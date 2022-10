L’héroïsme de la dernière seconde et le vainqueur des prolongations propulsent les Rockets de Kelowna contre Portland – Kelowna Capital News

La séquence de quatre défaites consécutives des Rockets de Kelowna est terminée après une énorme prolongation 4-3 vendredi soir à Portland.

Cela n’allait pas être une tâche facile pour les Rockets 3-6-1 alors qu’ils affrontaient la deuxième place (7-1-0) des Winterhawks de Portland lors du premier des matchs consécutifs. L’attaquant vedette des Rockets, Andrew Cristall, a joué le héros alors que l’équipe a mis fin à sa séquence de défaites.

Portland menait 2-0 après deux périodes, dont un but en infériorité numérique. À peine 33 secondes après le début de la troisième période, les Rockets ont réduit le déficit de moitié grâce à un but en avantage numérique de Marcus Pacheco, son troisième but cette année.

Avec un peu plus de six minutes à jouer, Portland a repris son avance de deux buts, portant le score à 3-1. Mais les Rockets n’ont pas été déconcertés alors que Cristall a profité d’une erreur des Winterhawks et a trouvé le fond du filet avec 3:14 à jouer dans le match, portant le score à 3-2.

L’attaquant Nolan Flamand a également joué le bon gars en inscrivant son troisième but de la saison avec cinq secondes à jouer dans le temps réglementaire pour forcer la prolongation.

Et en prolongation, Cristall a complété une soirée à trois points en marquant le but vainqueur lors d’une échappée sur un tir manqué de Portland.

Andrew Cristall pour compléter le retour ?!?! TU FERAIS MIEUX D’Y CROIRE!@Kelowna_Rockets pic.twitter.com/XPg9nJRQTW – La WHL (@TheWHL) 29 octobre 2022

Le but était son neuvième de la saison en tête de l’équipe. Il est deuxième de la WHL pour les buts marqués et quatrième pour les points (18). Hier soir était également le 11e match multi-buts et le 29e match multi-points en carrière du joueur de 17 ans à son 86e match en carrière dans la WHL.

Malgré la victoire, il n’y a pas eu de changement pour l’équipe au classement de la Conférence Ouest hier soir. Les Rockets (4-6-1) sont huitièmes tandis que Portland est deuxième (7-1-1). Après avoir commencé 7-0-0, Portland a perdu deux matchs de suite.

Les deux équipes recommenceront samedi soir (29 octobre). La mise au jeu est prévue à 18 h au Veterans Memorial Coliseum de Portland, Oregon.

