclaré. “Le connaissant un peu, je ne sais pas s’il serait heureux de battre des records si nous ne remportions pas de titres. Si nous jouons bien, il aura plus d’occasions.

“Je sais qu’Erling est heureux de marquer des buts, mais ce qu’il veut, c’est gagner. S’il bat des records mais que nous ne gagnons pas, il ne sera pas content.”

Alvarez a également impressionné Haaland, marquant deux buts en seconde période. Lynne Cameron – Manchester City/Manchester City FC via Getty Images

Le défi pour Haaland est la cohérence, quelque chose que Ronaldo et Messi ont maîtrisé respectivement au Real Madrid et à Barcelone. En neuf ans au Bernabeu, Ronaldo a marqué un incroyable 450 buts en 438 matchs. Messi, quant à lui, a disputé 13 saisons consécutives à Barcelone entre 2008 et 2021 en marquant au moins 30 fois. Entre 2009 et 2019, il a marqué au moins 40 buts chaque saison.

Les chiffres sont fascinants et bien que Haaland, qui n’a encore que 22 ans, soit loin d’égaler ces exploits, c’est la compagnie qu’il menace de garder. Alors que Messi et Ronaldo arrivent à la fin de leur règne en tant que rois des buteurs d’Europe, si Haaland continue comme ça, il est prêt à prendre le relais.

Notes de Man City (par Liam Wheeler)

Notes des joueurs (1-10 ; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note)

GC Ederson6 — S’est retrouvé avec une touche précoce, bien qu’à 20 mètres de son propre but, après qu’une passe bâclée ait forcé City à reculer. Il a dû être à nouveau sur ses orteils quand Rodri mettre un peu trop de pétillement sur un autre ballon vers le gardien de City. Au-delà de cela, il n’avait pas grand-chose d’autre à faire.

DF Kyle Walkersept — A fourni beaucoup de largeur dans les premiers stades, mais il est parti Renan Lodi banalisé au poteau arrière lorsque les visiteurs ont menacé pour la première fois. Beaucoup plus à l’aise au-delà de cela, et il a montré son expérience pour voir la course d’Emmanuel Dennis.

DF Pierres John8 — Préparez le troisième record de Haaland avec une tête parfaite en face du but. Plus tôt, il pensait avoir frappé depuis le coup de feu de Haaland, mais le défenseur anglais s’était éloigné d’un demi-mètre hors-jeu.

DF Rubén Diassept — Une nuit confortable pour le défenseur. Il n’avait pratiquement rien à faire et sera plus qu’heureux d’enregistrer une autre feuille blanche contre son nom.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers faits saillants et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

DF João Cancelo, 8 — A forcé le corner qui a mené à la percée après un échange soigné avec Phil Foden, et il a également été impliqué dans le troisième de City avec une belle livraison fouettée à l’extérieur de la botte. Fait une frappe tonitruante de 4-0 qui a battu Henderson.

MF Bernardo Silva9 — Quelques premières courses en flèche du milieu de terrain qui ont magnifiquement dépassé Lodi avant de perdre pied dans la surface. Un affichage élégant de la part du joueur de 28 ans qui a eu une énorme main dans le deuxième de City et a donné le coup d’envoi à Cancelo pour 4-0.

MF Rodri, 7 — Typiquement calme et composé au milieu, montrant son expérience pour arrêter la course de Brennan Johnson, qui cherchait à allumer les postcombustion. Remplacé après la pause alors que Guardiola cherchait à sauver ses jambes pour un autre jour.

MF Ilkay Gündogansept — Un swing précoce et un échec de l’international allemand, dont la frappe capricieuse s’est bien éloignée, et il a commencé la seconde mi-temps de la même manière. A causé des problèmes avec de bonnes livraisons à partir de coups de pied arrêtés qui ont fait bousculer les défenseurs de la forêt.

Attaquant Julian Alvarez, 9 — Une démonstration assidue de l’attaquant débutant, qui a frappé le poteau à la fin de la première mi-temps avant d’ouvrir son compte Premier Eagle après la pause, trouvant intelligemment le coin inférieur avant de frapper à la maison une superbe seconde tard.

FW Erling Haalanddix — Insérez ici des superlatifs sans fin. Neuf buts en cinq matchs maintenant pour l’attaquant, qui a commencé avec sa première touche et a complété un remarquable tour du chapeau en première mi-temps avec un bond tout-puissant pour convertir la tête de Stones à travers le but.

Attaquant Phil Foden, 9 — Haaland fait peut-être la une des journaux, mais le grand Norvégien doit aimer jouer avec cet homme qui a participé à ses trois buts, mais via un tacle pour le second. Un autre super affichage.

Substituts

Défenseur Sergio Gómez, 7 — A remplacé Cancelo à la 69e minute. Refusé Néco Williams avec un bon bloc alors que les visiteurs cherchaient des buts de consolation et semblaient généralement brillants à l’avenir.

DF Rico LewisNR — A remplacé Stones à la 74e minute. Une deuxième apparition en Premier League pour le joueur de 17 ans qui valait bien son apparition avec quelques défis décents.

MF Cole Palmer6 — A remplacé Rodri à la 55e minute. Le jeune a également tenu le coup, car City a carrément refusé de ralentir avec le jeu déjà terminé et dépoussiéré.

MF Kévin De Bruyne6 — A remplacé l’homme du match Haaland à la 69e minute. A choisi la poitrine de Mahrez avec un interrupteur de marque sur le côté droit, puis la botte de Gomez avec un autre sur la gauche. Démenti intelligemment par Dean Henderson tard.

FW Riyad Mahrez6 — A remplacé Foden à la 55e minute. Aurait dû faire 6-0, mais il ne pouvait tirer que juste à côté après avoir créé une opportunité en or avec une fléchette intelligente derrière.

Entraîneur Pep Guardiola, 8 ans — Deux changements du patron de City avec Kevin De Bruyne et Riyad Mahrez tombant sur le banc, tandis que l’Espagnol a donné plus de minutes précieuses à quelques jeunes talents émergents de City. Dieu merci, il n’a pas reposé Haaland.