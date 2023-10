L’héroïne israélienne Inbar Liberman sauve tout un village alors qu’elle dirige une équipe pour tuer 25 terroristes du Hamas dans un échange de tirs sanglant

Une COURAGEUSE Israélienne a été saluée comme une héroïne après avoir sauvé toute sa communauté des terroristes assoiffés de sang du Hamas.

Inbar Lieberman a aidé à coordonner les mesures défensives pour tuer deux douzaines de militants du Hamas qui envahissaient le kibboutz de Nir Am, à seulement 1,6 km de la bande de Gaza assiégée.

La courageuse Inbar Lieberman a mené les mesures défensives dans son village local

Des dizaines de vies ont été sauvées grâce aux actions d’Inbar

Après que des explosions ont éclaté samedi matin alors que le Hamas déclenchait une attaque surprise contre Israël, Inbar, 26 ans, est passé à l’action et a distribué des armes aux défenseurs.

La petite ville de 700 habitants ne disposait que d’une équipe de sécurité de 12 membres en attente, dirigée par le jeune Inbar.

Inbar a rapidement armé les 12 volontaires de sécurité et les a placés à des positions stratégiques dans le petit kibboutz.

La courageuse jeune femme a tué cinq membres du Hamas et d’autres en ont tué plus de 20 au cours du siège de quatre heures.

Un habitant de Nir Am, Ilit Paz, a parlé à Israel Hayom des actions décisives d’Inbar : « C’était incroyable. Mon mari faisait partie de l’unité de secours qui s’efforçait d’éviter d’autres victimes.

« Ils ont entendu les coups de feu et ont pris contact d’eux-mêmes avec d’autres membres de l’unité en attente et avec Inbal, et ils ont compris qu’on leur avait dit d’être en alerte.

« Mais Inbal a pris la décision de ne pas attendre et d’être opérationnel. En fait, le fait qu’ils l’aient fait tôt a permis d’éviter des dizaines de victimes. »

Le quotidien Maariv a salué son action : « Quand tout sera fini, cette femme recevra le Prix Israël.

« L’histoire de son héroïsme est une histoire qui restera dans la tradition israélienne pendant des générations. »

Grâce à l’action décisive d’Inbar, son kibboutz est resté largement indemne, mais les communautés voisines n’ont pas eu cette chance.

Cela vient comme…

Israël a bombardé Gaza avec des frappes aériennes plus lourdes dans la nuit

L’armée israélienne a mobilisé 300 000 réservistes pour une invasion terrestre à grande échelle

Plus de 3 000 morts en Israël et à Gaza ont été confirmés et des milliers d’autres ont été blessés

Le Premier ministre Netanyahu a qualifié le Hamas de « pire que l’EI » et a déclaré qu’Israël les écraserait avec « une force comme jamais auparavant »

Les terroristes ont menacé d’exécuter des otages et diffusé des images macabres

Dans une ville, les terroristes du Hamas auraient massacré au moins 40 bébés et enfants dans un déchaînement écoeurant.

Les soldats israéliens ont découvert des scènes d’horreur inimaginables à Kfar Aza, un village proche de la frontière avec Gaza, capturé pendant deux jours par les militants du Hamas.

Cela survient alors que l’on craint que le Moyen-Orient soit au bord d’une guerre totale alors qu’un barrage de missiles a été tiré depuis le Liban et la Syrie vers Israël.

Plus de 2 000 personnes sont mortes dans ce conflit sanglant et Israël a juré de raser Gaza.

Les forces armées ont déclenché 250 frappes aériennes en seulement une heure mercredi, a rapporté Trey Yingst de Fox News.

Un responsable israélien de la défense a déclaré à la Treizième chaîne que Gaza allait devenir une « ville de tentes » après que les combattants du Hamas ont franchi la barrière frontalière et ont pris d’assaut le sud du pays ce week-end.

Israël a bloqué l’entrée de nourriture, de carburant et de médicaments à Gaza en réponse à l’incursion sanglante du Hamas en Israël – que l’Iran aurait contribué à planifier.

Cela survient alors que les médias locaux suggèrent qu’Israël a en fait été averti de l’attaque du Hamas par les services de renseignement égyptiens.

Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a nié avoir eu connaissance de cette attaque, qualifiée d' »échec total des services de renseignement ».

Des villes et des villages incendiés après le déclenchement d’une attaque meurtrière du Hamas Crédit : AFP

Le village voisin de Kfar Aza a été détruit et fait d’innombrables victimes. Crédit : Getty

Un kibboutz voisin n’a pas eu autant de chance Crédit : AFP