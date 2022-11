L’héroïsme de Richarlison sauve le Brésil face à la dure Serbie

LUSAIL, Qatar – Deux buts de Richarlison ont propulsé le Brésil devant une Serbie têtue, 2-0, dans le Séléçaomatch d’ouverture du groupe G de la Coupe du monde 2022.

Il a fallu un certain temps aux hommes de l’entraîneur brésilien Tite pour démarrer et, une nuit où Neymar était maîtrisé, il a été laissé à Vinicius Jr. et Richarlison de mener l’équipe à la victoire.

Voici Gabriele Marcotti d’ESPN avec réaction et analyse du Qatar.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Après une mauvaise première mi-temps, le Brésil prend vie

Il a fallu un certain temps au Brésil pour se lancer face à une Serbie bien organisée, comme en témoigne une première mi-temps qui a enregistré le total xG le plus bas du tournoi jusqu’à présent. Et s’il faut donner du crédit à l’opposition, c’était aussi une première mi-temps où les débouchés créatifs du Brésil ont été réduits au silence.

Raphinha a clignoté tôt puis a disparu, Neymar n’a pas pu trouver d’espace et a ramé avec Luka Milenkovic et Nemanja Gudelj, Lucas Paqueta n’a pas pu trouver la mesure de son dépassement et Richarlison a été bien organisé par les trois arrières.

Mais le football est aussi un jeu de combats individuels. Vinicius, peut-être la menace offensive la plus constante, a lancé le tir de loin que Vanja Milinkovic-Savic a déversé sur le chemin de Richarlison pour le premier match. Et, bien sûr, le deuxième objectif était tout le génie et l’improvisation de Richarlison. Vous ne planifiez pas de match pour ce genre de choses et l’entraîneur brésilien Tite le sait.

Le Brésilien Richarlison marque ce qui pourrait être le plus beau but de la Coupe du monde 2022 à ce jour, portant le score à 2-0 contre la Serbie jeudi. Alex Livesey/Danehouse/Getty Images

Contre la Serbie, c’était suffisant et, bien sûr, ils ont également touché les boiseries deux fois et auraient pu marquer plus. Mais le Brésil devra élever son jeu par rapport à ce que nous avons vu en première mi-temps.

C’est bien d’avoir un vivier de talents individuels vers lequel on peut se tourner, mais c’est encore mieux d’imposer sa volonté collective à l’adversaire.

2. Le plan de match intelligent de la Serbie fonctionne presque

Le plan de match de l’entraîneur serbe Dragan Stojkovic a fonctionné pendant une mi-temps. Il a bouché le milieu du parc, il a fait en sorte que la Serbie soit physique et serrée sans défendre trop profondément, et il a limité la menace offensive du Brésil à des incursions individuelles, qui étaient généralement rapidement étouffées.

Le problème était qu’il y avait un net manque de rythme chez ses trois joueurs les plus avancés : Dusan Tadic, Aleksandar Mitrovic et Sergej Milinkovic-Savic. Cela signifiait que continuer la contre-attaque allait toujours être délicat – au mieux, la Serbie pouvait espérer gagner le ballon en transition et tenir le ballon, en avançant en équipe.

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Horaire | Equipes

Mais une nuit où aucun des trois ne cliquait, il est devenu trop facile pour le Brésil de défendre cela – et, avec le recul, vous vous demandez si un Dusan Vlahovic en forme et mobile aurait pu être une meilleure option.

La seule apparition du grand homme au cours du mois dernier a été un passage de 45 minutes lors d’un match amical contre Bahreïn la semaine dernière. Peut-être que Stojjkovic le fait entrer dans le tournoi, sachant qu’il peut faire la différence contre des pays comme la Suisse et le Cameroun.

3. Le large soutien du Brésil marque le Qatar

Le Brésil pourrait bien être l’équipe nationale la plus populaire dans cette partie du monde. Le bol ondulé du Lusail était une mer de jaune et le trajet en métro depuis le centre de Doha regorgeait de vert et d’or.

Beaucoup étaient des Brésiliens qui avaient fait le déplacement, mais beaucoup étaient simplement des locaux qui ont embrassé la Selecao, que ce soit à cause de la popularité de Neymar ou des cinq Coupes du monde qu’ils ont remportées ou du fait qu’ils sont, encore une fois, favoris.

2 Connexe

Le Brésil étant le favori des neutres n’est pas nouveau, bien sûr. Aucun pays n’est aussi étroitement identifié à la Coupe du monde que les Verts et Or. Il semble cependant, peut-être à cause des tensions entre les associations européennes et les organisateurs qatariens, que le Brésil en tant qu’équipe est plus apprécié que tout autre.

Quoi qu’il en soit, il semble que le Brésil bénéficiera de l’avantage du terrain tout au long de cette Coupe du monde. Probablement plus que les hôtes du Qatar, à en juger par la façon dont le stade Al Bayt s’est vidé alors qu’ils avaient deux buts de moins lors du premier match.

Notes des joueurs

Brésil: Alisson 6, Danilo 7, Marquinjhos 7, Thiago Silva 7, Alex Sandro 8, Casemiro 7, Lucas Paqueta 5, Raphinha 5, Neymar 6, Vinicius 8, Richarlison 7

Sous-titres : Fred 6, Martinelli 6, Antoine 6, Rodrygo 6, Gabriel Jésus 6

Serbie: V. Miilinkovic-Savic 7, Milenkovic 6, Velkjovic 6, Pavlovic 7, Zivkovic 5, S. Milinkovic-Savic 5, Gudelj 7, Lukic 7, Mladenovic 7, Tadic 5, Mitrovic 5

Sous-titres : Radonjic 6, Ilic 6, Lazovic 6, Vlahovic 6, Maksimovic 6

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Vinicius, Brésil

Oui, Richarlison a marqué deux buts, dont l’un met en évidence des trucs réels. Mais pour la constance tout au long du match, je choisis Vinicius, dont les accélérations sur l’aile ont été une force déstabilisatrice constante même pendant une première mi-temps où la plupart de l’attaque du Brésil s’est tue.

PIRE : Aleksandar Mitrovic, Serbie

Il était censé tenir le ballon et permettre à la Serbie de se faufiler vers l’avant, mais Marquinhos et Thiago Silva l’ont tenu à distance, neutralisant à la fois son physique et sa capacité à trouver de l’espace. Peut-être qu’il n’est pas en forme, mais si cela doit être son niveau, il est plus logique de lancer Vlahovic, qui offre au moins une menace derrière les défenseurs.

Faits saillants et moments marquants

La première mi-temps a été un peu une fête de la sieste : ce n’était pas seulement sans but, elle comportait le xG le plus bas, ou les buts attendus, de toute première mi-temps de la Coupe du monde jusqu’à présent, ce qui signifie que les bonnes chances de marquer étaient rares.

Mais le Brésil a pris vie en seconde période, trouvant un moment dangereux dans la première minute après la pause, puis un but de Richarlison à la 62e minute.

Le seul but dont tout le monde parlera, cependant, est le deuxième but de Richarlison : une volée acrobatique volante sur le côté. Richarlison a sauté le ballon vers lui-même – peut-être avec une première touche erronée et mauvaise – et il l’a magnifiquement terminé.

SUR. RÉPÉTER. Je ne peux pas arrêter de regarder ce but INSANE de Richarlison 😱🤯 pic.twitter.com/xYmwln4Ajk – Football FOX (@FOXSoccer) 24 novembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Revenez bientôt…

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

La première mi-temps s’est terminée avec le Brésil qui a généré un xG, ou buts attendus, de 0,21 tandis que la Serbie n’a généré que 0,04. C’était le xG le plus bas en première mi-temps jusqu’à présent dans cette Coupe du monde.

Richarlison est le quatrième joueur à marquer les deux premiers buts d’une même Coupe du monde pour le Brésil, après Careca (1990), Neymar (2014) et Philippe Coutinho (2018).

Neymar a écopé de neuf fautes sur les 12 subies par l’équipe brésilienne. Les neuf fautes subies par Neymar étaient similaires à celles de tous les autres joueurs des deux équipes combinées – la Serbie en a subi six au total.

Suivant

Brésil: Le groupe G reprendra le lundi 28 novembre, lorsque le Brésil affrontera la Suisse à 11 h HE. Ensuite, le Brésil affrontera le Cameroun le vendredi 2 décembre à 14 h HE.

Serbie: Le groupe G reprendra le lundi 28 novembre, lorsque la Serbie affrontera le Cameroun à 5 h HE. Ensuite, la Serbie affrontera la Suisse le vendredi 2 décembre à 14 h HE.