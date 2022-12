L’héroïque armée britannique mérite une augmentation de salaire pour s’être mobilisée pendant les grèves

Nos héros

LES GRÈVES ont divisé le pays.

Certains pensent que le gouvernement devrait payer le personnel du NHS comme bon lui semble.

Les militaires reçoivent à juste titre une prime de Noël mais elle devrait être encore plus élevée Crédit : Doug Seeburg

D’autres disent que le gouvernement doit être sensible à ce que la Grande-Bretagne peut se permettre.

Certains, comme le leader travailliste John Healey, affirment que les ministres conservateurs « immobilisent délibérément notre pays ».

Pourquoi le feraient-ils ?

Vous connaissez notre point de vue sur les grèves : elles se trompent dans un pays déjà à genoux et avec nos finances détruites par le Covid et la guerre.

Ce qui nous unit sûrement tous, à l’exception de quelques excentriques de la gauche dure, c’est notre admiration pour les troupes qui sont intervenues pour conduire des ambulances et vérifier les passeports pour que la Grande-Bretagne continue à Noël.

Certains disent même que nos aéroports fonctionnent mieux !

Le Sun a demandé une prime pour nos forces qui ont dû déchirer leurs propres plans festifs et nous sommes ravis qu’elles l’aient.

Nous souhaitons juste que ce soit plus de 20 £ par jour.

Si quelqu’un mérite une bonde décente, il le fait.

“Péris” des données

La Grande-Bretagne a raison d’être de plus en plus circonspecte à l’égard des investissements chinois dans les entreprises britanniques.

Et les contrats de défense doivent sûrement être entièrement hors limites.

La Chine est une tyrannie perverse qui a détruit la liberté à Hong Kong, volé et piraté dans le monde entier et réduit en esclavage un million de musulmans.

Il est l’allié de la Russie et menace d’envahir Taïwan.

Son sinistre gouvernement communiste oblige les entreprises chinoises à révéler toutes les données qu’elles détiennent.

Nous devrions donc nous inquiéter lorsqu’un entrepreneur britannique financé par de l’argent chinois reçoit les détails personnels de nos troupes, y compris – incroyablement – ​​le célèbre SAS secret.

L’entreprise, Pinnacle Group, insiste sur le fait qu’elle est parfaitement propre. Le ministère de la Défense indique également que le personnel Pinnacle concerné est contrôlé en matière de sécurité.

Bien. Espérons qu’ils aient raison.

Une fuite vers Pékin pourrait être catastrophique.

Joyeux Noël

Il y a un an demain, la reine a parlé prophétiquement de “passer le relais” aux jeunes Royals.

C’était son 69e et dernier discours du jour de Noël.

Comme il paraîtra étrange à 15h qu’elle ne soit pas sur nos télés.

Pour que son fils Charles prenne son relais et prononce son premier discours le jour de Noël.

Comme il est émouvant aussi qu’il ait choisi de le faire à l’endroit de la chapelle Saint-Georges où sa mère a été inhumée.

Et comme beaucoup trouveront ses paroles réconfortantes vers la fin de cette année historique de chagrin et de tumulte mondial – bien qu’avec quelques moments de triomphe et de joie.

Espérons, pour demain au moins, que nous pourrons oublier le premier et nous concentrer sur le second.

À vous tous, de nous tous ici au Sun. . . passer un fabuleux Noël.

Vous le méritez après l’année que nous avons eue.