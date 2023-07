L’héroïsme de la Coupe du monde n’est pas nouveau pour le Nigérian Nnadozie

SYDNEY – Lorsque la gardienne nigériane Chiamaka Nnadozie est partie pour la Coupe du monde féminine 2023, tout le monde dans son club, le Paris FC, lui a souhaité bonne chance. Mais au fond, le sentiment était un peu différent. Comme l’a dit un membre du personnel à ESPN, la plus grande crainte de ses pairs était qu’elle brillerait tellement qu’un plus grand club entrerait après le tournoi et la tenterait de quitter Paris, même si elle avait signé un nouveau contrat en avril dernier la liant. au club jusqu’en juin 2025.

« Elle est tellement talentueuse », a déclaré Sandrine Soubeyrand, la légende française et entraîneure du Paris FC, à ESPN. « Elle est l’une des principales raisons pour lesquelles nous avons terminé 3e de la ligue la saison dernière et nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions. Elle a gardé des draps propres (huit au cours de la campagne), elle a fait des arrêts cruciaux dans les matchs clés. Elle a été exceptionnelle pour nous et donc cohérent aussi. »

Chiamaka Nnadozie du Nigeria célèbre le troisième but de son équipe lors de leur victoire 3-2 contre l’Australie lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA. (Photo de Bradley Kanaris/Getty Images)

L’entraîneur se souvient encore de l’incroyable performance de sa gardienne en seconde période contre Lyon il y a quelques années, lorsque Nnadozie était incroyable. « C’est déjà l’une des meilleures gardiennes du monde à son âge », ajoute Soubeyrand à propos de la joueuse de 22 ans.

Il semble que les plus grandes craintes du Paris FC se produisent dans cette Coupe du monde. Nnadozie a été fantastique et décisive lors du match nul 0-0 du Nigeria contre le Canada lorsqu’elle a effectué trois arrêts, dont un penalty de Christine Sinclair. Elle a fait encore mieux lors de la victoire 3-2 contre l’Australie, malgré deux buts encaissés. Nnadozie a effectué six arrêts, dont quelques superbes.

C’EST SAUVÉ DE CHIAMAKA NNADOZIE 🧤🇳🇬 pic.twitter.com/JfZRcv8nCw – Football FOX (@FOXSoccer) 21 juillet 2023

Le capitaine nigérian a un impact énorme sur les Super Falcons qui sont jusqu’à présent la surprise du tournoi. Mais l’héroïsme de la Coupe du monde n’est pas nouveau pour Nnadozie. Il y a quatre ans en France, elle a impressionné, en particulier contre les hôtes en phase de groupes lorsqu’elle était sensationnelle jusqu’à ce que l’attaquante française Wendie Renard la dépasse en fin de match. C’est alors que Nnadozie a convaincu le Paris FC de la signer.

Six mois plus tard, ils l’ont recrutée au River Angels, son club de Port Harcourt, dans le sud du Nigeria, pas trop loin d’Orlu où elle est née et où elle a grandi. « Je viens d’une famille de garçons (elle a trois frères) donc j’ai toujours joué au foot avec eux dans la rue. Parce que je n’étais pas douée sur le terrain, j’ai été mise au but quand j’avais 12 ans et j’adorais ça. » elle a expliqué avant le tournoi.

Malgré son grand succès jusqu’à présent dans sa carrière, les choses n’ont pas toujours été faciles. « Quand j’ai commencé à jouer au football, mon père m’a dit : ‘Non, le football n’est pas pour les filles.’ Mais quand il m’a vue jouer pour le Nigeria à la Coupe du monde 2019, il a crié : « Oh mon Dieu, c’est ma fille ! » », se souvient-elle avec un sourire.

La désapprobation de son père était la motivation dont elle avait besoin. « Je me souviens si bien du jour où il a dit ça. Je ne l’oublierai jamais. J’étais triste et en colère. Je l’ai supplié mais il était en colère. Pour lui, je devais me concentrer sur l’école et sur mon éducation et oublier le football. m’a poussé à travailler plus dur pour lui montrer que je pouvais réussir et lui prouver le contraire », dit-elle. Ses frères et sa mère étaient cependant à ses côtés et l’ont beaucoup aidée.

Son grand sourire, son état d’esprit positif et sa personnalité rayonnante, ainsi que son ambition et sa détermination, ont fait d’elle un grand succès à Paris où elle se sent chez elle, même si le Nigeria lui manque. Elle s’est si bien adaptée à la France. « Elle a une force mentale incroyable. Elle se donne toujours à 100% tout en profitant de chaque instant de sa carrière. C’est un privilège de coacher quelqu’un comme elle », poursuit Soubeyrand.

La milieu de terrain internationale française Clara Mateo, amie et coéquipière de Nnadozie au niveau du club, rêvait de l’affronter à un moment donné de cette Coupe du monde et en ce moment, cela pourrait en fait se produire en quart de finale si la France et le Nigeria étaient en tête de leur groupe et gagnaient. leur huitième de finale. Mateo n’aurait pas besoin de donner des pourboires à Les Bleues. Tous connaissent désormais les qualités de Nnadozie, notamment en raison de ses performances dans l’élite française.