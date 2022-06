L’héroïsme anglais de Headingley livre là où Trent Bridge ne pouvait pas alors que Jonny Bairstow joue à nouveau | Nouvelles du cricket

Jonny Bairstow et Jamie Overton

La victoire palpitante de l’Angleterre lors de la dernière journée à Trent Bridge, aussi impressionnante soit-elle, avait un air quelque peu décevant.

Le revirement époustouflant de l’Angleterre lors de la deuxième journée à Headingley – une autre centaine spectaculaire de Jonny Bairstow en son cœur – était tout sauf cela.

Le partenariat époustouflant de Bairstow et Ben Stokes lors de ce dernier après-midi à Nottingham ne manquait que d’une chose : le danger. Le match test, jusqu’au thé de ce dernier jour, en avait été plein, l’équation de l’Angleterre se dirigeant vers la session finale, un 160 nerveux nécessaire sur les 38 derniers overs.

Un peu plus d’une heure plus tard, une victoire en série a été remportée de la manière la plus catégorique, avec jusqu’à 22 de ces overs à revendre, sans parler des livraisons. Était-ce juste un peu trop, murmure-t-il, ‘facile’ ?

Cela ne peut certainement pas être égalé contre l’Angleterre vendredi. Rien n’a été facile, en particulier dans le cas de la première commande, anéantie par le plus brillant des sorts d’ouverture de Trent Boult. Stokes a brièvement contré avant de devenir l’un des deux guichets à tomber dans le premier over de la série de Neil Wagner alors que l’Angleterre s’effondrait à 55-6. Péril.

C’est ce dont tout grand drame a besoin. L’héroïsme de Stokes à Headingley en 2019 était telle non seulement parce qu’elle est venue contre les Australiens et c’était amusant de voir Nathan Lyon transporté à plusieurs reprises dans les tribunes (agréable comme c’était), mais parce que l’Angleterre a perdu son neuvième guichet avec 73 courses encore nécessaires et le Cendres sur la ligne.

Ben Stokes célèbre après avoir réussi les points gagnants à Headingley lors des Ashes 2019

La victoire inspirée de Sir Ian Botham au même endroit lors des Ashes de 1981 est toujours aussi vénérée car l’Angleterre est étiquetée 500/1 outsiders avec les bookmakers – cinq de suite, à la traîne de 212 – avant que Beefy ne ceinture le ballon autour du parc pour mis en place une victoire célèbre.

Peu de gens auraient annoncé Edgbaston en 2005 “le plus grand test” si Brett Lee et Michael Kasprowicz n’avaient pas emmené l’Australie à moins de deux manches de la victoire avant que ce dernier ne mette un videur Steve Harmison derrière.

L’éclat de Bairstow et Jamie Overton sous le soleil couchant de vendredi est d’autant plus remarquable précisément à cause de la situation précaire dans laquelle ils se sont retrouvés. Ce n’est pas la première fois que l’Angleterre est 55-6, ce ne sera pas la dernière, mais un tel une position n’a pas encore suscité un partenariat ininterrompu de 209 courses – en seulement 223 livraisons.

“Il faut beaucoup de courage pour jouer de cette manière, mais cela demande aussi beaucoup d’habileté”, a déclaré Mark Butcher de Sky Sports.

“N’importe qui peut lancer la batte, mais vous pourriez vous retrouver avec 10 ou 20 contre un bowling de cette qualité.

“Mais aller là-bas et les attaquer comme Jonny Bairstow l’a fait pour la deuxième fois consécutive avec un gars à ses débuts est tout simplement étonnant.”

On ne peut pas dire que ce combo de dirigeants Brendon McCullum-Stokes ne tient pas sa promesse d’une nouvelle approche agressive dans le test de cricket.

C’est une chose de le faire sur un terrain plat, avec des limites courtes à Trent Bridge – aussi impressionnant que cela soit encore – c’en est une autre de rester fidèle à cet édit à 55-6 face à des quilles extrêmement habiles. Mais Bairstow a certainement adhéré.

“La façon dont Brendon a été, il a juste dit que vous deviez vous imposer dans le jeu”, a déclaré Bairstow Sports du ciel après-jeu.

“C’est une manière passionnante et c’est ainsi que j’ai toujours joué au cricket et parfois au détriment de moi-même.

“Et vous parlez de développer le jeu, c’est ainsi que vous développez le jeu en permettant aux gens de se connecter avec des personnalités et c’est ce que nous avons fait au cours des derniers matchs.

“C’est un engagement de tout le monde, de l’entraîneur-chef, jusqu’aux gars qui font leurs débuts, jusqu’aux gars qui entrent dans l’équipe.”

Le siècle de Bairstow a été l’un des plus élevés, ses 130 balles invaincues sur 126 contenant 21 limites. Mais, en forme et en tant que membre extrêmement apprécié de la formation de ballon blanc vainqueur de la Coupe du monde en Angleterre, on pourrait dire qu’il connaît l’exercice.

Overton, à ses débuts, ne le fait pas, ce qui rend sa contribution de 89 pas sur 106 livraisons tout aussi époustouflante, Bairstow lui-même décrivant ses manches comme “exceptionnelles”.

Pour le moment, Bairstow a qualifié sa tonne de Trent Bridge de sa meilleure à ce jour pour l’Angleterre, mais cette dernière – sa 10e aux tests et a marqué sur son terrain – l’a rapidement dépassée.

“C’est incroyable, vous savez à quel point cet endroit compte pour moi”, a ajouté Bairstow.

“J’adore représenter cette équipe et je suis vraiment enthousiasmé par le voyage que nous commençons à entreprendre en tant que groupe. Vous voulez participer à chaque match et vous voulez beaucoup contribuer.

“Je suis revenu au jeune Jonny quand tu ne fais que regarder et voir le ballon.”

‘Young Jonny’ aura l’opportunité d’ajouter encore à ses remarquables exploits de buteur le troisième matin, tout comme Overton qui part à la recherche d’un premier Test cent, la paire visant à mettre l’Angleterre dans une position gagnante dans ce Test. Car finalement, c’est ce qui compte le plus.

Nous avons peut-être eu le risque de mettre en place l’héroïsme de vendredi, mais maintenant – comme avec Headingley 1981 et 2019, Edgbaston 2005 et Trent Bridge avant – le bon résultat doit suivre.

